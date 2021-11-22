Пушистый специалист: кот прервал грузинскую политическую передачу

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Милое происшествие остановило серьёзный разговор экспертов на грузинском телевидении.
Прямой эфир телекомпании "Кавкасия" пошёл не по плану, когда во время политической программы кот запрыгнул на стол перед ведущим и его гостем.
Телеведущий Давид Акубардия и политик Гедеван Попхадзе прервали свой разговор и стали улыбаться животному. Политик даже погладил кота. Ведущий несколько раз сказал коту: "Какуца, спустись со стола", но пушистик его проигнорировал.
Телеведущий Давид Акубардия и политик Гедеван Попхадзе прервали свой разговор и стали улыбаться животному. Политик даже погладил кота. Ведущий несколько раз сказал коту: "Какуца, спустись со стола", но пушистик его проигнорировал.
В итоге Какуцу убрал ассистент, а запись передачи разошлась по соцсетям.
Эх, вот если бы котики могли решить все политические проблемы.
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Какая "постанова" ?
Где ты видел,чтоб кота можно было заставить что-то сделать против его воли ?!
Это даже Куклачёву не по зубам !