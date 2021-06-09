Мыши в Австралии начали есть друг друга и кусать людей по ночам

Фермеры и простые жители в отчаянии придумывают самые разные способы, чтобы избавиться от грызунов, а в магазинах уже заканчиваются мышеловки и яды. Так как урожай и зерно от мышей активно прячут, у них становится все меньше питания, и было замечено, что они начинают есть друг друга. "Мыши просто везде. Они захватывают дома, сараи, машины, тракторы. У многих перестает работать техника. Они сгрызли шланг от посудомоечной машины в моем доме. А если я сейчас выйду на улицу и просто встану, они залезут мне на ноги," - говорит Ксавье Мартин, вице-президент Ассоциации фермеров Нового Южного Уэльса.