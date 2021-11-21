Лучшие фильмы 2016 года

В 2006 году суперзвезда Мел Гибсон был изгнан из Голливуда за антисемитские высказывания. В начале 2010-х он потихоньку начал сниматься в низкобюджетных боевичках, а в 2016 году был практически полностью реабилитирован после выхода картины "По соображениям совести", основанной на реальных событиях антивоенной драмы, и получил много наград, восторженные рецензии, стоячие овации и несколько номинаций на "Оскар". От задумки до завершения съёмок картины прошло 14 лет. По словам Гибсона, эта история настоящего американского героя его ответ ряженым комиксовым супергероям.