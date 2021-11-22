Адмирал Попов рассказал о своей версии гибели подлодки "Курск", и она расходится с официальной

Высокопоставленный российский офицер в отставке сообщил, что на 90% уверен в столкновении "Курска" с субмариной НАТО.
12 августа 2000 года "Курск" затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска. По официальной версии, трагедия на глубине 108 метров произошла из-за взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Тогда погиб весь экипаж "Курска" - 118 человек, участвовавших в учениях.
Адмирал Попов уверен, что в гибели подлодки виновата субмарина США.
В интервью агентству РИА Новости он заметил, что подлодка НАТО следила за "Курском" во время проведения учений в Северном море, однако не смогла обеспечить требуемой дистанции и подошла слишком близко к нашей субмарине. В результате, столкновение было неизбежным. Адмирал добавляет, что он пока не может назвать имя той самой подлодки США, так как «не может выложить доказательства».
Между тем, известно, что в то время районе проведения учения ВМФ РФ в Баренцевом море находились три подводных лодки НАТО: британская «Сплендид» и две американские - «Толедо» и «Мемфис». Однако, как сообщает издание "Военное обозрение", после запроса Москвы ни Вашингтон, ни Лондон не предоставили документов о состоянии этих субмарин. Между тем, адмирал Попов говорит, что иностранная подлодка тоже пострадала от столкновения с "Курском". Онанекоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила, она пошла к себе в базу, что было зафиксировано и нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии", - сообщил Попов.
Источник:
- Известный врач-антипрививочник Юрий Попов скончался от ковида
- Курянка обнесла "Пятёрочку"
- "Хьюстон, у нас проблемы!": инженер в США 30 лет подделывала результаты тестов металла для подводных лодок
- "Вообще не понимаю этого праздника": Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы, но проверки СК ему не избежать
- Оригинальное интервью у мисс Финляндии 2021
Понравилось33
Даже если бы там были явно пиндосы. Путин ссориться и устраивать политический кризис просто не мог. Он тогда по сути был ещё никем.
Известное дело, с большой долей вероятности....
- Одна затонула, другая отлежалась и пошла своим ходом. Так можно было?
У нас сдетонировало а у них нет? Может быть.
- Следы от другой лодки на дне остались? Хорошо,наши дали подписку о не разглашении.
А норвежцы тоже молчат по подписке или деньгам? И все молчат....
- До сих пор не понимаю, а какого хрена скрывать истинную причину?
Ну, узнали что столкнулись две лодки и.....? Дальше что? Тем более России начала 2000х?
По одной из версий, Попов, находившийся на флагманском корабле «Пётр Великий», сонары которого зафиксировали взрыв, знал, что «Курск» не рапортовал успешность учений. Как опытный моряк, он знал, что с подводной лодкой случилось что-то страшное. В это время 23 моряка ещё были живы в 9 отсеке. Попов побоялся донести это до руководства и донёс только через 12 часов после трагедии.
https://vk.com/video-40374406_162947913
Так что ничего особо нового он сейчас не произнес. Вопрос - почему повтор именно сейчас?
и вообще "она утонула" (с)