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Клинт Иствуд возвращается на большой экран в 91 год: первый трейлер фильма «Мужские слезы»

Клинт Иствуд возвращается на большой экран в 91 год: первый трейлер фильма «Мужские слезы» (7 фото + 1 видео)

Автор:
07 августа 2021 08:02
Сообщество : Кино
Метки: ynews   кино   киноновинки   клинт иствуд   мужские слезы   трейлер   
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Самому известному в мире ковбою возраст явно нипочём: Клинту Иствуду уже 91 год, а он не просто сыграл главную роль в новой драме «Мужские слезы», но сам же ее и снял – кстати, это уже 39-ая картина в его режиссерской карьере. Фильм должен выйти осенью этого года, а пока взглянем на первый трейлер.

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Метки: ynews   кино   киноновинки   клинт иствуд   мужские слезы   трейлер   
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Fisher1979 Час назад
Спасибо, с удовольствоем посмотрю.
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★Lucifer★ 2 часа назад
Да уж...
Сдал старина Клинт.
Пора отдохнуть.
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