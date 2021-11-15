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Лучшие роли Тома Хэнкса, которого любят все

Лучшие роли Тома Хэнкса, которого любят все (9 фото)

Автор:
15 ноября 2021 17:14
Сообщество : Кино
Метки: Том Хэнкс   актер   голливуд   интересное   кино   подборка   слава   
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А как его не любить? Добрый, скромный и невероятно талантливый актер, который не был не замечен ни в одном громком скандале.
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Метки: Том Хэнкс   актер   голливуд   интересное   кино   подборка   слава   
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22  комментария
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2k
RUSSfan 2 часа назад
А как же "Спасение рядового Райана"?
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1k
FedOZ 15 минут назад
Жду биографический фильм "Элвис" об Элвисе Пресли, где Том сыграет полковника Паркера. Должен выйти в 2022 году
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1k
integral11 21 минуту назад
На самом деле Хенкс в жизни - редкая с..у..к..а и чванливый урод, презирающий всех вокруг, и спокойно перешагивающий через инвалида на коляске, сбитого его же охраной на пол! Хороший пример, что талантливый лицедей в жизни может быть такой же паскудой, как и Зеля на Украине!
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9k
Andrei 50 минут назад
А разве у Тома Хэнкса не все роли лучшие?
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11k
Василий Сургайло 55 минут назад
азвание: Финч
Оригинальное название: Finch
Год выпуска: 2021
Жанр: Фантастика, драма
Выпущено: Великобритания, США, Amblin Entertainment, Reliance Entertainment, Walden Media, ImageMovers, Misher Films
Режиссер: Мигель Сапочник
В ролях: Том Хэнкс, Калеб Лэндри Джонс, Самира Уайли, Лора Хэрриер, Скит Ульрих
О фильме: После вспышки на солнце произошла глобальная катастрофа и большинство людей на Земле погибло. Изобретатель Финч выжил в подземном бункере. Будучи смертельно больным, он создаёт андроида Джеффа для того, чтобы он составил ему и его собаке Гудиир компанию. Трио героев отправляется в путешествие по стране.

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310
Алексей Маз 55 минут назад
"Эта роль примечательна тем, что она единственная в карьере Хэнкса, где он сыграл отрицательного персонажа."
В "Облачном атласе" Хэнкс гениально сыграл несколько ролей. В том числе и отрицательных персонажей.
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2k
Trilik Час назад
"Облачный атлас", 2012
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673k
NAZARETH Час назад
Сразу несколько актрис обвиняют его в излишней доброте.

С одной он поделился обедом на съемках "Кода да Винчи", другой исполнил танец и спел песню в гримерке на её день рождения.
Третьей помогал с реквизитом на "Зеленой Миле".
Представители актера пока не комментируют, как можно быть настолько милым человеком.
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15k
Corvus Corax Час назад
"не был не замечен ни в одном громком скандале"
Не слишком много "не"? Не был замечен ни в одном...
"Никто никогда не слышал, чтобы Том Хэнкс буйствовал по ночам. Никто никогда не слышал, чтобы Том Хэнкс что-нибудь украл в магазине. Никто никогда не читал о Томе Хэнксе в судебной хронике. Вот что мне нравится в Томе он никогда не попадается."
(с) Дж.Николсон
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36k
Alex 2 часа назад
Актер неплохой, но далеко не все его любят.
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33k
Опаньки 2 часа назад
мне еще Капитан Филипс понравился
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643
Дедуля 2 часа назад
Тернер и Хуч. Хороший фильм.
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17k
Serg2001 2 часа назад
"Есть ли кто-то, кто смог сдержать слезы в сцене с волейбольным мячом...?"... Мне, наверное, должно быть очень стыдно, но я смог. Я не плакал даже когда Роза Джека на дно отправила в Титанике... Что со мной не так?!
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7k
Ivan 2 часа назад
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