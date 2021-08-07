Клинт Иствуд возвращается на большой экран в 91 год: первый трейлер фильма «Мужские слезы»

Самому известному в мире ковбою возраст явно нипочём: Клинту Иствуду уже 91 год, а он не просто сыграл главную роль в новой драме «Мужские слезы», но сам же ее и снял – кстати, это уже 39-ая картина в его режиссерской карьере. Фильм должен выйти осенью этого года, а пока взглянем на первый трейлер.
Действие фильма разворачивается в 1979 году. Картина рассказывает о Майке Майло (Иствуд): бывшей звезде родео и незадачливом заводчике лошадей, который по заданию бывшего начальника отправляется за его сыном Рафо (Эдуардо Минетт) в Мексику, чтобы привезти его домой. Обратно в Техас странная парочка вынуждена возвращаться окольными путями: их ждет сложное путешествие, во время которого уставший от этого мира ковбой найдет новые неожиданные связи и искупление.
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Фильм «Мужские слезы» основан на романе Н. Ричарда Нэша. Автор работал над сценарием фильма вместе с Ником Шенком («Гран Торино», «Наркокурьер»). «Мужские слезы» выйдет в российский прокат 16 сентября, фильм также появится в стриминговом сервисе HBO Max.
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Сдал старина Клинт.
Пора отдохнуть.
У него плюс еще 100 лет в карме!