Видно в понедельник их мама родила: про тотальное невезение

FISHKINET
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) Лучшие из лучших: подборка самых убойных обманов Лучшие из лучших: подборка самых убойных обманов Они там совсем «тю-тю»? Сумасшедшие японские шоу Они там совсем «тю-тю»? Сумасшедшие японские шоу "Я продолжу гонять": сын Пескова прокомментировал ДТП с участием знаменитого блогера "Я продолжу гонять": сын Пескова прокомментировал ДТП с участием... Мемориал давай до свидания Мемориал давай до свидания Как можно быстро и эффектно избавиться от «Приоры» Как можно быстро и эффектно избавиться от «Приоры» "Я буду долго гнать велосипед": печальная предыстория хита Александра Барыкина "Я буду долго гнать велосипед": печальная предыстория хита... «Совпадение? Не&nbsp;думаю!»: странные исторические совпадения, заставляющие верить в&nbsp;судьбу. Часть 2 «Совпадение? Не думаю!»: странные исторические совпадения,... Юмор на подзарядке веселит, после каждой картинки добавляйте фразу " Делайте выводы" Юмор на подзарядке веселит, после каждой картинки добавляйте... Американские туристы рассказали о самых больших своих разочарованиях Американские туристы рассказали о самых больших своих разочарованиях Кудри вдоль ушей Кудри вдоль ушей Поттероманы как заклинание пишут #IStandWithJKRowling, призывая пригласить Роулинг в юбилейный выпуск "Гарри Поттера" Поттероманы как заклинание пишут #IStandWithJKRowling, призывая... Школьники решили пощекотать себе нервы, перебегая дорогу в неположенном месте Школьники решили пощекотать себе нервы, перебегая дорогу в... «Масштабные» проблемы: почему в моделировании размеры техники такие странные и откуда они взялись «Масштабные» проблемы: почему в моделировании размеры техники... Мужья-приколисты, с которыми никогда не бывает скучно Мужья-приколисты, с которыми никогда не бывает скучно Зачем американцы крепили к каскам пиковые тузы? Зачем американцы крепили к каскам пиковые тузы? Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых Фотоприколы и прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Чистота - это страшная сила! Чистота - это страшная сила!
Видно в понедельник их мама родила: про тотальное невезение

Видно в понедельник их мама родила: про тотальное невезение (17 фото + 2 гиф)

Автор:
21 ноября 2021 23:08
Метки: Юмор   прикол   
991
19
Включить все анимашки
Иногда кажется, что хуже быть уже не может, как вдруг... оказывается, что ещё как может.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
515
Алексей Маз 2 часа назад
5. Всё, что нужно знать о китайских рулетках)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) Пока не запретили: порция упоротого черного юмора Пока не запретили: порция упоротого черного юмора Специфический пятничный юмор Специфический пятничный юмор Идеальный подарок - юмор, внезапность и немного душевности Идеальный подарок - юмор, внезапность и немного душевности Всё о работе в офисе: ни цветмета украсть, ни бухнуть в бытовке Всё о работе в офисе: ни цветмета украсть, ни бухнуть в бытовке Электросамокаты – вот настоящая проблема 2021 года Электросамокаты – вот настоящая проблема 2021 года
MausA

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3754



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Не растопишь - не поедешь: сколько времени нужно, чтобы "завести" паровоз
2
63
Не растопишь - не поедешь: сколько времени нужно, чтобы "завести" паровоз
Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов
1
239
Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов
Набирающие популярность
Поедание козявок укрепляет иммунитет
1
20
Поедание козявок укрепляет иммунитет
Военный билет: как получить в 2021 году
0
13
Военный билет: как получить в 2021 году
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
1

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#подборка#кино#новости#Россия#приколы#сша#забавно#коронавирус
#фото#интересно#люди#сарказм#смешные#интересное#сатира#Разное#знаменитости#прикол
#факты#картинки#животные#фотографии#познавательно#комментарии#СССР#фильм#позитив#Жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться