Смешные и милые: названы лучшие работы фотоконкурса диких животных

Помимо хорошего настроения целью данного международного конкурса, который был учрежден в 2015 году двумя фотографами Томом Салламом и Полом Джойнсоном-Хиксом, является спасение дикой природы. 10% от вырученной прибыли в этом году будут направлены на помощь организации "Спасем диких орангутанов", которая борется за популяцию приматов в Борнео.