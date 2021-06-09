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Мыши в Австралии начали есть друг друга и кусать людей по ночам

Мыши в Австралии начали есть друг друга и кусать людей по ночам (5 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   в мире   грызуны   дикая природа   животные   мыши   мышь   природа   
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В Австралии продолжается масштабная "мышиная чума", которая с марта уже побила все рекорды. От мышей нет отбоя - миллионы грызунов вредят урожаю, домам, уничтожают посевы, а сейчас к тому же начали заниматься каннибализмом и врываться к людям в дома. Ситуация выходит из-под контроля.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   в мире   грызуны   дикая природа   животные   мыши   мышь   природа   
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Иван 11 минут назад
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