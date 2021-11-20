Из инкассаторской машины на трассе в Калифорнии выпали сотни тысяч долларов

Проезжающие мимо люди настолько обрадовались привалившему счастью, что перекрыли дорогу и принялись набивать карманы. Теперь их ищет ФБР.
Вчера утром на трассе в калифорнийском Сан-Диего неосмотрительные инкассаторы устроили настоящий денежный дождь, каким-то образом выронив из автомобиля несколько мешков с кэшем. В итоге движение на дороге было парализовано на несколько часов - каждый проезжающий мимо американец счёл своим долгом остановиться, лично прикоснуться к такому чуду и "помочь" убрать все это безобразие с проезжей части. В карман, разумеется.
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Неизвестно, сколько водителей и их пассажиров стали счастливыми обладателя "бесплатных" денег. Но когда на место происшествия примчали полицейские и сотрудники ФБР, им удалось задержать лишь двоих, особо алчных автолюбителей, которые не успели "сделать ноги" до приезда копов, поскольку не могли остановиться набивать карманы. Обоим предъявлено обвинение в хищении денег.
Как сообщили в местной полиции, все водители и их пассажиры, которые не вернут деньги, понесут строгое наказание. В том что их найдут, в органах не сомневаются - расследованием дела занимается ФБР. Сейчас сотрудники Бюро мониторят соцсети местных жителей, которые пишут об этом инциденте. Наверняка кто-то уже похвастался и проговорился. К сожалению, в полиции не называют точную сумму пропавших/украденных денег, как и число "счастливых" обладателей потерянных инкассаторами долларов, которых уже задержали.
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-ну да, если у инкассатора не хватает мозгов нормально закрыть машину-это несчастье...