Курянка обнесла "Пятёрочку"

Очевидцы инцидента позвонили в полицию. На место тут же выехал полицейский патруль и Росгвардия. Сотрудники правопорядка задержали женщину рядом с той самой "Пятёрочкой". Она оказала сопротивление при задержании и отказалась от медицинского освидетельствования. По словам правоохранителей, курянка находилась в состоянии то ли алкогольного, то ли наркотического опьянения.



В итоге у подозреваемой было обнаружено 4 тыс рублей, продукты и алкоголь. В отношении 36-летней женщины уже возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ, ей грозит до 5 лет лишения свободы.