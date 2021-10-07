Для каждого хозяина его питомец самый уникальный и очаровательный красавец на свете. Но это никак не отменяет того факта, что некоторых котиков и собачек природа и в самом деле одарила изюминкой, позволяющей отличить их от своих собратьев. Глазки разного цвета, забавные отметины в виде сердечка, необычный окрас — всё это малая часть того, что заставляет людей широко улыбнуться при виде этих пушистиков.

На голове у моего котика есть смайлик