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Частичная мобилизация закончилась в Москве

Частичная мобилизация закончилась в Москве

Автор:
17 октября 2022 13:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Москва   Россия   интересное   мобилизация   собянин   фото   
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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объёме. Пункты сбора мобилизованных в Москве закроются уже сегодня в 14:00 часов.

В своём блоге Сергей Собянин написал, что задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме.

"Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.", - заявил мэр.

14 октября Владимир Путин отметил, что мобилизация может закончиться в течении двух недель.

«Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», - заявил Путин.


Источник:

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Метки: Ynews   Москва   Россия   интересное   мобилизация   собянин   фото   
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28  комментариев
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16k
Дядюшка Ау 5 часов назад
Как рады всей страной за москвичан, смотрю, аж второй пост про это. Москвичане, все... Штык в землю. Можно возвращаться из Грузии с Казахстаном домой. Лимитрофные маргиналы, ой, братские народы вам уже полную рожу наплевали. Вас ждут москвичанские барбершопы и кафешки. Потом внукам будет рассказывать как в русско-украинскую войну 2022 г. вы мужественно гоняли на самокатах в стан врага.
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4k
dampfer 21 минуту назад
Ну Собянин так-то не имеет отношения к Министерству обороны, нести может всё что угодно.

"В московском военкомате объяснили, кого призовут по завершении мобилизации"

https://news.ru/moskva/v-moskovskom-voenkomate-rasskazali-kogo-prizovut-po-zavershenii-mobilizacii/https://news.ru/moskva/v-moskovskom-voenkomate-rasskazali-kogo-prizovut-po-zavershenii-mobilizacii/
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40
Мандалай Иванович 3 часа назад
Ну да, специально объявил, что бы возвращались уклонисты, а потом совсем закроют границы и объявят следующую волну...
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14k
Голос Вселенной 4 часа назад
Практически все отставные военные сходятся во мнении, что наверняка будет вторая волна, и скорее всего и третья...
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904
idhr 4 часа назад
Скоро все регионы подтянутся отрапортовать о своих результатах. Кроме Пттера, Питер всегда идёт своим путём, и главное что б не как в Москве (в этом плане, в этой ситуаци, можно только посочувствовать Птитерцам) Но и для всей страны, всех её регионов, частичная мобилизация 1-й волны, удобна чем, тем, что в пределах всё той же 1-й волны, этих частей этой 1-й волны, может быть сколько хош ... каждый следующий день могут объявить 2-ю часть частичной мобилизации, она закончится, и следом за ней 3-ю и т.д. ... История о том, как из трёх волн мобилизации, сделать 10 и более ...
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61k
google.ru 5 часов назад
Ну хоть где то все довольны!...Собянин молодец!...
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