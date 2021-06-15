17 котов, которые показали свои зубы и умилили людей

Коты по своей природе — самые настоящие охотники. И потому они никогда не упускают возможности обнажить свои зубки и пустить их в ход. Однако при виде острых клычков своего любимца хозяева испытывают вовсе не страх, а абсолютнейшее умиление, ведь эти игривые пушистики даже не догадываются о том, что для своих владельцев они всегда выглядят безобидными и очаровательными милашками.