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Американка продала дом ради круиза, который отменили

Американка продала дом ради круиза, который отменили

Автор:
08 декабря 2023 22:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Американка   возврат средств   дом   инестиция   круиз   отмена   продажа   
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Одна из худших инвестиций года - вместо 3-летнего путешествия с остановками в 148 странах американка осталась на улице без денег.

Жительница Огайо продала свою квартиру и мебель, чтобы присоединиться к широко разрекламированному трехлетнему круизу, но что-то пошло не так.

«Женщина из Огайо продала свой дом, чтобы отправиться в незабываемый круиз, который обошелся ей в 32 000 долларов [почти 3 млн рублей]. Однако мечта за три года обогнуть земной шар с остановками в 148 странах не сбылась — рейс отменили.

Глава маркетингового агентства Clever Lucy Кэрри Уитман рассказала, что в середине ноября получила письмо, в котором сообщалось, что круиз решили отменить, потому как у организаторов не получилось ... приобрести корабль.

Последние восемь месяцев я пыталась привести все свои дела в порядок, чтобы задуманное получилось осуществить, — призналась журналистам разочарованная женщина. — Было очень обидно узнать, что ничего не получится.


Вернуть потраченные деньги в компании пообещали частями в 2024 году.

Но это не точно ...

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Метки: Американка   возврат средств   дом   инестиция   круиз   отмена   продажа   
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17  комментариев
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20k
Bill 2 часа назад
Дом в Огайо за $32тыс? Скиньте фотки.
ПС. В моем городе столько стоит двухкомнатная квартира на первом этаже (сестра недавно купила)
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58k
dima423 14 минут назад
Ппц а че так дешево то... или там без питания? 32к для сша это пол средней годовой ЗП)) как для нас тыс 500 руб наверно... У нас воне недавно смотрел на 5 дней на Валаам сгонять на стареньком пароходике и то штука баксов)))
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11k
DumDum 21 минуту назад
Что-то никакого сочувствия. В 90-х рассказали про мужика, который на велике проезжал: за несколько лет поднакопил денег, продал машину - хотел взять новую и здравствуй дефолт: хватило только на велик. Ей хотя бы обещали вернуть.
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4k
Anners Час назад
Что-то напоминает... "Кутузовская миля", или как-то так?..
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11k
Олегbl4 Час назад
А что она собиралась делать после круиза?
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372
iskra 2 часа назад
Начало статьи противоречит концу. В начале написано, что потеряла деньги,в конце - что вернут.
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66k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
блин у меня квартира 4 млн стоит плюс сад 1 млн и дом в саду небольшой где то 500 тыс . а говорят американцы богатые и зарабатывают много . я можно сказать грузчик все заработал сам без кредитов (почти) и точно без ипотек
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2k
Rom 2 часа назад
Вернуть? )) Это совершенно точно не точно )))
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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