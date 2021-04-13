Кстати, в это самое время (то есть примерно сейчас), где-то над нашими головами на дистанции 0,57 LD над нами пролетает астероид 2021 GC8 диаметром до 5-ти метров.

Может, и от него, что-нибудь отколется и грохнется кому-то в огород.