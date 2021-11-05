Курянка обнесла "Пятёрочку"

652
2
1
Нетрезвая женщина проголодалась утром 5 ноября, и ей не пришло в голову ничего лучше, чем взломать магазин.
В сети появилась запись, на которой женщина в 7 утра ломает автоматическую дверь сетевого магазина и проникает в него, а через некоторое время выходит с пакетом продуктов.
Очевидцы инцидента позвонили в полицию. На место тут же выехал полицейский патруль и Росгвардия. Сотрудники правопорядка задержали женщину рядом с той самой "Пятёрочкой". Она оказала сопротивление при задержании и отказалась от медицинского освидетельствования. По словам правоохранителей, курянка находилась в состоянии то ли алкогольного, то ли наркотического опьянения.
В итоге у подозреваемой было обнаружено 4 тыс рублей, продукты и алкоголь. В отношении 36-летней женщины уже возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ, ей грозит до 5 лет лишения свободы.
В итоге у подозреваемой было обнаружено 4 тыс рублей, продукты и алкоголь. В отношении 36-летней женщины уже возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ, ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самое элегантное ограбление: из испанского ресторана украли шампанское за 24 миллиона
- Куда этот мир катят: парня пристрелили как собаку из-за мобильника
- Сотрудницы магазина не растерялись и задержали злоумышленника
- Залётный уголёк попытался устроить теннис в магазинчике и вчистую продул этот сет
- Декольте и кошке к лицу: скандальный памятник верхом на чемоданах скоро вернут на вокзал
15
Понравилось15
Новости партнёров