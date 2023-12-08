Американка продала дом ради круиза, который отменили

Одна из худших инвестиций года - вместо 3-летнего путешествия с остановками в 148 странах американка осталась на улице без денег.
Жительница Огайо продала свою квартиру и мебель, чтобы присоединиться к широко разрекламированному трехлетнему круизу, но что-то пошло не так.
«Женщина из Огайо продала свой дом, чтобы отправиться в незабываемый круиз, который обошелся ей в 32 000 долларов [почти 3 млн рублей]. Однако мечта за три года обогнуть земной шар с остановками в 148 странах не сбылась — рейс отменили.
Глава маркетингового агентства Clever Lucy Кэрри Уитман рассказала, что в середине ноября получила письмо, в котором сообщалось, что круиз решили отменить, потому как у организаторов не получилось ... приобрести корабль.
Последние восемь месяцев я пыталась привести все свои дела в порядок, чтобы задуманное получилось осуществить, — призналась журналистам разочарованная женщина. — Было очень обидно узнать, что ничего не получится.
Вернуть потраченные деньги в компании пообещали частями в 2024 году.
Но это не точно ...
Источник:
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ПС. В моем городе столько стоит двухкомнатная квартира на первом этаже (сестра недавно купила)
В конце написано - "пообещали"...