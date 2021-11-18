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В Подмосковье задержали нигерийца, притворявшегося американской медсестрой в Сирии

В Подмосковье задержали нигерийца, притворявшегося американской медсестрой в Сирии (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 16:21
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Подмосковье   видео   задержание   криминал   мошенник   мошенничество   полиция   
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В Московской области по подозрению в мошенничестве сотрудники полиции задержали уроженца Республики Нигерия, представлявшегося на сайте знакомств жительницей США.
Уроженец Нигерии представился жителю Подмосковья на сайте знакомств жительницей США, которая сейчас работает медсестрой в Сирии и не может вывести оттуда свои ценные вещи. Мошенник попросил помочь их вернуть - помощь заключалась в денежном эквиваленте. Интернет-ухажер не мог отказать новой пассии.

Затем мошенник вышел на связь с жителем Подмосковья уже от имени сотрудника транспортной компании и сообщил, что нужно заплатить ещё 1,5 тысячи долларов. Когда и эти деньги были перечислены, то фейковая медработница исчезла из сети. Незадачливый ухажер пошел искать ее в полицию. Оперативники разыскали фальшивую медработницу в Балашихе и задержали. Дома у подозреваемого нашли десятки смартфонов, симок и банковских карт.

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Метки: 360подмосковье   Подмосковье   видео   задержание   криминал   мошенник   мошенничество   полиция   
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6  комментариев
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Вкусный Час назад
Медсестричка, негритяночка.... На зоне его жопа будет нарасхват
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閃光 50 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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57k
pynh Час назад
не получилось нюрсе присунуть, присунули самому. обиделся.
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4k
Leonid Час назад
Спецназ ворвался в квартиру через окно. Как вихрь ворвался.
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21k
Влад Час назад
Завербовали нового представителя Сбера.
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