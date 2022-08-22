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Самая большая в мире подводная суперъяхта

Самая большая в мире подводная суперъяхта

Автор:
22 августа 2022 19:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Подводная лодка   дорогая игрушка   игрушки для миллиардеров   концепт   субмарина   транспорт для миллионеров   частная подводная лодка   частная субмарина   
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Дорогие игрушки миллиардеров — частные самолёты и огромные яхты — давно никого не удивляют. А что, если речь пойдёт о личной субмарине? Это уже другой уровень!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Подводная лодка   дорогая игрушка   игрушки для миллиардеров   концепт   субмарина   транспорт для миллионеров   частная подводная лодка   частная субмарина   
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6  комментариев
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2k
Yus Полчаса назад
Самая морская "австрийская компания", берется за пару миллиардов построить супер-пупер подводную лодку а ля Капитан Немо. Бегу занимать очередь. Правда они ни разу этим не занимались и ничего не строили, но меня это не смущает.
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3k
Александр 13 секунд назад
Ну наконец-то нажрались.То говорили нажраться ни как могут,а тут такое.Покупателя нет ))).
Сарказм если что
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34k
Aleks 6 минут назад
Автор ты эту хрень скопировал откуда то? Что курили авторы сего опуса и каких мультиков насмотрелись?
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3k
Dmitry_61rus 19 минут назад
Бла, бла бла. А строить вы пробовали? Или на компе рендер зафигачили и всё? А вообще ввиду, возможной третьей мировой неплохой вариант. Но я бы без изысков, просто за основу взял дизель электрическую лодку.
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2k
smokes Полчаса назад
самое интересное, ее энергосистема.. атомный реактор частнику ни кто не доверит.. ну а на одних аккумуляторах долго и далеко с такими размерами не уплывешь.. либо 90% это надводное положение и старые добрые дизеля..
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3k
александр 38 минут назад
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