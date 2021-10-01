Книги, с которыми не будет скучно в дороге

Главная героиня романа Рейчел несколько лет пребывает в глубокой депрессии после развода с мужем. Она находит отдушину в алкоголе и наблюдении за «идеальной» молодой парой, которую каждый день видит из окна электрички. Рейчел так привыкла к ним, что даже дала имена – Джесс и Джейсон. У них есть все то, что потеряла сама Рейчел – любовь, счастье, благополучие. Но в один из дней девушка замечает в доме супругов то, что шокирует ее. Вскоре Джесс исчезает.

Дальнейшее развитие романа захватывает читателя переплетающимися сюжетными линиями, а финал окажется неожиданным. В книге без прикрас показаны сложные человеческие отношения, часто встречающиеся в реальной жизни. Последние главы вы будете буквально «проглатывать» одну за другой.

На обратном пути можете посмотреть одноименный фильм. Произведение экранизировано режиссером Тейтом Тейлором в 2016 году. Главную героиню потрясающе сыграла Эмили Блант.

«ШАНТАРАМ», ГРЕГОРИ ДЭВИД РОБЕРТС