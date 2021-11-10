Известный врач-антипрививочник Юрий Попов скончался от ковида

О гибели врача рассказала его коллега Наталья Щеколдина на странице клиники во "ВКонтакте". Трагическое событие произошло в конце октября. По словам Щеколдиной, «за это время очень много людей позвонили и написали, выражая не только сочувствие близким, но и искренне переживая эту потерю».

Юрий Попов руководил собственной гомеопатической клиникой, был талантливым специалистом, но не признавал научный подход к медицине, решительно выступал против прививок от коронавируса, обязательного ношения масок и пытался лечить пациентов от COVID-19 гомеопатическими препаратами.

Одновременно главврач клиники вел борьбу на идеологическом фронте, размещая публикации о вреде вакцинации и объясняя свою позицию: «Суть в том, что, исходя из гомеопатических воззрений, здоровье организма любого человека – это определенная чистота, энергетически заложенная. Вторжение прививочного материала – это изменение частотных характеристик организма. Это может один раз пройти бесследно, второй раз пройти бесследно, а в третий раз может иммунитет надломить. Уже после этого начнутся какие-то иммунологические проблемы».