Частичная мобилизация закончилась в Москве

В своём блоге Сергей Собянин написал, что задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме.

"Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.", - заявил мэр.

14 октября Владимир Путин отметил, что мобилизация может закончиться в течении двух недель.