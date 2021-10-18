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Ну очень удобное место для&nbsp;сна

Ну очень удобное место для сна (18 фото)

Автор:
18 октября 2021 08:55
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   кошка   милота   подборка   сон   удобное место.   
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Коты могут похвастаться многими умениями, и необычный сон явно в их числе!

У котиков всегда очень много важных дел — поесть, поиграть, прогуляться по квартире или по улице, провести время с любимым хозяином или с другими котами… А ведь ещё столько времени нужно выделить на сон! Так что нет ничего удивительного, что многие коты засыпают резко, в самых неожиданных местах и позах. Вот лишь несколько примеров того, как котики вдруг решили уснуть и немало удивили окружающих.


Одеяло и матрас — новая версия

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Кот моей девушки принял самую удобную для сна позу

Мне казалось, что купить ему маленькую кроватку — это хорошая идея

Мой кот засыпает как дракон со своими сокровищами

Поели, можно и поспать

Положить на кровать одежду после стирки — к спящему коту

Признайтесь, вам и самим всегда лучше спиться на чистом постельном белье!

Сделал логичный кошачий выбор

Наша кошка любит спать на спине, и иногда это очень внезапно

Вот уже 12 лет успешно выбирает самые странные места для сна

Заберите карточку, заберите деньги и дайте котику поспать

Мой кот убеждён, что спать вот так — это норма

Инновация в мире кошачьих лежанок

Здесь вы сможете в любой момент легко перевернуться на другой бок.


Когда так устал, что нет сил даже дойти до кровати


Нашёл идеальное место в магазине гончарных изделий

Мне досталась подушка с сюрпризом!

Уснул прямо на моей ноге

Когда котик вообще не хочет с вами расставаться

Источник:

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Метки: животные   кот   кошка   милота   подборка   сон   удобное место.   
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Shtoppi 36 минут назад
Коты они такие)))
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