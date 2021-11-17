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15 интересных снимков из кладовых истории

15 интересных снимков из кладовых истории (16 фото)

Автор:
17 ноября 2021 11:52
Сообщество : Исторические факты
Метки: История в фотографиях   Прошлое   жизнь в истории   интересно   история   неожиданно   факты   факты в картинках   
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Фотография - настоящая кладовая истории. Простые семейные или уличные фотографии, сделанные на ходу, на память или для развлечения, спустя десятилетия становятся реликвиями, раскрывая перед нами тайны прошлого.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: История в фотографиях   Прошлое   жизнь в истории   интересно   история   неожиданно   факты   факты в картинках   
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6  комментариев
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49
Злой сибирец Час назад
Хитрый ножичек - это "сербосек", по-нашему "серборез". Придумал его католический монах хорватской национальности. Использовали его не хорватские партизаны, а отморозки-националисты, которые назывались усташами. И пользовались ими не в бою, а при массовых казнях сербов, попросту для резни. Даже устраивали соревнования, кто больше порежет. С этих выродков охреневало даже итальянское и немецкое окупационное начальство.
Не надо корчить толерантность в таких вопросах. Это были НЕ ПАРТИЗАНЫ, а просто ВЫРОДКИ резавшие женщин и детей. Почитайте, материала много.
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66k
Максим Час назад
Комментарий к фото
Плохо зачистил СССР шестерок Рейха. очень плохо, раз такие Эрики вылезли. Да и в Самом СССР недоработок тьма.
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8k
Rus77 2 часа назад
Её звали Эрика Корнелия Селеш. 15-летняя девочка. Венгерская еврейка. Убита в Будапеште 8 ноября 1956 года. Эрика не была «невинной жертвой» в нынешнем слезливом понимании. Она воевала, стреляла, атаковала. В руках еврейская девочка держала ППШ, за пазухой ТТ. Одета была в ушанку и ватник. (Глядя на фотографии, венгерскую антисоветчицу принимают за советскую партизанку до того похожа.) Уж не говоря о том, что до восстания работала помощницей повара. Не тот тип, что привычен для «креативного класса» и «мирного протеста
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5k
Ruk 2 часа назад
минус за "афроамериканского ветерана". знай и люби СВОЙ язык. это НЕГР!
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