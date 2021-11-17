Электросамокаты – вот настоящая проблема 2021 года

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А ещё электросамокаты являются одной из современных причин естественного отбора. Внимание, пост носит исключительно саркастический характер и не нацелен на тех участников дорожного движения, которые соблюдают ПДД.
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Я думаю что проблема не в самокатах а в головах водителей, но я крестьянин тёмный, и на истину не претендую.
Кстати проблема не в самокатах, а в дебилах. Лично я вижу гораздо чаще нарушения водятлов, а не самокатчиков.
Торкнуло непадецки))