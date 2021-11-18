20+ смешных пёсиков в сумках, которые очаровали каждого прохожего

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Все мы любим собак. И иногда эти создания особенно очаровательны - например, когда их перевозят в сумочках. В Инстаграме даже есть специальный аккаунт, посвященный собачкам в сумках, и это просто очаровательно! Посмотрите на эту милоту, и зарядитесь настроением.
Собаки в сумках (bagsdogs) - аккаунт в Инстаграме, который собирает самые милые фото собак в сумках и переносках. Их сфотографировали, пока хозяева перевозили их куда-то, шли с ними по улице, или просто выгуливали. В аккаунте уже 99 тысяч подписчиков, которые только рады наблюдать за этими смешными мохнатыми друзьями.
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