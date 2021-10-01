Книги, с которыми не будет скучно в дороге

С чего начинается путешествие? Правильно, с дороги. Пара часов езды на машине, десятичасовой перелет или сутки в поезде – вариантов добраться из пункта А в желанный пункт Б масса. Только вот способов провести время в дороге не так много. Один из самых традиционных и надежных – чтение.
Хорошая книга способна отвлечь вас от утомительных разговоров попутчиков, храпящих взрослых и ревущих детей. Главное – правильно выбрать произведение, которое скрасит поездку, а не ввергнет вас в скуку. Например, одно из приведенных в нашем списке.
«ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ», ПОЛА ХОКИНС
Главная героиня романа Рейчел несколько лет пребывает в глубокой депрессии после развода с мужем. Она находит отдушину в алкоголе и наблюдении за «идеальной» молодой парой, которую каждый день видит из окна электрички. Рейчел так привыкла к ним, что даже дала имена – Джесс и Джейсон. У них есть все то, что потеряла сама Рейчел – любовь, счастье, благополучие. Но в один из дней девушка замечает в доме супругов то, что шокирует ее. Вскоре Джесс исчезает.
Дальнейшее развитие романа захватывает читателя переплетающимися сюжетными линиями, а финал окажется неожиданным. В книге без прикрас показаны сложные человеческие отношения, часто встречающиеся в реальной жизни. Последние главы вы будете буквально «проглатывать» одну за другой.
На обратном пути можете посмотреть одноименный фильм. Произведение экранизировано режиссером Тейтом Тейлором в 2016 году. Главную героиню потрясающе сыграла Эмили Блант.
«ШАНТАРАМ», ГРЕГОРИ ДЭВИД РОБЕРТС
Роман, полюбившийся как читателям, так и литературным критикам, погружает в жизнь яркой, самобытной и шумной Индии.
Сюжет основан на реальных событиях из жизни автора. Герой книги – Линдсей Форд, бывший грабитель и наркоман, расплатившийся за свой образ жизни разводом, лишением родительских прав и 12-ю годами заключения. Мужчина сбегает из австралийской тюрьмы и направляется в Бомбей, где его ждет новая, полная трудностей и приключений жизнь.
Эта книга о любви и ненависти, добре и зле, дружбе и войне. Но самое главное – она показывает, что никогда не поздно заглянуть вглубь своей души и измениться. Философские монологи главного героя затрагивают извечные темы, близкие каждому.
Роман имеет продолжение под названием «Тень горы».
«ТРИНАДЦАТАЯ СКАЗКА», ДИАНА СЕТТЕРФИЛД
Книга для тех, кто любит таинственные истории с неожиданной развязкой. Втянувшись, вы не сможете оторваться от книги, пока не дочитаете до последней страницы.
В центре сюжета – увлеченная литературой Маргарет Ли, и пожилая писательница Вида Винтер, которая просит девушку написать свою биографию.
У каждой из них своя история. Маргарет была рождена с сиамским близнецом, но девочка умерла после того, как их разделили. Тень сестры всю жизнь преследует Маргарет, и поэтому много сил и времени в своей работе она посвящает именно теме близнецов. Вида Винтер – автор многих бестселлеров, но главный из них, это книга «Тринадцать сказок».
Маргарет, ранее не знакомая с творчеством Виды, находится под большим впечатлением от прочитанного. Но кое-что ее настораживает – в книге всего двенадцать сказок. Тринадцатую ей поведает сама Вида.
«НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ», ДЖЕРОМ ДЭВИД СЭЛИНДЖЕР
История, ставшая гимном поколения 50-х, и сейчас завоевывает умы и сердца людей. Эта книга не просто скрасит ваше времяпрепровождение, но и заставит задуматься над серьезными вещами.
Герой романа, 16-ти летний Холден Колфилд повествует историю, произошедшую с ним год назад. Подросток пытается убежать от окружающей действительности, размышляет, ставит под сомнения устои общества. Внутренний мир Холдена постоянно пошатывается под напором суровой реальности, а юношеский максимализм не дает с ней смириться.
Этот легендарный роман, вопреки расхожему мнению, будет полезен и интересен не только подросткам, но и взрослым. Вопросы, которые задает себе Холден, тревожат и нас, его чувства знакомы каждому.
Книга дает возможность посмотреть на себя и свою жизнь со стороны через призму восприятия главного героя.
«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ», ДЖЕРОМ КЛАПКА ДЖЕРОМ
Если вы любите юмористические произведения, то чтение этой повести станет для вас идеальным занятием в дороге. Прототипы главных героев реальные люди – сам автор и его друзья, с которыми он любил кататься на лодке.
Книга рассказывает о приятелях, решивших отдохнуть от утомившей их работы. Для путешествия на лодке друзья выбирают маршрут от Кингстона до Оксфорда вверх по Темзе. В пути с героями повести случается множество забавных происшествий, которые точно заставят читателя улыбнуться.
Кроме того, «Трое в лодке» изначально задумывалась автором как путеводитель, поэтому в произведении можно встретить описания различных мест и достопримечательностей.
Если вы направляетесь в Великобританию, не забудьте взять в дорогу замечательную повесть Дж. Джерома. Возможно, ее герои подскажут вам пару интересных маршрутов.
«ЛЕТНИЙ КРУИЗ», ТРУМЕН КАПОТЕ
Само название книги вызывает ассоциации с долгожданным отпуском и так и просится в багаж. История Трумена Капоте заставит радоваться, сопереживать и влюбляться. Это произведение для тех, кто хочет ощутить дух молодости и беззаботности, когда нет ничего невозможного.
Грейди Макнил молода, красива и богата. Казалось бы, чего еще можно желать? Но оказывается, настоящая жизнь начинается за гранью роскоши и пафоса. Родители девушки отплывают в круиз по Европе, оставляя ее в Нью-Йорке.
Грейди с головой окунается в новый мир, полный ярких событий. Она влюбляется в Клайда, работника автопарковки и в то же время флиртует с другом детства. Девушка живет чувствами, ищет себя и совершает необдуманные поступки. Наслаждаясь моментом, она горит как спичка.
«ЗОВ КУКУШКИ», РОБЕРТ ГЭЛБРЕЙТ (ДЖОАН РОУЛИНГ)
Поверьте, Джоан Роулинг, прославившейся на весь мир благодаря книгам о волшебнике Гарри Поттере, еще есть чем вас удивить. Под мужским псевдонимом она выпустила криминальный роман, который расшевелит все винтики вашего мозга.
У частного детектива Корморана Страйка немало проблем. На войне он потерял ногу. Клиентов мало и денег на жизнь катастрофически не хватает. Долгие болезненные отношения закончились скандалом. После расставания с подругой он вынужден жить в своем тесном офисе. Но судьба преподносит Корморану шанс все наладить, стоит лишь раскрыть одно загадочное дело.
К детективу обращается брат известной модели Лулы Лэндри, найденной мертвой под балконом своей квартиры. Все, в том числе и полиция, считают, что это самоубийство. Но ни брат погибшей, ни сам Корморан в этом не уверены. Сыщику предстоит расследовать запутанную историю, и в этом ему поможет новая секретарша Робин.
«УЛИЧНЫЙ КОТ ПО ИМЕНИ БОБ», ДЖЕЙМС БОУЭН
Джеймс Боуэн написал трогательную автобиографическую книгу о себе и своем коте Бобе. Эта добрая поучительная история растопит сердце любого читателя.
До встречи с рыжим бродячим котом Джеймс и сам был бездомным, зарабатывал на жизнь музыкой на Ковент-Гарден. Напряженные отношения в семье заставили парня уйти из дома. Но реальность улиц оказалась настолько суровой, что Джеймс начал принимать наркотики. Он познал самое дно, из которого, казалось, уже не выбраться.
Но в один день все изменилось. Судьба подарила парню друга – рыжего кота, который перевернул всю его жизнь. С ним Джеймс вспомнил, что такое любовь и ответственность. А главное, понял, что безвыходных ситуаций не бывает и никогда не поздно что-то поменять.
«ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ», ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК
Роман «Жизнь взаймы» – одно из самых знаменитых произведений писателя. Главные герои трудные, но интересные личности. Молодая и красивая Лилиан больна туберкулезом и живет в специальном пансионе. Там она и встречается с автогонщиком Клэрфе, приехавшим навестить приятеля. Нечаянно столкнувшиеся, их миры уже неотделимы друг от друга.
Это произведение о сокрушительной любви, безудержной жажде жизни, ослепительной, неуместной роскоши, веселье и риске. О мгновении длиною в вечность, которое может оборваться в любую секунду.
Роман затрагивает тонкие струны души и оставляет особое послевкусие. Во время прочтения книги девушкам захочется надеть красивое платье и присесть на подоконник с бокалом вина, а мужчине – рвануть на машине к дому любимой, чтобы признаться ей в своих чувствах.
«ШАГИ ПО СТЕКЛУ», ИЭН БЭНКС
Этот нашумевший роман интересен своим повествованием и до сих пор вызовет споры любителей литературы. В нем имеются три сюжетные линии, которые сливаются воедино лишь в конце произведения. Восприятие этой книги во многом зависит от самого читателя.
Персонажи романа: безнадежно влюбленный молодой парень, дорожный ремонтник, страдающий паранойей и пара военных преступников галактической войны.
Что объединяет таких непохожих героев? Автор дает вам шанс найти ответ на этот вопрос в финале произведения. Но нет никакой гарантии, что он не вызовет еще больше вопросов.
Парадокс – вот главный козырь «Шагов по стеклу». Если вам по душе необычные книги, да еще и с примесью фантастики, этот роман очень пригодится вам в путешествии.
Источник:
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