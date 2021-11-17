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Смешные и милые: названы лучшие работы фотоконкурса диких животных

Смешные и милые: названы лучшие работы фотоконкурса диких животных (14 фото)

Автор:
17 ноября 2021 19:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: благотворительность   дикая прирорда   животные   интересно   фото   фотоконкурс   
2164
14

Смех продлевает жизнь. А внезапные комичные ситуации, в которых оказались животные заслуживают отдельной премии.

Кстати такая, премия существует и вот финалисты этого фотоконкурса в этом году. Победителем Comedy Wildlife Photography Awards 2021 стала работа под названием "Ой", на котором изображена обезьяна на тросе.

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Приз зрительских симпатий

Ближайшие преследователи победителя

Помимо хорошего настроения целью данного международного конкурса, который был учрежден в 2015 году двумя фотографами Томом Салламом и Полом Джойнсоном-Хиксом, является спасение дикой природы. 10% от вырученной прибыли в этом году будут направлены на помощь организации "Спасем диких орангутанов", которая борется за популяцию приматов в Борнео.

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Метки: благотворительность   дикая прирорда   животные   интересно   фото   фотоконкурс   
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Bendix 38 минут назад
Автор! Нумеруй картинки. Легче комменты строчить. И больший резонанс вам.
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Джордж. Вашингтон. Полчаса назад
Сдается для суслика ситуация ни фига не комичная
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