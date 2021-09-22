FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5403 поста • 1106 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Тому Хэнксу вновь придется выживать. На этот раз в мире постапокалипсиса

Тому Хэнксу вновь придется выживать. На этот раз в мире постапокалипсиса (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 08:35
Сообщество : Кино
Метки: Том Хэнкс   видео   знаменитости   интересно   кино   постапокалипсис   фильм   
1573
3
1
В сети появился трейлер постапокалиптического фильма "Финч" с Томом Хэнксом в главной роли. Как же этот актер любит выживать!
Действие фильма будет происходить в постапокалиптическом будущем. Немолодой инженер-робототехник Финч понимает, что в случае его смерти никто не сможет позаботиться о его собаке и создает робота. Вместе они отправляются в полное опасностей приключение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Том Хэнкс   видео   знаменитости   интересно   кино   постапокалипсис   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Игорь 2 часа назад
ООО! Режиссер не засветившийся в серьёзном кино... Может что-то и получится приличное.
А то в последнее время как не фильм выходит так обязательно "от создателя...." как-будто это что-то гарантирует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
37
Сергей Нор 3 минуты назад
Главное, чтобы какое-нибудь рыгалова по типу Грейхаунда не сняли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 14 минут назад
Тема заезженная, всё никак англосаксам покоя не даёт мысль куда бы людишек запихнуть или как нибудь поубивать...
В исследованиях глобальных вымираний пока придерживаются версии, что они происходили продолжительными периодами, а не единственной вспышкой на Солнце. Но то что даже незначительные изменения активности Солнца имеют глобальное влияние на землю - это точно.
450 443 млн лет назад ордовикско-силурийское вымирание вымерло 22 27 % всех семейств и 43 61 % всех родов, в частности, 72 86 % видов.
372 млн лет назад девонское вымирание, вымерло 19 % всех семейств и 50 % всех родов. Оно затронуло в основном гидробионтов: численность их видов сократилась на 70 %, в частности, практически полностью исчезли организмы, формировавшие коралловые рифов.
253 251 млн лет назад «великое» пермское вымирание, самое массовое вымирание из всех, приведшее к исчезновению 57 % всех семейств и 83 % всех родов, более 90 % (по некоторым оценкам, даже 95 %) морских видов и более 70 % видов наземных позвоночных.
208 200 млн лет назад триасовое вымирание, в результате которого вымерло 23 % всех семейств и 48 % всех родов, по меньшей мере, половина известных сейчас видов, живших на Земле в то время, в частности, 20 % морских видов.
65,5 млн лет назад мел-палеогеновое вымирание последнее массовое вымирание, уничтожившее 17 % всех семейств и 39 47 % всех родов, 68 75 % всех видов, в том числе и динозавров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий 40 минут назад
Чё там на торренты ещё не выбросили?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Туманов 40 минут назад
Гляну однозначно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Андрей Час назад
Будем посмотреть. Но чето сюжет не трогает, уже полно подобного было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
MrForstd Час назад
марсианин + чаппи + я легенда = Финч
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Marlboro Час назад
Если играет Том Хэнкс то фильм должен быть однозначно зачетный!
Трейлер фильма классный. Так что фильм тоже должен быть огонь. Ждемс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Кирилл 2 часа назад
Выглядит вполне стильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Как снимали "Остров головорезов" Как снимали "Остров головорезов" Эллочка Щукина: от пикантной инженерши до бабочки из 90-х Эллочка Щукина: от пикантной инженерши до бабочки из 90-х "Звездные врата" - как создавался известный фантастический боевик 1994 года "Звездные врата" - как создавался известный фантастический боевик 1994 года Непростой путь Энтони Хопкинса Непростой путь Энтони Хопкинса "Эй, моряк, ты слишком долго плавал!" Хулиганская песня из "сомнительного" фильма "Эй, моряк, ты слишком долго плавал!" Хулиганская песня из "сомнительного" фильма
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

322943



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 кратких фактов для разминки мозга
0
69
30 кратких фактов для разминки мозга
"Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях
5
84
"Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях
Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали?
Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фото#люди#автомир#кино#в мире#фотографии#знаменитости#Разное#позитив
#Юмор#прикол#животные#история#факты#картинки#аварии#СССР#фейл#пермь
#подборка#ynews#автомобили#дтп#Россия#новости#авто аварии#сша#интересное#неудача

На что жалуетесь?

Вернуться