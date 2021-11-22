Адмирал Попов рассказал о своей версии гибели подлодки "Курск", и она расходится с официальной

Между тем, известно, что в то время районе проведения учения ВМФ РФ в Баренцевом море находились три подводных лодки НАТО: британская «Сплендид» и две американские - «Толедо» и «Мемфис». Однако, как сообщает издание "Военное обозрение", после запроса Москвы ни Вашингтон, ни Лондон не предоставили документов о состоянии этих субмарин. Между тем, адмирал Попов говорит, что иностранная подлодка тоже пострадала от столкновения с "Курском". Онанекоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила, она пошла к себе в базу, что было зафиксировано и нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии", - сообщил Попов.