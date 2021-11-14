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Главные фильмы 2021 года, которые запомнились

Главные фильмы 2021 года, которые запомнились (11 фото + 10 видео)

Автор:
14 ноября 2021 14:27
Сообщество : Кино
Метки: 2021   Майор Гром   боевик   дюна   кино   комикс   никто   пиксар   
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Можно сколько угодно вполне справедливо ныть, что хороших фильмов всё меньше и меньше, но десятку хороших и неплохих, вышедших в 2021 году, нам удалось набрать.

Актёрский бенефис Тома Хэнкса в фильме про то, как смертельно больной учёный в постапокалиптическом мире мастерит робота, который будет после его смерти ухаживать за пёсиком. Продюсером фильма выступил Роберт Земекис ("Изгой", "Форрест Гамп"), который знает только в фильмах, где на экране один только Том Хэнкс. Как и большинство фильмов с Томом Хэнксом "Финч" получился душевным, порой даже слишком душевным.

Картина должна была выйти в кино осенью 2020 года, но из-за пандемии премьера "Финча" состоялась на платформе Apple TV+ осенью 2021-го.

Биография художника, чьё творчество способствовало превращению кошек в самый мемный мем современности. Художник Луис Лейн (Бенедикт Камбербэтч), наверное, второй после древних египтян популяризатор домашних котиков.

Фильм получился таким же красивым, как картины Лейна, но и грустным, как его собственная жизнь. Лейн, как никто другой, видел красоту окружающего мира, но был абсолютно не приспособлен к жизни в этом мире.

Фантастическая комедия о NPC (Non-Player Character - неигровой персонаж), который вдруг осознаёт, что находится в компьютерной игре и пытается спасти эту игру от удаления. Что-то вроде диснеевского "Ральфа", только с живыми актёрами и большим количеством отсылок к супергеройскому жанру.

В оригинале фильм называется Free Guy (свободный парень), а на устаревшем геймерском сленге это означает дополнительную жизнь в игре.

Это предыстория одержимой модными шубами злодейки из диснеевского мультфильма 1961 года "101 далматинец". В главной роли Эмма Стоун ("Бёрдмэн", "Ла-ла Ленд"). В фильме 1996 года, поставленном по мотивам мультика, и в его продолжении "102 далматинца" Круэллу (или Стервеллу) сыграла Гленн Клоуз. В "Круэлле" Клоуз выступила в роли генерального продюсера.

Фильм не так плох, особенно в сравнении с другими игровыми переделками диснеевской классики. Это такая немного облегчённая версия "Джокера", которая была бы лучше без привязки к "101 далматинцу".

Лука проводит каникулы на побережье Средиземного моря в Италии. Там он находит друга, который на самом деле вовсе не мальчик, а морское чудище в обличье ребёнка. При этом сам Лука тоже обитатель морского дна, а в деревеньке, где отдыхают ребята, морских чудищ на дух не переносят.

Мультик посвящён памяти Эннио Морриконе. Создатели хотели, чтобы легендарный итальянец написал к "Луке" музыку, но Морриконе скончался до того, как его попросили.

Фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэтхемом и Скоттом Иствудом (сын Клинта Иствуда) в главных ролях. Это ремейк французской картины "Инкассатор" (2004).


Не самый лучший фильм Гая Ричи, но и однозначно не самый плохой и уж тем более не самый плохой фильм 2021-го. Сюжет в картине слабоват, но зато экшен отличный.

Триллер от мастера сюжетных поворотов М. Найт Шьямалана про группу людей, оказавшихся в западне на пляже, где время течёт в несколько раз быстрее, чем обычно. Фильм основан на французском комиксе, но финал Шьямалан придумал свой.

"Благодаря этой книге я справился с множеством собственных проблем с восприятием концепций смерти и взросления, а также старения моих родителей", — говорил Шьямалан о графическом романе "Замок из песка", послужившем основой для "Времени".

Экранизация российских комиксов издательства Bubble Comics. Следователь питерской полиции противостоит Чумному доктору, вершащему в городе правосудие по своим законам — если преступник ушёл от наказания при помощи денег или связей, он попадает в лапы загадочного мстителя в маске чумного доктора. В роли майора Грома калининградский Тихон Жизневский, в роли начальника Грома полковника Прокопенко Алексей Маклаков (прапорщик Шматко из сериала «Солдаты»).

Кинокомикс был куплен Netflix и быстро вошёл в десятку самых популярных фильмов стриминга. Западные зрители тепло встретили российского супергероя.

В главной роли Боб Оденкерк, наиболее известный нашему зрителю как Соул Гудман из сериалов “Во все тяжкие” и “Лучше звоните Солу”. Наше кино в этом фильме представлено режиссёром Ильёй Найшуллером и актёрами Алексеем Серебряковым, сыгравшим главного злодея, Александром Палем и Сергеем Шнуровым. По сюжету, бывший наёмный убийца возвращается к своему ремеслу и объявляет войну русской мафии.


Первый голливудский проект российского режиссёра Ильи Найшуллера ("Хардкор").

Масштабное начало масштабной экранизации романа Фрэнка Герберта про борьбу кланов за добычу специй в пустыне. Первый фильм уже достаточно собрал в прокате, чтобы продюсеры дали режиссёру Дени Вильнёву добро на продолжения. Режиссёр обещает во второй части больше внимания уделить женщинам "Дюны".

Достоинство этой экранизации легендарного романа в том, что Вильнёв подробно разжёвывает мир "Дюны" для неподготовленных зрителей. Ну и ко всему прочему фильм очень живописный и атмосферный.

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Метки: 2021   Майор Гром   боевик   дюна   кино   комикс   никто   пиксар   
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−64
ann 37 минут назад
Лука уже из краткого описания видно, что это тонкая гейагитка, для самых непокорных стран, куда эту идею и философию подсовывают не мытьём так катаньем.
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3k
Ув. Алексей Николаевич Минуту назад
А "Игра в кальмара" никому не запомнился?
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3k
Виталий Касандров 2 минуты назад
второй после древних египтян популяризатор домашних котиков Вася Ложкин
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284
Andrey 19 минут назад
на Дюне дома засыпал несколько раз,возможно для фанатов сойдет,для меня немного тагомотина !
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8k
Злокрыс 22 минуты назад
кино про нпц? никогда такого не было
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7k
Garpia121 Полчаса назад
Люди кто Финча смотрел? Концовка не драматичная? Если песик умер, даже начинать смотреть не буду.
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20k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Кроме Дюны посмотрел Гнев человеческий - понравилось.
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3k
RomaXz 51 минуту назад
Из этих фильмов смотрел луку, круэллу и free guy.
Первые два понравились, третий был так себе.
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37k
Александр Час назад
Из всех смотрел Дюну и Время. Время -понравился фильм. Довольно ригинальный и интересный. Нет негров, геев, всякой толерастни. Просто интересный фильм. Дюна - ну очень муторный, как и книга. Чисто для фанатов серии. Да еще и негробабу вставили на роль мужчины (по книге). Дюну посоветую только фанатам Дюны. Не игры, а именно произведения.
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295
SHAGREEN Александр 23 минуты назад
Imdb 5,8
Кинопоиск 6,2
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