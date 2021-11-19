Ценовая политика «жриц любви» в разных странах – искусство выживания в ковид

О том, как обстоят дела в сфере интимных услуг, наверно мало кто задумывается всерьез. А ведь для некоторых это, если можно так сказать, это «магазин товара «первой необходимости». Однако коронавирус добрался и сюда, довольно интересно повлияв и на рынок секс-услуг, и на его клиентов.
На днях в СМИ появилась информация, что российские «жрицы любви» вдвое подняли цену (примерно с 3 до 6 тыс. рублей в среднем), поскольку число клиентов из-за падения доходов заметно упало.
При этом сами «ночные бабочки» пожаловались на поведение мужчин, которые озлобились из-за финансовых проблем и постоянно торгуются, как на базаре.
Но везде ли столкнулись с такой проблемой? И какой ценовой политики придерживаются проститутки в других странах мира?
Амстердамская улица красных фонарей (её, к слову, переносят в другое место), наверно, никогда не испытает подобных трудностей, ведь многие туристы обязательно туда захаживают. Поскольку проституция здесь официально разрешена, «жрицы любви» вынуждены платить налоги.
Отсюда их услуги стоят стабильно дорого. Так, за 15 минут развлечений клиенту придется отдать от 30 до 100 евро, в зависимости от привлекательности девушки.
Где уж точно не придется торговаться, так это здесь. Поскольку предложения, в среднем, варьируются от 200 до 400 гривен (а это 1 000 рублей и меньше). При этом самый высокий ценник, на сегодняшний день, достигает 1 500 гривен, то есть чуть больше 4 тыс. рублей.
Многие туристы считают, что в этой стране чуть ли не каждая вторая занимается древнейшей профессией. Однако на всю страну их всего 0,02% от всего населения. Но это не отменяет высокого спроса.
Правда, здесь можно и ошибиться, не проверив вовремя, кто перед тобой, мужчина или женщина.
Тем не менее, сильно тратиться здесь не придется, ведь стоимость услуг девушек колеблется в районе 300-500 бат, что равносильно 600-1200 рублей. Но если хотите клубной экзотики в режиме «Long», придется отдать также чуть более 4 тыс. рублей.
В немецких борделях девушкам по-настоящему приходится выживать. Ведь им самостоятельно приходится платить за многое. Только за аренду «рабочего помещения» в сути придется отдать около 12 тыс. рублей. Поэтому прайс на обслуживание здесь составляет от 50 евро за час.
Меньше проблем, если заниматься этим в машине, но и заработок автоматически падает на 20 евро.
Несмотря на то, что цены в этой стране низкие, про рынок секс-услуг сказать это нельзя. Стоимость услуг «жриц любви» здесь как в Европе и могут доходить до 100 долларов за час.
Но бывают и абсолютно странные предложения, вроде секса за 60 рублей в машине «не раздеваясь». При этом девушка, оставившая такое предложение, посчитала нужным указать наличие у неё высшего образования.
И напоследок, пара стран, в которых лучше вообще обходить проституток стороной в любое время, даже если вызванное кризисом предложение выглядит максимально привлекательно. К ним, пожалуй, можно отнести Швецию и Мексику.
Первую потому, что проституция запрещена и воспринимается как насилие над женщиной. Поэтому если вас поймают за плотскими утехами, отвечать за это придется клиенту. Причём самим шведам в этом плане ещё хуже. Ведь их накажут даже если они воспользуются интим-услугами в другом государстве.
Вторую же страну стоит обходить стороной потому, что там можно остаться не только без денег, но и без здоровья. Секс-услуги там напрямую связаны с криминалитетом. Поэтому, если вы богатенький турист, скорее всего, завлекут представительницами древнейшей профессии с целью дальнейшей расправы.
Источник:
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Понравилось20
При падении спроса должна упасть цена или предложение, если цена упасть не может.
Или это такая стадия принятия неизбежного.
Или... мы чего-то не знаем?