У котиков всегда очень много важных дел — поесть, поиграть, прогуляться по квартире или по улице, провести время с любимым хозяином или с другими котами… А ведь ещё столько времени нужно выделить на сон! Так что нет ничего удивительного, что многие коты засыпают резко, в самых неожиданных местах и позах. Вот лишь несколько примеров того, как котики вдруг решили уснуть и немало удивили окружающих.

Одеяло и матрас — новая версия