Частичная мобилизация закончилась в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объёме. Пункты сбора мобилизованных в Москве закроются уже сегодня в 14:00 часов.
В своём блоге Сергей Собянин написал, что задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме.
"Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.", - заявил мэр.
14 октября Владимир Путин отметил, что мобилизация может закончиться в течении двух недель.
«Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», - заявил Путин.
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АНТИФИШКИ
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