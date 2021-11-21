Видно в понедельник их мама родила: про тотальное невезение

Иногда кажется, что хуже быть уже не может, как вдруг... оказывается, что ещё как может.

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2. А ведь кому-то тоже не повезло с пазлами... 0 Источник:

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3. Неудачно припарковались 0 Источник:

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5. Что за ужас? 0 Источник:

6. Кактус 0 Источник:

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9. Когда у лимона слишком толстая кожица 0 Источник:

10. Некоторые фотки лучше не повторять... 0 Источник:

11. Что и как? 0 Источник:

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15. Прыщик вскочил 0 Источник:

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18. Гифки, пропитанные болью Посмотреть