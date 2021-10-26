Важнее душевный покой: в ужасе от семейной жизни, итальянец попросился пожить в тюрьме

Житель Италии, которому суд запретил покидать пределы своего дома, в скором времени и так настрадался от беспрерывного общения с супругой, что каталажка показалась ему санаторием.
По сообщению Agence France-Presse, 30-летний албанец получил домашний арест за преступление, связанное с наркотиками. После нескольких месяцев, проведённых в беспрерывном общении с женой и родственниками, он сбежал в соседний посёлок и там сдался карабинерам.
Как рассказал капитан карабинеров Франческо Джиакомо Ферранте, днём в расположение их подразделения явился мужчина и с ходу заявил: «Послушайте, моя домашняя жизнь превратилась ад. Я больше этого не вынесу, я хочу в тюрьму». Суд вошёл в положение осуждённого - желание было исполнено: за нарушение условий домашнего ареста на оставшийся срок его отправили за решётку.
Конечно, для того, чтобы скрыться от жены тюрьма не самое приятное место, однако, к примеру, Юрий Лоза ещё в одном из своих ранних рок-н-роллов, считал самым безопасным местом в подобной ситуации - обратную сторону Луны:
Ю. Лоза: "Достала!"
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Пост не плохой, меня просто Лоза бесит.