FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Пандемия 748 постов • 132 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
Известный врач-антипрививочник Юрий Попов скончался от ковида

Известный врач-антипрививочник Юрий Попов скончался от ковида (2 фото)

Автор:
10 ноября 2021 13:26
Сообщество : Пандемия
Метки: Гомеопатия   Попов   антиваксеры   кончина   
5076
2

В Челябинске на 59 году жизни скончался от COVID -19 врач-гомеопат Юрий Попов, резко выступавший против обязательного ношения масок и прививок от коронавируса. Тех, кто соглашался на вакцинацию он сравнивал с «подопытными мартышками». Где-то всплакнул Дарвин со своей премией.

О гибели врача рассказала его коллега Наталья Щеколдина на странице клиники во "ВКонтакте". Трагическое событие произошло в конце октября. По словам Щеколдиной, «за это время очень много людей позвонили и написали, выражая не только сочувствие близким, но и искренне переживая эту потерю».

Юрий Попов руководил собственной гомеопатической клиникой, был талантливым специалистом, но не признавал научный подход к медицине, решительно выступал против прививок от коронавируса, обязательного ношения масок и пытался лечить пациентов от COVID-19 гомеопатическими препаратами.

Одновременно главврач клиники вел борьбу на идеологическом фронте, размещая публикации о вреде вакцинации и объясняя свою позицию: «Суть в том, что, исходя из гомеопатических воззрений, здоровье организма любого человека – это определенная чистота, энергетически заложенная. Вторжение прививочного материала – это изменение частотных характеристик организма. Это может один раз пройти бесследно, второй раз пройти бесследно, а в третий раз может иммунитет надломить. Уже после этого начнутся какие-то иммунологические проблемы».

Гомеопатическую клинику Попов открыл в 1990 году. На странице в ВК размещена информация о том, что методы, использовавшиеся в ней для лечения больных сочетали «классическую гомеопатию (уницизм) и контроль лечения при помощи компьютерной диагностики по методу Р. Фолля»: пациенту подбиралось гомеопатическое лекарство с учётом его психотипа и наследственности. Правильность выбора лечения контролировалось по акупунктурным точкам. Очные консультации Попов вел в Челябинске и Златоусте, также в числе услуг клиники значились онлайн-консультации и даже индивидуальный курс "Гомеопатическая школа доктора Попова. Короткий путь поиска лекарства".

"Сейчас многие спрашивают, как же так получилось, почему он не смог спасти себя? Юрий Попов был истинным гомеопатом и исследователем, Его называли волшебным доктором, и это действительно было так. Он хотел победить эту неизвестную болезнь, но лечить себя всегда сложнее", — написала коллега гомеопата.

У Юрия Попова остались жена и сын.

В августе от коронавируса умер коммунист Александр Воробьев - Первый секретарь ярославской региональной фракции КПРФ. Воробьев выступал против обязательной вакцинациии и выходил на пикеты против прививок, пока не попал в госпиталь с обширным поражением легких, где позже скончался.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: Гомеопатия   Попов   антиваксеры   кончина   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
156
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
156  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40
Владимир Кузьмичёв 3 часа назад
А давно ли гомеопатия стала медициной?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
35
Timofey2007 3 минуты назад
Опа, травка не работает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Михаил 4 минуты назад
я вообще не понимаю почему народ поделился на 2лагеря за и против прививок, я считаю дело каждого ставить не ставить их, темболее что прививка нужна исключительно самому человеку на окружающих это не влияет, уколотый не перестает быть переносчиком вируса об этом говорит тот факт что намордники привитым не отменили. а значит кто ссыться сдохнуть от короны пусть колятся хоть каждый день, кто не ссыться тот пусть не колется. но пропаганда почему то считает что те кто не колются они дебилы... но! тот же рупор мордера орал что болеют уже все только большинство бессимптомно а раз так значит у большинства организм справляется не умерли же все уже... я не за не против уколоться но пока не колюсь, причина одна вакцина неиспытана окончательно испытания закончатся только в 22г ито это по ускоренной программе по нормальному 6 лет испытания проходят. и кто знает что от вакцин нет побочных эффектов в долгую... вы ща укололись и топите что все зашибись у вас на короткой дистанции но мож через пять лет от рака загнетесь но по тихому... случаев в истори хватает... у меня у друга ребенок умер от рака кости официальное заключение, прививку ставили (не от короны) и медсестра кольнула в кость, звучит что это фэйк но вот так... теперь они впринципи не ставят прививки не от короны ни от чего вообще... как говорится история нас рассудит, главное молитесь те кто топит за уколы неиспытанным гавном чтоб вы потом не загнулись от своего укола...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Палыч 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
280
Денис 9 минут назад
Гомеопат это не врач... Это продавец сладостей....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30
Александр Лысюк 10 минут назад
Врач-гомеопат? Это уже не врач.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 12 минут назад
Спор между прививочниками и антипрививочниками потихоньку разрешается - биологическим путем. Кто не прав, уходят на кладбище.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
302
Паразит 12 минут назад
..."был талантливым специалистом, но не признавал научный подход к медицине"...

Специалистом в чём он был?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
Дмитрий Байков 22 минуты назад
и не надо называть его "врач".
это дегенерат, а не "врач". был дегенерат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
Дмитрий Байков 23 минуты назад
гомеопат-антипрививочник. К-К-Комбо...
что и следовало ожидать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Шлагбаумэн Полчаса назад
А переломы конечностей он йодной сеточкой лечил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Андрей 38 минут назад
Чем больше антиваксов- тем меньше антиваксов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Maxim 48 минут назад
Только не надо его называть "врачом".
В гениальности же не сомневаюсь. Чтобы стать известным гомеопатом, надо уметь гениально дурить людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
980
Rool 48 минут назад
видимо "залечили" коллеги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Olegsky 50 минут назад
И вот что интересно. Как только, какой либо человек, более или менее известный в обществе, начинает выступать против втыкания, так тут же умирает....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Олег 51 минуту назад
лекарь-лженаучник свято верил в своё шаманство ... Сколько антипрививочников последуют за ним в могилу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Nikolay 52 минуты назад
"Врач-гомеопат" - это странное сочетание букв. Или - врач, или -гомеопат! Впрочем, это же относиться к выражению "врач-антипрививочник".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ertin Час назад
Хоронить его в дождик нужно. Тогда достаточно всего ком земли на крышку кинуть - если верить его учению, к утру комок превратится в полноценную могилку. С холмиком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
233k
Rusbond Час назад
Судьба всех антипрививочников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Час назад
Афтар, а чего не написать про другого врача?

11 июня от коронавирусной инфекции скончался главный врач Котельниковской поликлиники Михаил Анисимов.
Он был полностью привит вакциной Спутник V за полгода до этого трагического события.
Михаил Валериевич проводил большую работу борьбе с COVID, помогал в период пандемии, находился на передовой. Он был ответственным, чутким, грамотным человеком.

Искренние соболезнования родным и близким! Для городского округа Котельники это невосполнимая утрата!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
imho ( ͡° ͜ʖ ͡°) 41 минуту назад
Как вас зомбаки заминусили, ничего кроме курса партии видеть не хотят)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
189
jan ( ͡° ͜ʖ ͡°) 12 минут назад
Потому, что это трагедия. С фуфлопатом же прикольно вышло.
Тут же сайт хорошего настроения или что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
607
Григорий Водениктов Час назад
чем больше гомеопатов - тем меньше гомеопатов! пусть и дальше мочой колются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 35 комментариев (из 122)
Показать ещё
Модель сделала татуировку в честь Сатаны и восхитила фанатов (5 фото) Модель сделала татуировку в честь Сатаны и восхитила фанатов (5 фото) Нетрадиционное лечение: когда уринотерапия схлестнулась с гомеопатией Нетрадиционное лечение: когда уринотерапия схлестнулась с гомеопатией Гальфимия: как сделать лето золотым? Гальфимия: как сделать лето золотым? Когда бесит абсолютно всё Когда бесит абсолютно всё В Москве гомеопат бежала от Росздравнадзора, поедая на ходу ящериц В Москве гомеопат бежала от Росздравнадзора, поедая на ходу ящериц Гомеопати: осторожно, любителям Малахова вход воспрещён Гомеопати: осторожно, любителям Малахова вход воспрещён
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6855



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
По-настоящему годные идеи, облегчающие жизнь
3
45
По-настоящему годные идеи, облегчающие жизнь
Братьям Гасановым, напавшим на отца с ребенком, может грозить еще одно обвинение
0
170
Братьям Гасановым, напавшим на отца с ребенком, может грозить еще одно обвинение
Набирающие популярность в сообществах
Время котлов
0
3
Время котлов
Новые рабочие места - Вакансия проверяющего QR-коды появилась в Алтайском крае
0
20
Новые рабочие места - Вакансия проверяющего QR-коды появилась в Алтайском крае
Модель сделала татуировку в честь Сатаны и восхитила фанатов (5 фото)
Модель сделала татуировку в честь Сатаны и восхитила фанатов (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Россия#кино#аварии#картинки#новости#Разное#приколы#в мире
#интересно#история#Ynews#прикол#дтп#автомобили#фотографии#Москва#СССР#фильм
#Юмор#люди#подборка#интересное#авто аварии#дети#автомир#мигранты#прикольные#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться