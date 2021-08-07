Клинт Иствуд возвращается на большой экран в 91 год: первый трейлер фильма «Мужские слезы»

Самому известному в мире ковбою возраст явно нипочём: Клинту Иствуду уже 91 год, а он не просто сыграл главную роль в новой драме «Мужские слезы», но сам же ее и снял – кстати, это уже 39-ая картина в его режиссерской карьере. Фильм должен выйти осенью этого года, а пока взглянем на первый трейлер.