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Дорогие игрушки миллиардеров — частные самолёты и огромные яхты — давно никого не удивляют. А что, если речь пойдёт о личной субмарине? Это уже другой уровень!
Итак, вот как выглядит самая большая в мире подводная суперъяхта (вернее, как она выглядела бы, если бы ее кто-нибудь захотел приобрести). Пока она существует только на чертежах и красивой компьютерной графике дизайн-бюро Motion Code: Blue. Эта австрийская компания предлагает частные подводные суперъяхты Migaloo, которые могут погружаться на глубину 450 метров и оставаться там неделями. Даже в Арктике.
Длина роскошной мега-субмарины — 283 метра. Она может вместить 80 гостей и 50 членов экипажа. Судно оснащено оснащено собственным вертолетом и площадкой для него, бассейном и мини-подводными лодками (на таких обычно удирают суперзлодеи из "Бондианы").
Для сравнения, самая большая атомная подводная лодка в мире — «Белгород» ВМФ России, длина ее составляет 184 метра. А британская субмарина HMS Astute может похвастать длиной всего 95 метров.
Обычная надводная суперъяхта Eclipse Романа Абрамовича имеет длину 162 метра, а самой длинной в мире является 180-метровая яхта Azzam, принадлежащая шейху Халифе бин Заиду аль-Наяну, президенту ОАЭ.
Для сравнения, самая большая атомная подводная лодка в мире — «Белгород» ВМФ России, длина ее составляет 184 метра. А британская субмарина HMS Astute может похвастать длиной всего 95 метров.
Обычная надводная суперъяхта Eclipse Романа Абрамовича имеет длину 162 метра, а самой длинной в мире является 180-метровая яхта Azzam, принадлежащая шейху Халифе бин Заиду аль-Наяну, президенту ОАЭ.
Подводные суперъяхты открывают новое измерение в океанских путешествиях
Частные подводные суперъяхты Migaloo способны делать всё то же, что и их военные коллеги. Не могут лишь топить корабли или запускать ядерные ракеты, что, конечно, к лучшему.
Компания предлагает ряд субмарин, от маленьких до огромных. Самые шикарные и дорогие в линейке — подводные лодки Migaloo M7 и M5. Их можно использовать либо как частные суперъяхты, либо как подводные круизные лайнеры для исследования океанов.
В зависимости от конфигурации субмарины могут перевозить до 80 пассажиров и 50 членов экипажа.
Компания предлагает ряд субмарин, от маленьких до огромных. Самые шикарные и дорогие в линейке — подводные лодки Migaloo M7 и M5. Их можно использовать либо как частные суперъяхты, либо как подводные круизные лайнеры для исследования океанов.
В зависимости от конфигурации субмарины могут перевозить до 80 пассажиров и 50 членов экипажа.
Частные роскошные подводные лодки могут оставаться под водой неделями
На борту есть место для нескольких гидроциклов и других подводных аппаратов, которые нужны для развлечения гостей, а также кинотеатр, тренажерный зал, бары, бассейн, джакузи и подводные смотровые комнаты.
Подводные лодки также могут нести две шестиместные мини-подводные лодки длиной 16 метров и вертолет, упакованный в подвески. Каюты, конечно же, роскошно обставлены, а владелец лодки живет в роскошном люксе площадью 2 000 кв. метров, который находится на частной палубе.
Там также есть полностью оборудованный медицинский отсек и операционная на случай, если кто-то из пассажиров заболеет.
Подводная лодка построена в соответствии со стандартами безопасности ВМС США, имеет двойную защиту корпуса, спасательные системы и мини-субмарины на случай чрезвычайной ситуации.
Подводные лодки также могут нести две шестиместные мини-подводные лодки длиной 16 метров и вертолет, упакованный в подвески. Каюты, конечно же, роскошно обставлены, а владелец лодки живет в роскошном люксе площадью 2 000 кв. метров, который находится на частной палубе.
Там также есть полностью оборудованный медицинский отсек и операционная на случай, если кто-то из пассажиров заболеет.
Подводная лодка построена в соответствии со стандартами безопасности ВМС США, имеет двойную защиту корпуса, спасательные системы и мини-субмарины на случай чрезвычайной ситуации.
На поверхности такая лодка становится игровой площадке для гостей на борту
Стоимость такой "игрушки" — около 2 миллиардов долларов.
«Мы думаем, что частная подводная лодка будет самой эксклюзивной и самой дорогой вещью, которой может владеть человек, — говорит Кристиан Гумпольд, основатель и генеральный директор Motion Code: Blue. —Мы единственная компания в мире, которая предлагает частные подводные лодки размером с суперъяхту. Мы внимательно следим за тенденциями, и, по нашему мнению, подводные суперъяхты — это будущее яхтинга».
«Мы думаем, что частная подводная лодка будет самой эксклюзивной и самой дорогой вещью, которой может владеть человек, — говорит Кристиан Гумпольд, основатель и генеральный директор Motion Code: Blue. —Мы единственная компания в мире, которая предлагает частные подводные лодки размером с суперъяхту. Мы внимательно следим за тенденциями, и, по нашему мнению, подводные суперъяхты — это будущее яхтинга».
Частные подводные лодки предназначены для путешествий в любую точку планеты
По мнению производителя, частная подводная лодка добавляет совершенно новое измерение к исследованию моря. Яхты ограничены с точки зрения характеристик, дизайна и возможностей для развлечения или исследования. Подводная лодка предлагает совершенно новый образ жизни: путешествовать или оставаться под водой, исследовать новые миры или хвастаться перед друзьями или семьей.
«Путешествие по бурному морю возможно — просто погрузитесь и путешествуйте в целости и сохранности ниже ватерлинии».
«Путешествие по бурному морю возможно — просто погрузитесь и путешествуйте в целости и сохранности ниже ватерлинии».
На подводных лодках Migaloo предусмотрено место для вертолета
Субмарина M7 (более длинная) может двигаться со скоростью 62 км в час на поверхности и 38 км в час под водой. Лодка M5 немного медленнее. Они не ядерные, работают на дизель-электрической силовой установке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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