Короли самоизоляции: знаменитые отшельники, о которых вы возможно не знали

В этой книге автор рассказывает о своих мыслях во время жизни отшельником. Вот несколько цитат из книги «Уолден, или жизнь в лесу»:

"Накопление собственности и заботы по преумножению ее изнуряют человека, который едва успевает опомниться перед смертью и признать, что жизнь его пролетела впустую".

"Мы часто бываем более одиноки среди людей, чем в тиши своих комнат".

"Богаче всех тот, чьи радости требуют меньше денег".

"Жизнь – это дикая среда. Наиболее живое – наиболее дикое".

Торо описывает два года, проведенные в лесу, как изумительное время вдали от соблазнов общества. За это время ему удалось обрести единение с природой получить внутреннюю гармонию. Но в отличие от отшельников, которые жили в уединении годами, американский философ вернулся в город. После отшельничества Генри Дэвид Торо написал около 20 книг, а также выступал за отмену рабства в Америке.