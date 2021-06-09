Мыши в Австралии начали есть друг друга и кусать людей по ночам

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В Австралии продолжается масштабная "мышиная чума", которая с марта уже побила все рекорды. От мышей нет отбоя - миллионы грызунов вредят урожаю, домам, уничтожают посевы, а сейчас к тому же начали заниматься каннибализмом и врываться к людям в дома. Ситуация выходит из-под контроля.
Население Нового Южного Уэльса с марта страдает от масштабной мышиной чумы. Мыши не только вредят угодьям фермеров, которые переживают огромный ущерб, но и причиняют вред домашним хозяйствам, местным жителям, врываются в дома и общественные заведения. Кроме того, мыши начали активно загрязнять продукты и питьевую воду.
Одна жительница, Ребекка Уорд, сообщила, что из-за мышей, которые перегрызли проводку, у нее сгорел дом. Другие люди жаловались на то, что мыши врывались к ним в дома и кусали ночью. После этого многие австралийцы начали ставить ножки кроватей в тазики с водой, чтобы у мышей не было шансов забраться на кровать. Домовладельцы, использующие приманки и мышеловки, говорят, что им удается убить до 600 мышей каждую ночь.
Фермеры и простые жители в отчаянии придумывают самые разные способы, чтобы избавиться от грызунов, а в магазинах уже заканчиваются мышеловки и яды. Так как урожай и зерно от мышей активно прячут, у них становится все меньше питания, и было замечено, что они начинают есть друг друга. "Мыши просто везде. Они захватывают дома, сараи, машины, тракторы. У многих перестает работать техника. Они сгрызли шланг от посудомоечной машины в моем доме. А если я сейчас выйду на улицу и просто встану, они залезут мне на ноги," - говорит Ксавье Мартин, вице-президент Ассоциации фермеров Нового Южного Уэльса.
Чума началась на австралийских фермах после небывалого урожая зерна на фоне сильнейшей засухи. Мыши размножались с огромной скоростью - самки рожали по 10 мышат каждый месяц-полтора. Недавно правительство выделило на борьбу с мышиной чумой 27 миллионов фунтов стерлингов. Хотя в программе есть ряд сложностей - например, запрещено использовать некоторые яды, которые могут отравить и других животных, - теперь австралийцы свято надеются, что вскоре мышиная чума сбавит свои обороты.
Видео от местных жителей
Источник: — переведено специально для fishki.net
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