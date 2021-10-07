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Питомцы с&nbsp;самым необычным и&nbsp;красивым окрасом

Питомцы с самым необычным и красивым окрасом (25 фото)

Автор:
07 октября 2021 07:36
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   окрас   подборка   природа   фото   шерсть   
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Матушка-природа не перестаёт удивлять нас своим разнообразием!

Для каждого хозяина его питомец самый уникальный и очаровательный красавец на свете. Но это никак не отменяет того факта, что некоторых котиков и собачек природа и в самом деле одарила изюминкой, позволяющей отличить их от своих собратьев. Глазки разного цвета, забавные отметины в виде сердечка, необычный окрас — всё это малая часть того, что заставляет людей широко улыбнуться при виде этих пушистиков.


На голове у моего котика есть смайлик

×

Лапка нашего пёсика выглядит как мини-версия его самого

Когда мой кот складывает лапки вместе, его пятнышки на шерсти образуют сердечко

Моя красавица постарела, и теперь её седая шёрстка вокруг рта выглядит очень забавно

Вот это губки!


У моего кота есть смайл на пузике

У моего щенка есть пятнышко в виде сердечка

У этого хорошего мальчика есть стрелка

Обожаю это белое колечко на хвостике моего кота

У собаки моей сестры изумительные глаза

Лапки моего котика выглядят так, будто он стоит в туфельках на каблучке

На спинке моего пёсика есть пятнышко в виде птички

Пёсик-Бэтмен

У моего котика полидактилия

Особенность полидактилии заключается в том, что у их обладателей большее количество пальцев.


У моего пса Бернеса витилиго

Поэтому его шёрстка частично не имеет цвета.


Обожаю расцветку своего питомца

У этой красавицы кошачья химера, что означает, что её клетки содержат два типа ДНК. Поэтому шёрстка на её мордочке ровно разделена на два цвета.


Йода — котик с двумя парами ушек

Вы только гляньте на изюминку моего пёсика

Бонус: особенность этих щеночков заметна только когда они вместе. Вы только гляньте на их отметины

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Метки: животные   забавно   окрас   подборка   природа   фото   шерсть   
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Евгения Ефимова 16 минут назад
На последней фотке только черных кругов вокруг глаз не хватает до настоящего окраса панды. Прелесть!
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