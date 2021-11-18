В Подмосковье задержали нигерийца, притворявшегося американской медсестрой в Сирии

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В Московской области по подозрению в мошенничестве сотрудники полиции задержали уроженца Республики Нигерия, представлявшегося на сайте знакомств жительницей США.
Уроженец Нигерии представился жителю Подмосковья на сайте знакомств жительницей США, которая сейчас работает медсестрой в Сирии и не может вывести оттуда свои ценные вещи. Мошенник попросил помочь их вернуть - помощь заключалась в денежном эквиваленте. Интернет-ухажер не мог отказать новой пассии.
Затем мошенник вышел на связь с жителем Подмосковья уже от имени сотрудника транспортной компании и сообщил, что нужно заплатить ещё 1,5 тысячи долларов. Когда и эти деньги были перечислены, то фейковая медработница исчезла из сети. Незадачливый ухажер пошел искать ее в полицию. Оперативники разыскали фальшивую медработницу в Балашихе и задержали. Дома у подозреваемого нашли десятки смартфонов, симок и банковских карт.
Затем мошенник вышел на связь с жителем Подмосковья уже от имени сотрудника транспортной компании и сообщил, что нужно заплатить ещё 1,5 тысячи долларов. Когда и эти деньги были перечислены, то фейковая медработница исчезла из сети. Незадачливый ухажер пошел искать ее в полицию. Оперативники разыскали фальшивую медработницу в Балашихе и задержали. Дома у подозреваемого нашли десятки смартфонов, симок и банковских карт.
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