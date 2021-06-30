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Храбрый краб бросил вызов львиному прайду

Храбрый краб бросил вызов львиному прайду (6 фото + 1 видео)

Автор:
30 июня 2021 15:25
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   забавное видео   заповедник   крабы   львы видео   неожиданная встреча   
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Предлагаем посмотреть забавный видеоролик, снятый в южноафриканском заповеднике Мала Мала. В нем показана встреча краба, пытающегося улизнуть от целой компании львов! Обычно крабы не выползают из укрытий днем, опасаясь хищников, но в этом случае что-то пошло не так.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   дикие животные   забавное видео   заповедник   крабы   львы видео   неожиданная встреча   
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5  комментариев
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Илья Час назад
Поэтому львы его не тронули, там просто на видео не видно)
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1k
Иван Иванов Полчаса назад
Это для них передача "В мире животных"
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a.fey Полчаса назад
Краб не храбрый, а глупый. А львы умные. Все равно, в этих бегающих плоскогубцах жрать нечего.
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22k
SerGProS 57 минут назад
Львицам было просто интересно, что это за наглая хреновина. А так - одного удара лапой, хрусь и нет краба
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Not Found! Час назад
А краб, братаны, свой - пантовый пацан то.
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