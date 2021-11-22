Пушистый специалист: кот прервал грузинскую политическую передачу

Прямой эфир телекомпании "Кавкасия" пошёл не по плану, когда во время политической программы кот запрыгнул на стол перед ведущим и его гостем.



Телеведущий Давид Акубардия и политик Гедеван Попхадзе прервали свой разговор и стали улыбаться животному. Политик даже погладил кота. Ведущий несколько раз сказал коту: "Какуца, спустись со стола", но пушистик его проигнорировал.