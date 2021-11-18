В Нидерландах поймали редкого "лимонного" сома

Рыбак Мартин Глатц поймал сома европейского с генетической мутацией — лейкизмом, обусловившим его ярко-желтую окраску.
Откуда у рыбы цвет спелого банана?
Ученые полагают, что сом страдал от редкого генетического заболевания - лейцизма.
Как пишет научно-популярное издание Livescience, рыбак Мартин Глатц сперва запаниковал, когда выловил необычную рыбу. Глатц – опытный рыбак, который выловил сотни сомов за свою жизнь, но лишь впервые на его крючок попалась настолько необычная рыба.
Рыбак сфоткался с желтым сомом, после чего выпустил его обратно в воду. Так что ученые смогли строить гипотезы по поводу происхождения странной рыбы, ориентируясь только по фото.
Это оказался сом обыкновенный (его еще зовут «европейский сом»). Самые крупные вырастают до 3 метров в длину и весят до 130 килограммов.
Лейцизм – это редкое генетическое заболевание, которое влияет на пигментацию кожи и волос (если они есть у животного). Главное отличие от альбиносов не только в цвете. Лейцизм не затрагивает глаза животного.
По механизму заболевания тоже отличаются. У альбиносов клетки не способны синтезировать меланин. При лейцизме пигментные клетки в принципе отсутствуют.
Хоть такие животные и выглядят красиво, они крайне редко доживают до стадии взрослой особи. Они лучше заметны хищникам, пока еще совсем крошечные и беззащитные. Да и добыча от них будет ускользать быстрее, завидев издалека.
Глатц уверен, что этот сом вырастет еще больше. И когда-нибудь преподнесет другому рыболову еще больший сюрприз.
Информации от создателей картины на этот счет никакой нет. Идеологически он вполне выдержан в духе того времени - молодой…
Источник:
- 14 грустных фото о том, как исчезает Мертвое море
- Засохшие листья — это тоже искусство
- Самые исчезающие виды рыб в наших океанах
- Заброшенная плавучая база для подводных лодок ПБ-24. Последняя в России
- Почему в Арктике запретили вылавливать рыбу на16 лет?
Понравилось13