Смешные и милые: названы лучшие работы фотоконкурса диких животных

Смех продлевает жизнь. А внезапные комичные ситуации, в которых оказались животные заслуживают отдельной премии.
Кстати такая, премия существует и вот финалисты этого фотоконкурса в этом году. Победителем Comedy Wildlife Photography Awards 2021 стала работа под названием "Ой", на котором изображена обезьяна на тросе.
Приз зрительских симпатий
Ближайшие преследователи победителя
Помимо хорошего настроения целью данного международного конкурса, который был учрежден в 2015 году двумя фотографами Томом Салламом и Полом Джойнсоном-Хиксом, является спасение дикой природы. 10% от вырученной прибыли в этом году будут направлены на помощь организации "Спасем диких орангутанов", которая борется за популяцию приматов в Борнео.
Источник:
- Жаба размером с ноготок светится и выделяет яд
- Журнал Better Photography подвел итоги фотоконкурса
- Кадры о том, как важно беречь нашу природу: конкурс The Nature Conservancy
- Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе
- Гавиал: крокодил со смешным органом на носу
Понравилось61