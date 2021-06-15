17 котов, которые показали свои зубы и умилили людей

Одним из главных оружий любого уважающего себя кота являются зубы. Пушистые герои сегодняшней подборки показали зубы, чтобы прибавить себе брутальности, но с треском провалили эту миссию!
Коты по своей природе — самые настоящие охотники. И потому они никогда не упускают возможности обнажить свои зубки и пустить их в ход. Однако при виде острых клычков своего любимца хозяева испытывают вовсе не страх, а абсолютнейшее умиление, ведь эти игривые пушистики даже не догадываются о том, что для своих владельцев они всегда выглядят безобидными и очаровательными милашками.
Этому малышу 6 недель, и вот его клычки
Вы только посмотрите на эти крохотные зубки!
Мой кот любит похвастаться своими клыками
Коты могут сколько угодно строить из себя неукротимых зверей, но если у них есть любящие хозяева, они навсегда останутся очаровательными милашками несмотря на острые клыки и цепкие коготки!
Кажется, он устал от того, что я постоянно кручусь вокруг него
Сам залез в корзину, а теперь борется с ней
Фред показывает вам свои кристально белые зубки
Попался!
Белла и её крохотные зубки
Иногда зубки котиков и вовсе не помогают им казаться более грозными, а только прибавляют очков их и без того очевидной милашности.
Клыкастое селфи
Этой мадам постоянно скучно
Атака четырёх воинов
Папа прислал мне этот забавный снимок местной гавайской кошки по кличке Агнес
Кто обидел этого сладкого мальчика?
Граф Дракула в мире кошек
Персик уснул и показал свои зубки
Источник:
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