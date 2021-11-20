20+ необычных фотографий, которые удивят и озадачат

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Удивительное всегда рядом, а мир полон чудес - стоит лишь посмотреть на него под другим углом...
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5. Так выглядит современный броненосец на суше. Очертаниями напоминает шлем Дарта Вейдера...
6. На первый взгляд это выглядит как озеро, окруженное неземными ландшафтами. Но на самом деле это макросъемка глаза ламы
17. Мы много раз видели, как киты выпускают фонтаны брызг из дыхала, но никогда не видели дыхательного отверстия. А оно, между прочим, очень напоминает ноздри человека
20. Миллефиори – старинная техника итальянских стеклодувов, при которой рисунок на стекле формируется по всей длине стеклянного цилиндра. Один ломтик от этой буханки стоит 5 тысяч долларов
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Только яйца фаберже РУЧНОЙ работы и уникальны каждое по себе. А на счет 20 тысяч отверстий вручную - я сомневаюсь. ;-)