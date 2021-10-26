Важнее душевный покой: в ужасе от семейной жизни, итальянец попросился пожить в тюрьме

Как рассказал капитан карабинеров Франческо Джиакомо Ферранте, днём в расположение их подразделения явился мужчина и с ходу заявил: «Послушайте, моя домашняя жизнь превратилась ад. Я больше этого не вынесу, я хочу в тюрьму». Суд вошёл в положение осуждённого - желание было исполнено: за нарушение условий домашнего ареста на оставшийся срок его отправили за решётку.

Конечно, для того, чтобы скрыться от жены тюрьма не самое приятное место, однако, к примеру, Юрий Лоза ещё в одном из своих ранних рок-н-роллов, считал самым безопасным местом в подобной ситуации - обратную сторону Луны: