Из инкассаторской машины на трассе в Калифорнии выпали сотни тысяч долларов

Неизвестно, сколько водителей и их пассажиров стали счастливыми обладателя "бесплатных" денег. Но когда на место происшествия примчали полицейские и сотрудники ФБР, им удалось задержать лишь двоих, особо алчных автолюбителей, которые не успели "сделать ноги" до приезда копов, поскольку не могли остановиться набивать карманы. Обоим предъявлено обвинение в хищении денег.





Как сообщили в местной полиции, все водители и их пассажиры, которые не вернут деньги, понесут строгое наказание. В том что их найдут, в органах не сомневаются - расследованием дела занимается ФБР. Сейчас сотрудники Бюро мониторят соцсети местных жителей, которые пишут об этом инциденте. Наверняка кто-то уже похвастался и проговорился. К сожалению, в полиции не называют точную сумму пропавших/украденных денег, как и число "счастливых" обладателей потерянных инкассаторами долларов, которых уже задержали.