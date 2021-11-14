Главные фильмы 2021 года, которые запомнились

Актёрский бенефис Тома Хэнкса в фильме про то, как смертельно больной учёный в постапокалиптическом мире мастерит робота, который будет после его смерти ухаживать за пёсиком. Продюсером фильма выступил Роберт Земекис ("Изгой", "Форрест Гамп"), который знает только в фильмах, где на экране один только Том Хэнкс. Как и большинство фильмов с Томом Хэнксом "Финч" получился душевным, порой даже слишком душевным.