Пластмассовый мир проиграл: медведицу освободили из полиэтиленовых уз

Дикой медведице целый месяц пришлось скитаться с пластиковой ёмкостью на, удручённой этим обстоятельством, морде.
В таком бедственном положении она была замечена на камерах видеонаблюдения сотрудниками природоохраны национальных парков Флориды, которые не замедлили отправиться на помощь страдающему животному. Однако медведицы уже и след простыл: целый месяц бедолага не казала, заточённого в пластик, носа в лесу .
Тем не менее спасатели проявили терпение, которое в итоге было вознаграждено. Расставив по территории камеры и ловушки, они отловили косолапую и сняли злополучную бутылку. Предположительно зверь проявил чрезмерное усердие, выбирая корм в одной из кормушек, в результате чего побрёл гулять дальше, уже с тарой на морде.
Однако ничего фатального не случилось: медведица по-прежнему была в состоянии кормиться и почти не потеряла в весе. Небольшую рану на её шее, оставленную острым срезом посудины обработали, и уже на следующий день выпустили хозяйку в свою дикую вотчину. Об этом сообщается на Telegram-канале "Лента добра".
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