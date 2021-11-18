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20+ смешных пёсиков в сумках, которые очаровали каждого прохожего

20+ смешных пёсиков в сумках, которые очаровали каждого прохожего (30 фото)

Автор:
18 ноября 2021 13:55
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавные животные   питомцы   подборка   смешные животные   собака   собаки   фото   
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Все мы любим собак. И иногда эти создания особенно очаровательны - например, когда их перевозят в сумочках. В Инстаграме даже есть специальный аккаунт, посвященный собачкам в сумках, и это просто очаровательно! Посмотрите на эту милоту, и зарядитесь настроением.
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Метки: животные   забавные животные   питомцы   подборка   смешные животные   собака   собаки   фото   
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mercure

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