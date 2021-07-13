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Сообщество Без кота и жизнь не та 920 постов • 384 подписчика подписаться
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Они созданы друг для друга: коты и коробки

Они созданы друг для друга: коты и коробки (17 фото)

Автор:
13 июля 2021 08:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   коробка   кот   коты в коробках   кошка   милота   подборка   
1271
17

Все мы знаем, что кошки обожают коробки. Учёные уже давно выяснили, что прячась в маленьком замкнутом пространстве, кошки чувствуют себя в безопасности.

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Метки: животные   коробка   кот   коты в коробках   кошка   милота   подборка   
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6  комментариев
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3k
Горожанин Час назад
Древний рефлекс, указывающий на то, что на Землю коты были привезены в коробке.
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47k
Александр_17 23 минуты назад
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3k
Enigma Kuutar Час назад
Моя нифига не коробочница.
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6k
Elena Ki Час назад
Коробку мне! Коробку!
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19k
Слепой Пью 2 часа назад
Этих двуногих бесхвостых можно потерпеть рядом с собой хотя бы за то, что они придумали коробки. Кот.
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11k
Хью́берт 2 часа назад
Для них это безопасность, спится лучше.
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