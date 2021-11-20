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Из инкассаторской машины на трассе в Калифорнии выпали сотни тысяч долларов

Из инкассаторской машины на трассе в Калифорнии выпали сотни тысяч долларов (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2021 14:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Правo   дорога   мораль   страна   финансы   
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Проезжающие мимо люди настолько обрадовались привалившему счастью, что перекрыли дорогу и принялись набивать карманы. Теперь их ищет ФБР.

Вчера утром на трассе в калифорнийском Сан-Диего неосмотрительные инкассаторы устроили настоящий денежный дождь, каким-то образом выронив из автомобиля несколько мешков с кэшем. В итоге движение на дороге было парализовано на несколько часов - каждый проезжающий мимо американец счёл своим долгом остановиться, лично прикоснуться к такому чуду и "помочь" убрать все это безобразие с проезжей части. В карман, разумеется.

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Неизвестно, сколько водителей и их пассажиров стали счастливыми обладателя "бесплатных" денег. Но когда на место происшествия примчали полицейские и сотрудники ФБР, им удалось задержать лишь двоих, особо алчных автолюбителей, которые не успели "сделать ноги" до приезда копов, поскольку не могли остановиться набивать карманы. Обоим предъявлено обвинение в хищении денег.


Как сообщили в местной полиции, все водители и их пассажиры, которые не вернут деньги, понесут строгое наказание. В том что их найдут, в органах не сомневаются - расследованием дела занимается ФБР. Сейчас сотрудники Бюро мониторят соцсети местных жителей, которые пишут об этом инциденте. Наверняка кто-то уже похвастался и проговорился. К сожалению, в полиции не называют точную сумму пропавших/украденных денег, как и число "счастливых" обладателей потерянных инкассаторами долларов, которых уже задержали.

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Метки: Правo   дорога   мораль   страна   финансы   
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13  комментариев
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4k
au3 5 часов назад
Так ведь там же все облико морале, на чужое нини. Или опять легенды?
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83k
grigori80 Полчаса назад
я бы тоже пособирал. Хорошо, что ничем не хвастаюсь в соцсетях.
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13k
Minos 2 часа назад
Тихо спи*дил и ушел - называется нашел.
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25
Golos 4 часа назад
Люди в любой стране думают как украсть. Инкассаторы украли значительную сумму и немного выкинули что бы сбить следствие с толку. Как деньги могут так разлететься? Они что, лежали просто валом у двери? Без обертки, без мешков, без сейфов, в конце концов просто в ящике или коробке? Написано что в мешках. Наверно самооткрывающиеся мешки. Учитывая что люди ссыкло, дверь наверняка была закрыта. Инкассаторов можно сажать. У амеров такая же дурость в определениях- кража. Какая нахрен кража?
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3k
A 4 часа назад
Воруют деньги ,так ещё и на камеру позируют. До чего же они тупые
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36k
Александр 4 часа назад
Я бы не стал снимать на видео, по тихомы бы собрал и уехал...
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95
Ка-Пэкс 5 часов назад
Мародеры одни из самых мерзких людишек. Приравнять к краже и за решетку))
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60k
Опиум для народа 5 часов назад
-"Не было бы своего счастья, да чужое несчастье помогло"-
-ну да, если у инкассатора не хватает мозгов нормально закрыть машину-это несчастье...
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16k
homerchik 5 часов назад
они наверняка все переписанные, сейчас блокирнут номера купюр, и все. не расплатишься нигде, а еще и привлекут. кража как ни как
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4k
Rubiroid_47 6 часов назад
Ходят слухи, всех отыщут и обяжут все вернуть.
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