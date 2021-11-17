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Электросамокаты – вот настоящая проблема 2021 года

Электросамокаты – вот настоящая проблема 2021 года (17 фото)

Автор:
17 ноября 2021 09:49
Метки: Электросамокаты   Юмор   интересное   подборка   прикол   самокаты   
2157
17
А ещё электросамокаты являются одной из современных причин естественного отбора. Внимание, пост носит исключительно саркастический характер и не нацелен на тех участников дорожного движения, которые соблюдают ПДД.
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Метки: Электросамокаты   Юмор   интересное   подборка   прикол   самокаты   
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14  комментариев
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12k
Вася Полчаса назад
это по мнению авторо "электросамокаты" ?
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4k
alfii Минуту назад
Говнопост
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1k
Сергей Сергеев 13 минут назад
Проблема в головах у самокатчиков. А сам самокат не проблема. Это же касается и мотоциклов.
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448
Нестеров Антон 15 минут назад
Как все понимают что уже зима, снег, лёд, холодно. Еду домой такой вчера, и тут неожиданное выезжает из темноты. Даже стало интересно, можно ли забуксовать на самокате. А ещё и вдвоем ехали
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18k
babuby 18 минут назад
Ну вот пересядут эти электросамокатчики на автомобили, автору легче станет?

Я думаю что проблема не в самокатах а в головах водителей, но я крестьянин тёмный, и на истину не претендую.
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25k
Батончик с маком Полчаса назад
Нищеброд от зависти аж пост высрал.
Кстати проблема не в самокатах, а в дебилах. Лично я вижу гораздо чаще нарушения водятлов, а не самокатчиков.
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25
!GEN Полчаса назад
У автора или бездна зависти, или родовая травма самокатом. ((
Торкнуло непадецки))
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26k
winergy2012 37 минут назад
Ага,так я и поверил.
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5k
Bartello 56 минут назад
Уже пора оливьешку заготавливать и телефоны снегурочек вспоминать а афтор про самокатчиков вспомнил.
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