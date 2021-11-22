Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 44

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Подборка юмора, сатиры и другое.
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Свежие приколы с котиками
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Авторский пост
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2. Вот именно на мобилы Джеки Чана и записывали. Да.
Первый свой в детстве фильм который я смотрел в видеосалоне, мне лет 7 было, "Короткое замыкание"
Настолько яркие впечатления для меня мелкого были что до сих пор помню вплоть до эпизодов.
Хотя ни разу с тех пор не пересматривал