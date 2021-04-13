Национальная метеорологическая служба Тампа-Бэй сообщила, что её геостационарный картограф молний запечатлел яркий метеор, который удивил жителей Флориды в ночь на вторник, упав и сгорев у побережья.
Метеорит упал 13 апреля 2021-го года в 02:18 UTC между Флоридой и Багамами.
Did you happen to see a meteor this evening? We've gotten a few reports about one that could be seen from #SWFL! Our #GOES-16 Geostationary Lightning Mapper (GLM) appears to have captured the bright meteor as it burned up off the coast #flwx pic.twitter.com/qg9pTRcWQg— NWS Tampa Bay (@NWSTampaBay) April 13, 2021
Вспышка света, которую многие видели в понедельник вечером в Южной Флориде, вероятно, была обломком астероида, известного как 2021 GW4.
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Как сообщило издание npr.org, Поздно вечером на вторник жителей Флориды удивила не птица или самолёт.
Это даже не был Супермен.
В понедельник ночью по небу пролетел метеор.
WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story.— Jay O'Brien (@jayobtv) April 13, 2021
Working to figure out what it was. pic.twitter.com/VDl9pFtb3h
Жители атлантического побережья штата от Уэст-Палм-Бич на юге до Майами поделились видеороликами об удивительном зрелище в социальных сетях.
@CoralTap Just saw this in the sky from Parkland at 10:16PM. #Meteor pic.twitter.com/E1rqXUbku8— m (@cbkcc1) April 13, 2021
Видеозапись с видеорегистратора и видео с камер наблюдения показали, что неподвижная тёмная ночь внезапно озарилась большим огненным шаром, пролетавшим по небу, по диагонали. Всего за несколько секунд всё было кончено.
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Крупные, преимущественно зелёные метеориты в последние несколько лет стали нормой жизни, на прошлой неделе один такой упал на Центральную Азию,
DID YOU SEE IT? ☄ A fireball streaked across the night sky last night. This video was captured in Miami by @thecollinlee! https://t.co/b5s8pamzBe pic.twitter.com/vRS564dD1s— 10 Tampa Bay (@10TampaBay) April 13, 2021
Кстати, в это самое время (то есть примерно сейчас), где-то над нашими головами на дистанции 0,57 LD над нами пролетает астероид 2021 GC8 диаметром до 5-ти метров.
Может, и от него, что-нибудь отколется и грохнется кому-то в огород.
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По данным EarthSky.org, ожидалось, что небольшой астероид 2021 GW4 пройдёт очень близко к Земле в понедельник, 12 апреля 2021 года. Предполагается, что гость из Космоса пролетит на расстоянии всего в 12 313 миль (19 816 км) от поверхности Земли, что составляет около 5% LD (расстояния от Земли до Луны).
P.S.С каждым годом астероиды летают всё плотней и плотней, а метеориты падают всё чаще и чаще. Чем это закончится, доподлинно неизвестно даже бородатым академикам.
Однако сдаётся мне, что настанет день, когда небывалой красоты феерический звездопад будет то, что многие пользователи увидят последним, так и не успев воспользоваться своими Twitter и Facebook.
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