Коты могут похвастаться многими умениями, и необычный сон явно в их числе!
У котиков всегда очень много важных дел — поесть, поиграть, прогуляться по квартире или по улице, провести время с любимым хозяином или с другими котами… А ведь ещё столько времени нужно выделить на сон! Так что нет ничего удивительного, что многие коты засыпают резко, в самых неожиданных местах и позах. Вот лишь несколько примеров того, как котики вдруг решили уснуть и немало удивили окружающих.
Одеяло и матрас — новая версия
Кот моей девушки принял самую удобную для сна позу
Мне казалось, что купить ему маленькую кроватку — это хорошая идея
Мой кот засыпает как дракон со своими сокровищами
Поели, можно и поспать
Положить на кровать одежду после стирки — к спящему коту
Признайтесь, вам и самим всегда лучше спиться на чистом постельном белье!
Сделал логичный кошачий выбор
Наша кошка любит спать на спине, и иногда это очень внезапно
Вот уже 12 лет успешно выбирает самые странные места для сна
Заберите карточку, заберите деньги и дайте котику поспать
Мой кот убеждён, что спать вот так — это норма
Инновация в мире кошачьих лежанок
Здесь вы сможете в любой момент легко перевернуться на другой бок.
Когда так устал, что нет сил даже дойти до кровати
Нашёл идеальное место в магазине гончарных изделий
Мне досталась подушка с сюрпризом!
Уснул прямо на моей ноге
Когда котик вообще не хочет с вами расставаться
Источник:
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