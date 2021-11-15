Лучшие роли Тома Хэнкса, которого любят все

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А как его не любить? Добрый, скромный и невероятно талантливый актер, который не был не замечен ни в одном громком скандале.
Когда мы видим, что в фильме снялся Том Хэнкс, то это становится своего рода знаком качества. Ведь его актерский диапазон действительно поражает: от милых и комичных персонажей до глубоких драматичных ролей. Вот самые, пожалуй, лучшие его роли.
"Филадельфия"
Для 1993 года эта лента была необычайно смелой. Это практически первый фильм в истории кино на тему гомофобии. Нужно быть действительно храбрым человеком, чтобы в то время сыграть такую роль. Том не испугался и получил за эту роль свой заслуженный "Оскар".
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"Форрест Гамп"
В 1994 году вышла картина, которая стала настоящим прорывом и мгновенно стала классикой мирового кинематографа. "Форрест Гамп" входит во все списки лучших культовых фильмов мира.
Том Хэнкс стал вторым в истории кино актером, который был удостоен двух "Оскаров" подряд. Успех был просто сумасшедшим, но никак не повлиял ни на скромность, ни на работоспособность Хэнкса.
Том Хэнкс стал вторым в истории кино актером, который был удостоен двух "Оскаров" подряд. Успех был просто сумасшедшим, но никак не повлиял ни на скромность, ни на работоспособность Хэнкса.
Терминал"
Дуэт Стивена Спилберга и Тома Хэнкса - это, конечно, величие. Кино достаточно простое, понятное и доброе. Роль человека, который за время полета в самолете, стал гражданином несуществующей страны, занимает почётное место в послужном списке актера.
"Всплеск"
История влюбленности между мужчиной и русалкой вышла очень трогательной и романтичной: прозрачное море, буйные кудри Хэнкса и юная Дэрил Ханна. Романтическая комедия стала отличным пунктом в послужном списке актера.
В 1985 году этот фильм Рона Ховарда получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, а вслед за ним и "Золотой глобус".
В 1985 году этот фильм Рона Ховарда получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, а вслед за ним и "Золотой глобус".
"Игры джентельменов"
Эта роль примечательна тем, что она единственная в карьере Хэнкса, где он сыграл отрицательного персонажа. Сам фильм сложно назвать настоящим шедевром, однако на Тома-злодея посмотреть определенно стоит.
"Изгой"
Монофильм. Редко какой актер обладает талантом вытащить на себе полнометражный фильм, чтобы зритель не затосковал и не устал от одного и того же лица. Есть ли кто-то, кто смог сдержать слезы в сцене с волейбольным мячом...?
"Новости со всех концов света"
А вот и новинка. Вышел фильм в 2020 году, снят в стилистике вестерна и роуд-муви. Если коротко, то это история о том, что одиночество - это только наш выбор, а его на самом деле не существует.
Партнершей Тома Хэнкса в фильме стала 13-летняя Хелена Ценгель, с которой у актера сложился отличный дуэт.
Партнершей Тома Хэнкса в фильме стала 13-летняя Хелена Ценгель, с которой у актера сложился отличный дуэт.
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Оригинальное название: Finch
Год выпуска: 2021
Жанр: Фантастика, драма
Выпущено: Великобритания, США, Amblin Entertainment, Reliance Entertainment, Walden Media, ImageMovers, Misher Films
Режиссер: Мигель Сапочник
В ролях: Том Хэнкс, Калеб Лэндри Джонс, Самира Уайли, Лора Хэрриер, Скит Ульрих
О фильме: После вспышки на солнце произошла глобальная катастрофа и большинство людей на Земле погибло. Изобретатель Финч выжил в подземном бункере. Будучи смертельно больным, он создаёт андроида Джеффа для того, чтобы он составил ему и его собаке Гудиир компанию. Трио героев отправляется в путешествие по стране.
В "Облачном атласе" Хэнкс гениально сыграл несколько ролей. В том числе и отрицательных персонажей.
С одной он поделился обедом на съемках "Кода да Винчи", другой исполнил танец и спел песню в гримерке на её день рождения.
Третьей помогал с реквизитом на "Зеленой Миле".
Представители актера пока не комментируют, как можно быть настолько милым человеком.
Не слишком много "не"? Не был замечен ни в одном...
"Никто никогда не слышал, чтобы Том Хэнкс буйствовал по ночам. Никто никогда не слышал, чтобы Том Хэнкс что-нибудь украл в магазине. Никто никогда не читал о Томе Хэнксе в судебной хронике. Вот что мне нравится в Томе он никогда не попадается."
(с) Дж.Николсон
Если про "Титаник", то меня там вышибла сцена, когда уже понятно, что все очень плохо и показывают пожилую пару, которая просто легла в каюте обнявшись, а в каюту хлещет вода.
Вот это было настолько безысходно и такое покорение судьбе, что ох...
Шикарный фильм. Смотрел еще в кинотеатре
Как то странно не сильно популярный