Тому Хэнксу вновь придется выживать. На этот раз в мире постапокалипсиса

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В сети появился трейлер постапокалиптического фильма "Финч" с Томом Хэнксом в главной роли. Как же этот актер любит выживать!
Действие фильма будет происходить в постапокалиптическом будущем. Немолодой инженер-робототехник Финч понимает, что в случае его смерти никто не сможет позаботиться о его собаке и создает робота. Вместе они отправляются в полное опасностей приключение.
Режиссёром фильма стал Мигель Сапочник, известный многим зрителям по нескольким эпизодам в сериале «Игра престолов». Он снял такие масштабные серии, как «Битва бастардов», «Ветра зимы» и «Суровый дом».
Цифровой релиз фильма состоится 5 ноября 2021 года.
Цифровой релиз фильма состоится 5 ноября 2021 года.
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А то в последнее время как не фильм выходит так обязательно "от создателя...." как-будто это что-то гарантирует.
В исследованиях глобальных вымираний пока придерживаются версии, что они происходили продолжительными периодами, а не единственной вспышкой на Солнце. Но то что даже незначительные изменения активности Солнца имеют глобальное влияние на землю - это точно.
450 443 млн лет назад ордовикско-силурийское вымирание вымерло 22 27 % всех семейств и 43 61 % всех родов, в частности, 72 86 % видов.
372 млн лет назад девонское вымирание, вымерло 19 % всех семейств и 50 % всех родов. Оно затронуло в основном гидробионтов: численность их видов сократилась на 70 %, в частности, практически полностью исчезли организмы, формировавшие коралловые рифов.
253 251 млн лет назад «великое» пермское вымирание, самое массовое вымирание из всех, приведшее к исчезновению 57 % всех семейств и 83 % всех родов, более 90 % (по некоторым оценкам, даже 95 %) морских видов и более 70 % видов наземных позвоночных.
208 200 млн лет назад триасовое вымирание, в результате которого вымерло 23 % всех семейств и 48 % всех родов, по меньшей мере, половина известных сейчас видов, живших на Земле в то время, в частности, 20 % морских видов.
65,5 млн лет назад мел-палеогеновое вымирание последнее массовое вымирание, уничтожившее 17 % всех семейств и 39 47 % всех родов, 68 75 % всех видов, в том числе и динозавров.
Трейлер фильма классный. Так что фильм тоже должен быть огонь. Ждемс.