Храбрый краб бросил вызов львиному прайду

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Предлагаем посмотреть забавный видеоролик, снятый в южноафриканском заповеднике Мала Мала. В нем показана встреча краба, пытающегося улизнуть от целой компании львов! Обычно крабы не выползают из укрытий днем, опасаясь хищников, но в этом случае что-то пошло не так.
Этот краб явно не робкого десятка. Он сумел остаться в живых, столкнувшись с львиным прайдом, - а это мало кому удается.
Сначала его заметил один любопытный лев, затем подошел второй, третий... в итоге пять хищников с интересом рассматривали странную штуку, которая не была похожа на мясо, но почему-то убегала от них со всех ног.
Львы пытались понюхать это нечто, но ни один даже лапой не притронулся к крабу. Инстинкт самосохранения превыше всего!
Краб выбрался из своей норы при дневном свете, чего они обычно не делают, а когда его заметил лев, он поднялся на задние ноги и поднял клешни в угрожающем жесте.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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