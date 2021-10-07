Матушка-природа не перестаёт удивлять нас своим разнообразием!
Для каждого хозяина его питомец самый уникальный и очаровательный красавец на свете. Но это никак не отменяет того факта, что некоторых котиков и собачек природа и в самом деле одарила изюминкой, позволяющей отличить их от своих собратьев. Глазки разного цвета, забавные отметины в виде сердечка, необычный окрас — всё это малая часть того, что заставляет людей широко улыбнуться при виде этих пушистиков.
На голове у моего котика есть смайлик
Лапка нашего пёсика выглядит как мини-версия его самого
Когда мой кот складывает лапки вместе, его пятнышки на шерсти образуют сердечко
Моя красавица постарела, и теперь её седая шёрстка вокруг рта выглядит очень забавно
Вот это губки!
У моего кота есть смайл на пузике
У моего щенка есть пятнышко в виде сердечка
У этого хорошего мальчика есть стрелка
Обожаю это белое колечко на хвостике моего кота
У собаки моей сестры изумительные глаза
Лапки моего котика выглядят так, будто он стоит в туфельках на каблучке
На спинке моего пёсика есть пятнышко в виде птички
Пёсик-Бэтмен
У моего котика полидактилия
Особенность полидактилии заключается в том, что у их обладателей большее количество пальцев.
У моего пса Бернеса витилиго
Поэтому его шёрстка частично не имеет цвета.
Обожаю расцветку своего питомца
У этой красавицы кошачья химера, что означает, что её клетки содержат два типа ДНК. Поэтому шёрстка на её мордочке ровно разделена на два цвета.
Йода — котик с двумя парами ушек
Вы только гляньте на изюминку моего пёсика
Бонус: особенность этих щеночков заметна только когда они вместе. Вы только гляньте на их отметины
Источник:
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