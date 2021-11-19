Ценовая политика «жриц любви» в разных странах – искусство выживания в ковид

И напоследок, пара стран, в которых лучше вообще обходить проституток стороной в любое время, даже если вызванное кризисом предложение выглядит максимально привлекательно. К ним, пожалуй, можно отнести Швецию и Мексику.

Первую потому, что проституция запрещена и воспринимается как насилие над женщиной. Поэтому если вас поймают за плотскими утехами, отвечать за это придется клиенту. Причём самим шведам в этом плане ещё хуже. Ведь их накажут даже если они воспользуются интим-услугами в другом государстве.