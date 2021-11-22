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Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 44

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 44 (57 фото + 3 видео + 1 гиф)

Автор:
22 ноября 2021 19:08
Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
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Подборка юмора, сатиры и другое.

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Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
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22  комментария
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12k
Bill 5 часов назад
Я извиняюсь, но священнослужители Смирнов Дмитрий Николаевич и Чаплин Всеволод Анатольевич умерли не от ковида. Смирнов успешно переболел кивидом, а умер позже от целого букета болезней. Чаплин умер из-за острой ишемической болезни сердца. Не знаю что они якобы говорили про ограничения при ковидле, но Чаплин, вообще-то умер в январе 2020-го, тогда ковида в России еще и не было.
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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Таки в самый раз.
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Мойша 2 часа назад
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Мечта...
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Мойша 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Беднюсик тот, кому эта достанется. Она же холодная, как айсберг. Поэтому классно выносит мозги.
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Мойша 2 часа назад
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Ветра нет - идет реклама.
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21k
Андрей Иванов 3 часа назад
У меня гирлянда лет 20 висит. Ёлка стоит 4 года
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21k
Андрей Иванов 3 часа назад
Там ещё где-то парашют должен валятся
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21k
Андрей Иванов 3 часа назад
1. Семилетний? День рождения 29 февраля?
2. Вот именно на мобилы Джеки Чана и записывали. Да.
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19k
Anna 4 часа назад
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100% это калейдоскоп
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6k
hairov 5 часов назад
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