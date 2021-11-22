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Пушистый специалист: кот прервал грузинскую политическую передачу

Пушистый специалист: кот прервал грузинскую политическую передачу (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 21:25
Сообщество : Животные
Метки: y-news   грузия   животные   кот   милота   передача   прямой эфир   
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Милое происшествие остановило серьёзный разговор экспертов на грузинском телевидении.
Прямой эфир телекомпании "Кавкасия" пошёл не по плану, когда во время политической программы кот запрыгнул на стол перед ведущим и его гостем.

Телеведущий Давид Акубардия и политик Гедеван Попхадзе прервали свой разговор и стали улыбаться животному. Политик даже погладил кота. Ведущий несколько раз сказал коту: "Какуца, спустись со стола", но пушистик его проигнорировал.
В итоге Какуцу убрал ассистент, а запись передачи разошлась по соцсетям.
Эх, вот если бы котики могли решить все политические проблемы.

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Метки: y-news   грузия   животные   кот   милота   передача   прямой эфир   
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6  комментариев
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16k
Сергей Час назад
Куда кота не посади - все в тему!
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Vadims 12 минут назад
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Атомный Крот 17 минут назад
Он?
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Sergius SPb 22 минуты назад
Гедеван тот самый?))
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Вася Час назад
постанова дебильная.. за.е.бали со своими "котиками" в инетах, теперь дошло что в телевизирах их тоже можно пихать
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