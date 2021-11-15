Лучшие роли Тома Хэнкса, которого любят все

А вот и новинка. Вышел фильм в 2020 году, снят в стилистике вестерна и роуд-муви. Если коротко, то это история о том, что одиночество - это только наш выбор, а его на самом деле не существует.

Партнершей Тома Хэнкса в фильме стала 13-летняя Хелена Ценгель, с которой у актера сложился отличный дуэт.