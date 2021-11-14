Главные фильмы 2021 года, которые запомнились

Можно сколько угодно вполне справедливо ныть, что хороших фильмов всё меньше и меньше, но десятку хороших и неплохих, вышедших в 2021 году, нам удалось набрать.
Актёрский бенефис Тома Хэнкса в фильме про то, как смертельно больной учёный в постапокалиптическом мире мастерит робота, который будет после его смерти ухаживать за пёсиком. Продюсером фильма выступил Роберт Земекис ("Изгой", "Форрест Гамп"), который знает только в фильмах, где на экране один только Том Хэнкс. Как и большинство фильмов с Томом Хэнксом "Финч" получился душевным, порой даже слишком душевным.
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Картина должна была выйти в кино осенью 2020 года, но из-за пандемии премьера "Финча" состоялась на платформе Apple TV+ осенью 2021-го.
Биография художника, чьё творчество способствовало превращению кошек в самый мемный мем современности. Художник Луис Лейн (Бенедикт Камбербэтч), наверное, второй после древних египтян популяризатор домашних котиков.
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Фильм получился таким же красивым, как картины Лейна, но и грустным, как его собственная жизнь. Лейн, как никто другой, видел красоту окружающего мира, но был абсолютно не приспособлен к жизни в этом мире.
Фантастическая комедия о NPC (Non-Player Character - неигровой персонаж), который вдруг осознаёт, что находится в компьютерной игре и пытается спасти эту игру от удаления. Что-то вроде диснеевского "Ральфа", только с живыми актёрами и большим количеством отсылок к супергеройскому жанру.
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В оригинале фильм называется Free Guy (свободный парень), а на устаревшем геймерском сленге это означает дополнительную жизнь в игре.
Это предыстория одержимой модными шубами злодейки из диснеевского мультфильма 1961 года "101 далматинец". В главной роли Эмма Стоун ("Бёрдмэн", "Ла-ла Ленд"). В фильме 1996 года, поставленном по мотивам мультика, и в его продолжении "102 далматинца" Круэллу (или Стервеллу) сыграла Гленн Клоуз. В "Круэлле" Клоуз выступила в роли генерального продюсера.
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Фильм не так плох, особенно в сравнении с другими игровыми переделками диснеевской классики. Это такая немного облегчённая версия "Джокера", которая была бы лучше без привязки к "101 далматинцу".
Лука проводит каникулы на побережье Средиземного моря в Италии. Там он находит друга, который на самом деле вовсе не мальчик, а морское чудище в обличье ребёнка. При этом сам Лука тоже обитатель морского дна, а в деревеньке, где отдыхают ребята, морских чудищ на дух не переносят.
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Мультик посвящён памяти Эннио Морриконе. Создатели хотели, чтобы легендарный итальянец написал к "Луке" музыку, но Морриконе скончался до того, как его попросили.
Фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэтхемом и Скоттом Иствудом (сын Клинта Иствуда) в главных ролях. Это ремейк французской картины "Инкассатор" (2004).
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Не самый лучший фильм Гая Ричи, но и однозначно не самый плохой и уж тем более не самый плохой фильм 2021-го. Сюжет в картине слабоват, но зато экшен отличный.
Триллер от мастера сюжетных поворотов М. Найт Шьямалана про группу людей, оказавшихся в западне на пляже, где время течёт в несколько раз быстрее, чем обычно. Фильм основан на французском комиксе, но финал Шьямалан придумал свой.
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"Благодаря этой книге я справился с множеством собственных проблем с восприятием концепций смерти и взросления, а также старения моих родителей", — говорил Шьямалан о графическом романе "Замок из песка", послужившем основой для "Времени".
Экранизация российских комиксов издательства Bubble Comics. Следователь питерской полиции противостоит Чумному доктору, вершащему в городе правосудие по своим законам — если преступник ушёл от наказания при помощи денег или связей, он попадает в лапы загадочного мстителя в маске чумного доктора. В роли майора Грома калининградский Тихон Жизневский, в роли начальника Грома полковника Прокопенко Алексей Маклаков (прапорщик Шматко из сериала «Солдаты»).
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Кинокомикс был куплен Netflix и быстро вошёл в десятку самых популярных фильмов стриминга. Западные зрители тепло встретили российского супергероя.
В главной роли Боб Оденкерк, наиболее известный нашему зрителю как Соул Гудман из сериалов “Во все тяжкие” и “Лучше звоните Солу”. Наше кино в этом фильме представлено режиссёром Ильёй Найшуллером и актёрами Алексеем Серебряковым, сыгравшим главного злодея, Александром Палем и Сергеем Шнуровым. По сюжету, бывший наёмный убийца возвращается к своему ремеслу и объявляет войну русской мафии.
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Первый голливудский проект российского режиссёра Ильи Найшуллера ("Хардкор").
Масштабное начало масштабной экранизации романа Фрэнка Герберта про борьбу кланов за добычу специй в пустыне. Первый фильм уже достаточно собрал в прокате, чтобы продюсеры дали режиссёру Дени Вильнёву добро на продолжения. Режиссёр обещает во второй части больше внимания уделить женщинам "Дюны".
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Достоинство этой экранизации легендарного романа в том, что Вильнёв подробно разжёвывает мир "Дюны" для неподготовленных зрителей. Ну и ко всему прочему фильм очень живописный и атмосферный.
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