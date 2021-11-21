Лучшие фильмы 2016 года

Возможно, что-то из этого списка вы выберете себе на вечер.
Некоторые из фильмов в подборке были показаны в России с запозданием в 2017-2018 годах, но в мировой прокат все они вышли в 2016-м.
Юбилейный 55-й полнометражный фильма Disney получился на редкость успешным. По миру сказка-детектив про антропоморфных зверей заработала больше $1 млрд. Такая планка в современном кино обычно покоряется только супергероям, но они тоже принадлежат Disney.
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В русском дубляже мэра-льва озвучивает Владимир Меньшов, его секретаршу-овечку Мария Аронова, а любимца публики ленивца Николай Дроздов.
Именно благодаря успеху "Прибытия" Дени Вильнёву дали снимать сиквел "Бегущего по лезвию" и потом доверили экранизацию "Дюны". Неторопливая фантастическая притча про общение с инопланетянами отлично показала себя в прокате, завоевала кучу наград и была представлена в главных оскаровских номинациях.
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"Прибытие" - экранизация рассказа "История твоей жизни" (1998) американского фантаста китайского происхождения Теда Чана.
Это испанский детектив с неожиданным сюжетным поворотом так всем понравился, что в 2018 году свою версию "Гостя" сняли в Италии, назвав его "Невидимым свидетелем", и дважды пересняли в Индии на разных языках под названиями "Месть" и "Кто".
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В оригинале фильм называется "Непредвиденное затруднение".
В 2006 году суперзвезда Мел Гибсон был изгнан из Голливуда за антисемитские высказывания. В начале 2010-х он потихоньку начал сниматься в низкобюджетных боевичках, а в 2016 году был практически полностью реабилитирован после выхода картины "По соображениям совести", основанной на реальных событиях антивоенной драмы, и получил много наград, восторженные рецензии, стоячие овации и несколько номинаций на "Оскар". От задумки до завершения съёмок картины прошло 14 лет. По словам Гибсона, эта история настоящего американского героя его ответ ряженым комиксовым супергероям.
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Одна из самых смешных комедий за последние 10 лет, которые на комедии не очень-то и богаты. Дуэт Райна Гослинга и Рассела Кроу оказался на редкость гармоничным и смешным. Если бы не мизерные сборы в прокате, фильм наверняка получил бы продолжение.
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Со "Славными парнями" Мартина Скорсезе этот фильм ничего общего не имеет.
"Хардкор" родился из клипа группы Biting Elbows, сделанного Ильёй Найшуллером. Этот клип, снятый от первого лица, набрал много просмотров в YouTube и обратил на себя внимание Тимура Бекмамбетова. Режиссёр "Ночного дозора" и предложил Илье сделать в стилистике клипа полнометражный фильм. "Хардкор" понравился западным зрителям, поэтому Найшуллера пригласили в Голливуд, где он снял недавно вышедший боевик "Никто" с Бобом Оденкерком.
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Помимо русских актёров, в картине играют западные звёзды: Шарлто Копли ("Район №9"), Тим Рот ("Бешеные псы"), Хейли Беннет ("Великий уравнитель").
В 2009 году пилот Чесли Салленбергер (Том Хэнкс) посадил самолёт с вышедшими из строя двигателями на Гудзон. Никто из пассажиров не пострадал. Само чудо на Гудзоне занимает не так уж много экранного времени, гораздо дольше длится судебное разбирательство - расследовавшая аварийную посадку комиссия пришла к выводу, что посадки на воду можно было бы избежать, и Салленбергер неоправданно рисковал жизнями пассажиров. Поставил "Чудо" голливудский ветеран Клинт Иствуд.
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В оригинале картина называется "Салли".
Отец и шестеро детей, с рождения воспитывавшихся вдали от цивилизации, едут в большой город на похороны матери. Дети знают по шесть языков, умеют обращаться с ножом и луком, знают больше, выпускники университетов, но ни разу не держали в руках гаджета. Как пройдёт их встреча с цивилизацией?
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За "Капитана" Виго Мортенсен был во второй раз номинирован на "Оскар". Третью номинацию ему принесла в 2019 году "Зелёная книга".
Дев Патель, наиболее известный по главной роли в "Миллионере из трущоб", играет реального человека Сару Брайерли. Сару рос в индийском детдоме, в 5-летнем возрасте его усыновила пара из Австралии (в фильме их грают Николь Кидман и Девид Уэнем, Фарамир из "Властелина колец"). В зрелом возрасте он отправляется на поиски своей биологической матери.
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Настоящая приёмная мать Сару сама выбрала Николь Кидман для своего экранного воплощения. Кстати, Николь Кидман сама воспитывает двух приёмных детей.
Эротическая мелодрама со всеми типично корейскими сюжетными штучками от режиссёра "Олдбоя" и "Сочувствия госпоже месть".
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В оригинале картина называется "Госпожа".
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Был приятно удивлён! Думал, хрень полная, а нет оказалось. Советую глянуть.