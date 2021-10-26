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Важнее душевный покой: в ужасе от семейной жизни, итальянец попросился пожить в тюрьме

Важнее душевный покой: в ужасе от семейной жизни, итальянец попросился пожить в тюрьме (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 06:14
Сообщество : Проза жизни
Метки: арест   видео   дом   жена   италия   побег   семья   тюрьма   
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Житель Италии, которому суд запретил покидать пределы своего дома, в скором времени и так настрадался от беспрерывного общения с супругой, что каталажка показалась ему санаторием.

По сообщению Agence France-Presse, 30-летний албанец получил домашний арест за преступление, связанное с наркотиками. После нескольких месяцев, проведённых в беспрерывном общении с женой и родственниками, он сбежал в соседний посёлок и там сдался карабинерам.

Как рассказал капитан карабинеров Франческо Джиакомо Ферранте, днём в расположение их подразделения явился мужчина и с ходу заявил: «Послушайте, моя домашняя жизнь превратилась ад. Я больше этого не вынесу, я хочу в тюрьму». Суд вошёл в положение осуждённого - желание было исполнено: за нарушение условий домашнего ареста на оставшийся срок его отправили за решётку.


Конечно, для того, чтобы скрыться от жены тюрьма не самое приятное место, однако, к примеру, Юрий Лоза ещё в одном из своих ранних рок-н-роллов, считал самым безопасным местом в подобной ситуации - обратную сторону Луны:


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Метки: арест   видео   дом   жена   италия   побег   семья   тюрьма   
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Сибиряк 41 минуту назад
Да у них тюрьмы как наши санатории, я б тоже так сделал)
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Барон Мюнхгаузен. 40 минут назад
Если бы не упоминание Лозы, поставил бы плюсик.
Пост не плохой, меня просто Лоза бесит.
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