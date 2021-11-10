Известный врач-антипрививочник Юрий Попов скончался от ковида

В Челябинске на 59 году жизни скончался от COVID -19 врач-гомеопат Юрий Попов, резко выступавший против обязательного ношения масок и прививок от коронавируса. Тех, кто соглашался на вакцинацию он сравнивал с «подопытными мартышками». Где-то всплакнул Дарвин со своей премией.
О гибели врача рассказала его коллега Наталья Щеколдина на странице клиники во "ВКонтакте". Трагическое событие произошло в конце октября. По словам Щеколдиной, «за это время очень много людей позвонили и написали, выражая не только сочувствие близким, но и искренне переживая эту потерю».
Юрий Попов руководил собственной гомеопатической клиникой, был талантливым специалистом, но не признавал научный подход к медицине, решительно выступал против прививок от коронавируса, обязательного ношения масок и пытался лечить пациентов от COVID-19 гомеопатическими препаратами.
Одновременно главврач клиники вел борьбу на идеологическом фронте, размещая публикации о вреде вакцинации и объясняя свою позицию: «Суть в том, что, исходя из гомеопатических воззрений, здоровье организма любого человека – это определенная чистота, энергетически заложенная. Вторжение прививочного материала – это изменение частотных характеристик организма. Это может один раз пройти бесследно, второй раз пройти бесследно, а в третий раз может иммунитет надломить. Уже после этого начнутся какие-то иммунологические проблемы».
Гомеопатическую клинику Попов открыл в 1990 году. На странице в ВК размещена информация о том, что методы, использовавшиеся в ней для лечения больных сочетали «классическую гомеопатию (уницизм) и контроль лечения при помощи компьютерной диагностики по методу Р. Фолля»: пациенту подбиралось гомеопатическое лекарство с учётом его психотипа и наследственности. Правильность выбора лечения контролировалось по акупунктурным точкам. Очные консультации Попов вел в Челябинске и Златоусте, также в числе услуг клиники значились онлайн-консультации и даже индивидуальный курс "Гомеопатическая школа доктора Попова. Короткий путь поиска лекарства".
"Сейчас многие спрашивают, как же так получилось, почему он не смог спасти себя? Юрий Попов был истинным гомеопатом и исследователем, Его называли волшебным доктором, и это действительно было так. Он хотел победить эту неизвестную болезнь, но лечить себя всегда сложнее", — написала коллега гомеопата.
У Юрия Попова остались жена и сын.В августе от коронавируса умер коммунист Александр Воробьев - Первый секретарь ярославской региональной фракции КПРФ. Воробьев выступал против обязательной вакцинациии и выходил на пикеты против прививок, пока не попал в госпиталь с обширным поражением легких, где позже скончался.
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Специалистом в чём он был?
это дегенерат, а не "врач". был дегенерат
что и следовало ожидать
В гениальности же не сомневаюсь. Чтобы стать известным гомеопатом, надо уметь гениально дурить людей.
11 июня от коронавирусной инфекции скончался главный врач Котельниковской поликлиники Михаил Анисимов.
Он был полностью привит вакциной Спутник V за полгода до этого трагического события.
Михаил Валериевич проводил большую работу борьбе с COVID, помогал в период пандемии, находился на передовой. Он был ответственным, чутким, грамотным человеком.
Искренние соболезнования родным и близким! Для городского округа Котельники это невосполнимая утрата!
Тут же сайт хорошего настроения или что?
Вы тупой, или школу прогуливали? Или в лотерею каждую неделю по миллиарду выигрываете? Тогда вам колоться нельзя, согласен.