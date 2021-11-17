15 интересных снимков из кладовых истории

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Фотография - настоящая кладовая истории. Простые семейные или уличные фотографии, сделанные на ходу, на память или для развлечения, спустя десятилетия становятся реликвиями, раскрывая перед нами тайны прошлого.
Жители Нью-Йорка слушают сообщение о высадке союзнических войск в Нормандии 6 июня 1944 года
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Эрика Корнелия Желес, 15-летний боец антикоммунистического отряда во время восстания в Венгрии 1956 года. Убита в ходе подавления восстания
Мальчишки-газетчики в 2 часа ночи спят в типографии The Sun в ожидании утреннего выпуска. Нью-Йорк, 1892 год
Американский истребитель, приземлившийся не на свой авианосец, был расписан шутками за считанные часы
Фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписывает Акт о капитуляции немецкого вермахта в советской штаб-квартире в Карлсхорсте, Берлин, май 1945 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: История в фотографиях Прошлое жизнь в истории интересно история неожиданно факты факты в картинках
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Не надо корчить толерантность в таких вопросах. Это были НЕ ПАРТИЗАНЫ, а просто ВЫРОДКИ резавшие женщин и детей. Почитайте, материала много.