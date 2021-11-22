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Адмирал Попов рассказал о своей версии гибели подлодки "Курск", и она расходится с официальной

Адмирал Попов рассказал о своей версии гибели подлодки "Курск", и она расходится с официальной (3 фото)

Автор:
22 ноября 2021 11:02
Сообщество : Военное
Метки: admiral   Подводная лодка   Попов   интервью   курск   субмарина   
1877
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Высокопоставленный российский офицер в отставке сообщил, что на 90% уверен в столкновении "Курска" с субмариной НАТО.

12 августа 2000 года "Курск" затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска. По официальной версии, трагедия на глубине 108 метров произошла из-за взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Тогда погиб весь экипаж "Курска" - 118 человек, участвовавших в учениях.

Адмирал Попов уверен, что в гибели подлодки виновата субмарина США.


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В интервью агентству РИА Новости он заметил, что подлодка НАТО следила за "Курском" во время проведения учений в Северном море, однако не смогла обеспечить требуемой дистанции и подошла слишком близко к нашей субмарине. В результате, столкновение было неизбежным. Адмирал добавляет, что он пока не может назвать имя той самой подлодки США, так как «не может выложить доказательства».


Между тем, известно, что в то время районе проведения учения ВМФ РФ в Баренцевом море находились три подводных лодки НАТО: британская «Сплендид» и две американские - «Толедо» и «Мемфис». Однако, как сообщает издание "Военное обозрение", после запроса Москвы ни Вашингтон, ни Лондон не предоставили документов о состоянии этих субмарин. Между тем, адмирал Попов говорит, что иностранная подлодка тоже пострадала от столкновения с "Курском". Онанекоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила, она пошла к себе в базу, что было зафиксировано и нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии", - сообщил Попов.

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Метки: admiral   Подводная лодка   Попов   интервью   курск   субмарина   
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23  комментария
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12k
Великий Кормчий 57 минут назад
Об этом было известно сразу. Все Кэпы Севфлота в неофициальной беседе говорили и говорят....
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728
iNeGovori Полминуты назад
118 человек погибло. Только не сразу.
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2k
lekha-fil Минуту назад
Да это ладно: зачем отпилили кусок и оставили на дне?
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0
Петр Автономов 3 минуты назад
[мат] на пенсии
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66k
Максим 5 минут назад
Серьезно? А если даже и так, в чем я сомневаюсь. Тогда и Чернобыль надо списывать ан ЦРУ. НА Курске испытывали новое оружие, мог быть и человеческий фактор и косяк инженеров. 2000 год. Путин только пришел к власти, в стране бардак 90-х.
Даже если бы там были явно пиндосы. Путин ссориться и устраивать политический кризис просто не мог. Он тогда по сути был ещё никем.
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26k
Григорий 6 минут назад
Вроде Мемфис встал на прикол на несколько месяцев.
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−12
павук 13 минут назад
она утонула (с) Пыня
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2k
Sergius SPb 17 минут назад
- У меня есть доказательства, но их вам я не покажу....
Известное дело, с большой долей вероятности....
- Одна затонула, другая отлежалась и пошла своим ходом. Так можно было?
У нас сдетонировало а у них нет? Может быть.
- Следы от другой лодки на дне остались? Хорошо,наши дали подписку о не разглашении.
А норвежцы тоже молчат по подписке или деньгам? И все молчат....
- До сих пор не понимаю, а какого хрена скрывать истинную причину?
Ну, узнали что столкнулись две лодки и.....? Дальше что? Тем более России начала 2000х?
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6k
Игорь Мочалов 19 минут назад
Ссылка youtu.be
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620k
Alexey Berestenko 20 минут назад
Тем не менее, во флотских кругах существует и другое мнение. Так, вице-адмирал Валерий Дмитриевич Рязанцев (член комиссии по расследованию причин катастрофы АПЛ «Курск», 25 лет служил на подводных лодках Тихоокеанского флота, в данный момент заместитель начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ (по военно-морскому флоту) написал в 2005 году книгу «В кильватерном строю за смертью». Она посвящена трагедии АПЛ «Курск» и предпосылкам, унёсшим жизни 118 человек. В книге дан подробный анализ действий экипажа, флотских начальников и спасателей. Исходя из представленной в книге картины, адмирал В. А. Попов и ряд других начальников Северного флота и ВМФ несут непосредственную ответственность за безобразную учебно-боевую подготовку на флоте, пренебрежение требованиями безопасности уставных документов ВМФ и предписаниями Главного штаба ВМФ при проведении учений и личную некомпетентность при управлении средствами флота во время спасательной операции АПЛ «Курск», граничащую с преступной халатностью.

По одной из версий, Попов, находившийся на флагманском корабле «Пётр Великий», сонары которого зафиксировали взрыв, знал, что «Курск» не рапортовал успешность учений. Как опытный моряк, он знал, что с подводной лодкой случилось что-то страшное. В это время 23 моряка ещё были живы в 9 отсеке. Попов побоялся донести это до руководства и донёс только через 12 часов после трагедии.
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14k
Booka1a Полчаса назад
не оспаривая его слов о столкновении, скажу, что этот "псакизм" подбешивает - "мы знаем, с кем столкнулся Курск, но сказать пока не можем и доказательства не покажем"
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9k
Vacony Полчаса назад
ладно машины на дороге... но как надо "рулить" в океане, что бы допустить столкновение подлодок ?
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1k
Антон Штопаный Полчаса назад
Ему наверное кто-то недавно дал посмотреть французский документальный фильм 2005 года

https://vk.com/video-40374406_162947913
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811
Hallo FreeSpace 39 минут назад
Да сами , или столкнулись , плачевного результата не изменить к сожалению .
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1k
Денис Ануфриев 45 минут назад
а почему сейчас только рассказал!за карьеру беспокоился??французы давно документалку сняли,давно известно было
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1k
Атомный Крот 45 минут назад
Про столкновение "с неназванной иностранной подводной лодкой" адмирал Попов и 20 лет тому назад еще говорил. Когда озвучивал разные версии событий.

Так что ничего особо нового он сейчас не произнес. Вопрос - почему повтор именно сейчас?
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120
Akabushkin Petr 47 минут назад
Похоже какая то жопа серьезная происходит, раз Курск "расчехлили".
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−12
павук 47 минут назад
это все гейропа и пиндосы, завидуют нам!!!

и вообще "она утонула" (с)
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735
Nick 53 минуты назад
Никогда это не было известно, и вдруг - опять !
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220
Шурман 57 минут назад
Да это всем известно было , жалко будет если адмирал случайно от ковида умрет .
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