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Пластмассовый мир проиграл: медведицу освободили из полиэтиленовых уз

Пластмассовый мир проиграл: медведицу освободили из полиэтиленовых уз (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 23:21
Сообщество : Животные
Метки: видео   воля   медведь   освобождение   охрана   пластик кормушка   сша   флорида   
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Дикой медведице целый месяц пришлось скитаться с пластиковой ёмкостью на, удручённой этим обстоятельством, морде.

В таком бедственном положении она была замечена на камерах видеонаблюдения сотрудниками природоохраны национальных парков Флориды, которые не замедлили отправиться на помощь страдающему животному. Однако медведицы уже и след простыл: целый месяц бедолага не казала, заточённого в пластик, носа в лесу .

Тем не менее спасатели проявили терпение, которое в итоге было вознаграждено. Расставив по территории камеры и ловушки, они отловили косолапую и сняли злополучную бутылку. Предположительно зверь проявил чрезмерное усердие, выбирая корм в одной из кормушек, в результате чего побрёл гулять дальше, уже с тарой на морде.


Однако ничего фатального не случилось: медведица по-прежнему была в состоянии кормиться и почти не потеряла в весе. Небольшую рану на её шее, оставленную острым срезом посудины обработали, и уже на следующий день выпустили хозяйку в свою дикую вотчину. Об этом сообщается на Telegram-канале "Лента добра".


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Метки: видео   воля   медведь   освобождение   охрана   пластик кормушка   сша   флорида   
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Garpia121 2 часа назад
Ничего себе, не большая рана.
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Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Теперь медведица им всю оставшуюся жизнь малину из лесу носить будет
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