Американка продала дом ради круиза, который отменили

Жительница Огайо продала свою квартиру и мебель, чтобы присоединиться к широко разрекламированному трехлетнему круизу, но что-то пошло не так.

«Женщина из Огайо продала свой дом, чтобы отправиться в незабываемый круиз, который обошелся ей в 32 000 долларов [почти 3 млн рублей]. Однако мечта за три года обогнуть земной шар с остановками в 148 странах не сбылась — рейс отменили.