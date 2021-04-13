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Жители Флориды стали свидетелями падения красивого, немного странного метеорита

Жители Флориды стали свидетелями падения красивого, немного странного метеорита (7 фото + 3 видео)

Автор:
13 апреля 2021 23:59
Сообщество : Космос
Метки: twitter   Зелёный   видео   космос   метеорит   падение   сша   флорида   
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Национальная метеорологическая служба Тампа-Бэй сообщила, что её геостационарный картограф молний запечатлел яркий метеор, который удивил жителей Флориды в ночь на вторник, упав и сгорев у побережья.

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Метки: twitter   Зелёный   видео   космос   метеорит   падение   сша   флорида   
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6  комментариев
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Племянник Путина Час назад
почему большинство метеоритов взрываются на небольшой высоте над землёй?
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Sasa Племянник Путина 53 минуты назад
Потому что плотность атмосферы выше внизу, соответственно сопротивление воздуху тоже выше, значит нагревается сильнее, т.к. чем ближе к земле, тем выше нагрев из-за трения об воздух. А нагреваясь, газы высвобождающиеся внутри него, расширяясь его и разрывают, тут и бабах происходит.
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Дарвин и аморальная премия 5 минут назад
Редька,ты раньше сказочником подрабатывал(ло) на пол ставки
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Corvus Corax Полчаса назад
Зеленые метеоры...
А что, "День триффидов" уже забыли? Не, молодые не читали, ясно, а взрослые-та?
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Бендер Родригес Час назад
Я знаю фильм, который так же начинается.
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