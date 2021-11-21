Видно в понедельник их мама родила: про тотальное невезение

991
19
Иногда кажется, что хуже быть уже не может, как вдруг... оказывается, что ещё как может.
×
×
18.
Гифки, пропитанные болью
19.
В каждом классе есть подобный ученик
Источник:
Ссылки по теме:
- Вы видели, сколько стоят новые авто? Реакция соцсетей на действия дилеров
- Идеальный подарок - юмор, внезапность и немного душевности
- Всё о работе в офисе: ни цветмета украсть, ни бухнуть в бытовке
- Электросамокаты – вот настоящая проблема 2021 года
- Пока не запретили: порция упоротого черного юмора
40
Понравилось40
Новости партнёров