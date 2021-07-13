Они созданы друг для друга: коты и коробки

Все мы знаем, что кошки обожают коробки. Учёные уже давно выяснили, что прячась в маленьком замкнутом пространстве, кошки чувствуют себя в безопасности.
Если есть что-то на этом свете, что идеально подходит друг другу, так это коты и коробки. И дело даже не в том, что оба этих слова начинаются на «ко-». Любой хозяин хвостатого знает, что стоит только дома появиться коробке, как кошки оказываются в них. Они даже предпочитают коробки самым лучшим лежанкам. Мы собрали для вас целую подборку доказательств.
Алана выбирает коробку вместо кошачьей лежанки
Помещусь — усядусь
Черепашка
Коробки — это кошачья любовь
Коробочная банда
Кажется, коробка маловата, но кого это волнует!
16-летний котейка спит в своей коробке
Соседский кот часто бродит по дому, и мы поставили коробку, чтобы он могу вздремнуть
Коробка не врёт
Надпись: «Пришла новая любимая игрушка для ваших детей! Она называется картонная коробка».
Мой кот прогрыз место для головы
Я никогда раньше не видел Энцо в коробке
Какая милота!
Мы называем это «коробкой возмущения»
Потому что кошка залезает туда, когда злится на нас.
Сьюки очень нравится сидеть в своей новой любимой коробке и смотреть, как я мою посуду
Сколько радости!
Каждый раз, когда я приношу коробку или пакет, они прыгают в них
Источник:
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