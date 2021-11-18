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В Нидерландах поймали редкого "лимонного" сома

В Нидерландах поймали редкого "лимонного" сома (2 фото)

Автор:
18 ноября 2021 09:28
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: красота   лейкизм   природа   рыба   рыбак   сом   улов   фото   
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Рыбак Мартин Глатц поймал сома европейского с генетической мутацией — лейкизмом, обусловившим его ярко-желтую окраску.

Откуда у рыбы цвет спелого банана?

Ученые полагают, что сом страдал от редкого генетического заболевания - лейцизма.

Как пишет научно-популярное издание Livescience, рыбак Мартин Глатц сперва запаниковал, когда выловил необычную рыбу. Глатц – опытный рыбак, который выловил сотни сомов за свою жизнь, но лишь впервые на его крючок попалась настолько необычная рыба.

Рыбак сфоткался с желтым сомом, после чего выпустил его обратно в воду. Так что ученые смогли строить гипотезы по поводу происхождения странной рыбы, ориентируясь только по фото.

Это оказался сом обыкновенный (его еще зовут «европейский сом»). Самые крупные вырастают до 3 метров в длину и весят до 130 килограммов.


Лейцизм – это редкое генетическое заболевание, которое влияет на пигментацию кожи и волос (если они есть у животного). Главное отличие от альбиносов не только в цвете. Лейцизм не затрагивает глаза животного.


По механизму заболевания тоже отличаются. У альбиносов клетки не способны синтезировать меланин. При лейцизме пигментные клетки в принципе отсутствуют.

Хоть такие животные и выглядят красиво, они крайне редко доживают до стадии взрослой особи. Они лучше заметны хищникам, пока еще совсем крошечные и беззащитные. Да и добыча от них будет ускользать быстрее, завидев издалека.


Глатц уверен, что этот сом вырастет еще больше. И когда-нибудь преподнесет другому рыболову еще больший сюрприз.


Информации от создателей картины на этот счет никакой нет. Идеологически он вполне выдержан в духе того времени - молодой…

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Метки: красота   лейкизм   природа   рыба   рыбак   сом   улов   фото   
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Иванов Петров Сидоров 58 секунд назад
Такого съешь и тоже пожелтеешь.
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