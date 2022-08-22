Самая большая в мире подводная суперъяхта

На борту есть место для нескольких гидроциклов и других подводных аппаратов, которые нужны для развлечения гостей, а также кинотеатр, тренажерный зал, бары, бассейн, джакузи и подводные смотровые комнаты.



Подводные лодки также могут нести две шестиместные мини-подводные лодки длиной 16 метров и вертолет, упакованный в подвески. Каюты, конечно же, роскошно обставлены, а владелец лодки живет в роскошном люксе площадью 2 000 кв. метров, который находится на частной палубе.



Там также есть полностью оборудованный медицинский отсек и операционная на случай, если кто-то из пассажиров заболеет.



Подводная лодка построена в соответствии со стандартами безопасности ВМС США, имеет двойную защиту корпуса, спасательные системы и мини-субмарины на случай чрезвычайной ситуации.