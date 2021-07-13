Они созданы друг для друга: коты и коробки

Если есть что-то на этом свете, что идеально подходит друг другу, так это коты и коробки. И дело даже не в том, что оба этих слова начинаются на «ко-». Любой хозяин хвостатого знает, что стоит только дома появиться коробке, как кошки оказываются в них. Они даже предпочитают коробки самым лучшим лежанкам. Мы собрали для вас целую подборку доказательств.

Алана выбирает коробку вместо кошачьей лежанки