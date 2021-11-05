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Курянка обнесла "Пятёрочку"

Курянка обнесла "Пятёрочку" (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2021 19:44
Сообщество : Криминал
Метки: Пятёрочка   женщина   курск   ограбление   опьянение   продукты   
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Нетрезвая женщина проголодалась утром 5 ноября, и ей не пришло в голову ничего лучше, чем взломать магазин.
В сети появилась запись, на которой женщина в 7 утра ломает автоматическую дверь сетевого магазина и проникает в него, а через некоторое время выходит с пакетом продуктов.
Очевидцы инцидента позвонили в полицию. На место тут же выехал полицейский патруль и Росгвардия. Сотрудники правопорядка задержали женщину рядом с той самой "Пятёрочкой". Она оказала сопротивление при задержании и отказалась от медицинского освидетельствования. По словам правоохранителей, курянка находилась в состоянии то ли алкогольного, то ли наркотического опьянения.

В итоге у подозреваемой было обнаружено 4 тыс рублей, продукты и алкоголь. В отношении 36-летней женщины уже возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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Метки: Пятёрочка   женщина   курск   ограбление   опьянение   продукты   
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1k
Паша Полчаса назад
Пятерочка выручает
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15k
SpoiltNail 5 минут назад
И какой оператор-интеллектуал. Ненавижу мурчащих
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37k
Бабай 24 минуты назад
А гвардейцы чего прискакали, интересно, вроде лозунги никто не толкал и больше трёх не собирались? Или их теперь используют чтоб при сопротивлении сразу паять политическую статью и срок накручивать вдвое? Гопота так раньше ходила, самого мелкого посылали задираться.
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2k
Frank Borman Час назад
У курянки оказались куриные мозги. Все логично.
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2k
Sergius SPb Час назад
Пятерка как обычно экономит на охране. Ипрочем,при нынешнем законодательстве днем от охраны толку никакого. Ну, хотя бы на ночь охрану ставили или сигналку подключали......
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