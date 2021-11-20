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20+ необычных фотографий, которые удивят и озадачат

20+ необычных фотографий, которые удивят и озадачат (24 фото)

Автор:
20 ноября 2021 21:22
Метки: дизайн   животные   интересное   искусство   подборка   природа   фото   
920
24
Удивительное всегда рядом, а мир полон чудес - стоит лишь посмотреть на него под другим углом...
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Метки: дизайн   животные   интересное   искусство   подборка   природа   фото   
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Александр Н. Час назад
Современный броненосец с алюминиевым корпусом? Оч интересно...
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442
Алексей Маз 18 минут назад
Ювелирней яиц Фаберже - в настоящей яичной скорлупе проделано 20 тысяч отверстий.
Только яйца фаберже РУЧНОЙ работы и уникальны каждое по себе. А на счет 20 тысяч отверстий вручную - я сомневаюсь. ;-)
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14k
alexis Час назад
19. Дверь банковского хранилища с обратной стороны (С) Ну теперь понятно куда стучать и где сверлить.
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