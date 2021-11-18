Короли самоизоляции: знаменитые отшельники, о которых вы возможно не знали

Провести две недели на карантине для многих сейчас звучит как приговор, а локдаун и вовсе что-то из ряда вон выходящее. Для этих людей быть в одиночестве вдали от общества звучит как образ жизни.
Унабомбер
Уйти от общества – само по себе заявление, но некоторые идут дальше. Например, Теодор Джон Казински известен не только серией резонансных терактов, после которых его прозвали Унабомбером, но и аскетичным образом жизни, Казински, конечно не в классическом понимании отшельник, ведь он устраивал взрывы, призывая общество «остановить прогресс, убивающий природу».
Хотя до того, как он ушел от общества и основал собственную философию, Унабомбера считали вундеркиндом, который к 26 годам стал доктором математических наук.
Неизвестно, что стало причиной ухода от общества, но в один момент Каизнски покинул Беркли и переехал в лес из-за страха современных технологий и депрессии.
Там он построил дом из фанеры, перестал пользоваться электрическими приборами.
В итоге свою жизнь Казински получил пожизненное за свои преступления.
Человек-гризли
Тимоти Тредуэлл прожил на Аляске 13 лет.
Он бежал от общества и от наркотиков в дикую природу. Он прославился как защитник медведей, но по трагическому стечению обстоятельств их вместе с подругой Эми Хугунард съели медведи.
Генри Дэвид Торо
Чего только не было, сложно представить, но 200 лет назад люди всерьез практиковали «изоляционизм», который заключался в сознательном отказе от коммуникаций с обществом.
Американский философ Генри Дэвид Торо был ярым проповедником данного философского учения. При этом, современные экологи и дауншифтеры находят много полезного в его работах. Живший в одну и тоже временную эпоху с Карлом Марксом Генри Торо предлагал не изменять общество, а удалиться, живя в согласии с природой.
Также, как и Качински Торо покинул общество и построил хижину в лесу в 1845 году на два года. Только в отличие от Унабомбера философ сам себя обеспечивал, выращивая картофель и бобы. Результатом его аскетической жизни стала книга «Уолден, или жизнь в лесу», которая стала популярной.
В этой книге автор рассказывает о своих мыслях во время жизни отшельником. Вот несколько цитат из книги «Уолден, или жизнь в лесу»:
"Накопление собственности и заботы по преумножению ее изнуряют человека, который едва успевает опомниться перед смертью и признать, что жизнь его пролетела впустую".
"Мы часто бываем более одиноки среди людей, чем в тиши своих комнат".
"Богаче всех тот, чьи радости требуют меньше денег".
"Жизнь – это дикая среда. Наиболее живое – наиболее дикое".
Торо описывает два года, проведенные в лесу, как изумительное время вдали от соблазнов общества. За это время ему удалось обрести единение с природой получить внутреннюю гармонию. Но в отличие от отшельников, которые жили в уединении годами, американский философ вернулся в город. После отшельничества Генри Дэвид Торо написал около 20 книг, а также выступал за отмену рабства в Америке.
Мысли, которые были изложены в его трактатах о ненасильственной борьбе с социальными неравенствами позднее нашли отражение в доктрине Движения за права чернокожих в США. Многие считают, что практика аскетизма и проповедование идеи изоляционизма была вызвана неудачной попыткой философа жениться в молодости. Так или иначе ученый всю свою жизнь был холостяком.
И напоследок ещё одна цитата Торо: «Общественное мнение далеко не такой тиран, как наше собственное. Судьба человека определяется тем, что он сам о себе думает».
Хуана-Мария
Наверное, одна из самых трагичных историй отшельничества, история Хуаны-Марии с острава Сан-Николас. Девушка провела в одиночестве 18 лет. Печальная история, которая началась с того, что мужчина из ее племени убил алеута, работающего на российско-американскую компанию, в итоге соплеменники убитого высадились на остров Сан-Николас и практически полностью перебили племя индейцев.
Из племени в 300 человек выжило только 20 человек. Когда о трагедии узнали представители католической миссии в Санта-Барбаре, на помощь была отправлена экспедиция.
В результате этой спасательной миссии были вывезены с острова все индейцы, по крайней мере так казалось прибывшим на помощь европейцам. На острове осталась одна женщина – Хуана-Мария.
Впрочем, уплывшие соплеменники прожили не долго, прибыв в цивилизацию, они практически сразу погибли от местных болезней. Спасти оставшуюся женщину планировали несколько раз, в итоге о миссии забыли. Спустя несколько лет поиски женщины начал охотник на пушных зверей Джордж Нидевер, который провел несколько безуспешных попыток обнаружить Хуану-Марию, но в третий раз ему все-таки удалось найти следы пребывания девушки на острове.
Нидеверу удалось обнаружить и саму пропавшую женщину. Как описывает первую встречу сам охотник, девушка была полнотела и приветлива, единственное, что подверглось изменению – зубы. Они изменились из-за образа жизни, рациона и прочих бытовых особенностей. Спасители и нарекли ее при крещении Хуаной-Марией, так как девушка не знала никакого языка, кроме своего, а все ее соплеменники уже давно умерли. К сожалению, после спасения Хуана-Мария прожила всего два месяца и погибла, так как не смогла адаптироваться. Она скончалась от обезвоживания.
Лендерт Хаcенбос
Не только Хуане-Марие приходилось жить одной на необитаемом острове. В 1726 году английские мореплаватели высадились на безлюдный остров «Вознесения», на котором обнаружили дневник погибшего на момент находки человека по имени Лендерт Хаcенбос.
Из дневника на голландском языке стало ясно, что мужчину высадили на остров в качестве наказания за мужеложство. Также в нем описываются трудности, с которыми столкнулся мужчина в поиске источника пресной воды. При высадке ему оставили запасы на некоторое время, предполагая, что он сможет найти на острове пресную воду. Однако попытки Лендерта Хаcенбоса не увенчались успехом. Что самое странное, недалеко от палатки, в которой был найден дневник, позднее англичане нашли источник пресной воды.
Том Леппард
Не всегда отшельниками становились поневоле, например, история Тома Леппарда. После 30 лет службы в армии он так и не привык к гражданской службе, сделал татуировки на все тело, в виде пятен, чтобы он был похож на леопарда.
Леппард прожил 20 лет на отдаленном шотландском острове в пещере, где не было никаких особых удобств. Он готовил на походной плитке, а спал на деревянной доске. При всей своей странной внешности и аскетичным образом жизни местные не пугались его, а даже уважали за независимость.
В итоге, когда он стал слишком стар, то переехал в дом престарелых, где и умер в 2016 году.
Валерио Рицетти
Итальянец Валерио Рицетти эмигрировал в Австралию в молодости. В городе Гриффит мужчина начал создавать собственный сад, который он называл «mia sacra collina» – «мой священный холм». Мужчина жил в пещерах, которые были в этом саду. 23 года ушло у мужчины, чтобы построить терассы, дорожки, мосты и лестницы, расположенные на участке.
К слову, продукты питания он также растил на своем земельном участке. И работал Рицетти по ночам, чтобы не столкнуться с людьми.
Но началась Вторая мировая война и местные власти заподозрили в Рицетти шпиона и поместили его в лагерь. После войны его отправили в Италию, где он скончался вдали от «mia sacra collina».
Сейчас сад Рицетти открыт для посетителей, и они могут насладиться плодами его многолетней работы.
Джейм Лукас
Лукас был богатым и странным из-за чего получил прозвище – Безумный Лукас. После смерти своей матери он забаррикадировался в своем особняке и прожил в ней 25 лет. Продукты ему доставляли к порогу, причем рацион у него был однообразным: молоко, хлеб и джин. Несмотря на стремление отдалиться от общественности, внимание к жизни Лукаса было пристальным, к особняку даже стали организовывать экскурсии.
Впрочем, мужчина никогда не отказывал в общении, хоть и делал это через зарешеченные окна. А на Рождество мужчина раздавал конфеты и деньги детям. При этом были и те, кто хотел выставить Лукаса сумасшедшим, но врачи признали его вменяемым. В 1874 году почтальон, который доставлял ему корреспонденцию, не дождался ответа и решил, что с мужчиной что-то случилось. В итоге, когда в дом проникли, то увидели мужчину без сознания от перенесенного инсульта. Несмотря на то, что его госпитализировали, Джейм Лукас умер в больнице. Он оставил завещание в 120 тысяч фунтов стерлингов, что примерно эквивалентно 10 миллионам в пересчете на нынешние деньги.
Джозеф Ставинога
Бывают разные отшельники, вот к примеру публичный отшельник. Уроженец Польши Джозеф Ставинога перебрался в Британию после Второй мировой и вел нормальную жизнь не покинул общество. Он разбил палатку на полоске травы расположенной на оживленной дороги Вулврехэмпотна.
Ставинога прославился, в честь него был создан сайт «We love you Wolverhampton ring-road tramp» («Мы любим тебя, бродяга Вулверхэмптонской кольцевой автодороги»). Он был удостоен почетной степени Вулверхэмптонского политехнического института, а также был в почете у индуистов. Его обеспечивали горячей едой, одеждой и приносили дары, одним из которых живая курица. Курица в отличие от отшельника Ринг-Роад не ужилась в таком шумном месте.
Увы, даже при такой популярности, Ставинога не мылся 30 лет. В память об этом отшельнике на месте его палатки была установлена мемориальная доска.
Уиллард Китченер Макдональд
Бежав от призыва во время Второй мировой, Макдональд скрылся в лесу Новой Шотландии, спрыгнув с военного поезда. При этом в Канаде в 1950 году была объявлена амнистия для дезертиров. Несмотря на это, Уиллард Макндональд прожил отшельником 60 лет.
Мужчина занимался охотой в лесах, а мех и шкуры продавал, чтобы купить на вырученные деньги припасы. Он жил в лачуге большую часть своей жизни, и даже после того как общественность собрала деньги и построила ему новый дом, он все равно вернулся в свою хижину.
Раз в месяц он преодолевал 12 км пешком, чтобы купить в ближайшем магазине припасы на деньги, заработанные на ловле животных и продаже их шкур и меха. Большую часть своей жизни он жил в лачуге, но с годами местное сообщество, озаботившееся его здоровьем, профинансировало строительство для него нового дома. В 2003 году он заболел. Люди, которые сопереживали ему, уговаривали его обратиться к врачу, но он покинул свою хижину, его остатки были найдены в 2004 году. Его прах был рассеян на берегу Галли.
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