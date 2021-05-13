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Сообщество Лагуна акул 68 постов • 42 подписчика подписаться
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Впечатляющие кадры встречи громадной серой бычьей акулы с фридайвером

Впечатляющие кадры встречи громадной серой бычьей акулы с фридайвером (8 фото)

Автор:
13 мая 2021 08:56
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   красота   под водой   природа   рыба   фото   фридайвер   
1321
8
Ошеломляющие фотографии показывают гигантскую бычью акулу, обнажающую ряды своих острых как бритва зубов, в ужасно-близкой встрече с фридайвером у побережья Флориды, США.
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Метки: акула   красота   под водой   природа   рыба   фото   фридайвер   
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5  комментариев
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42k
doker 38 минут назад
Главное - хороший ракурс.

Я то действительно подумал, что акула размером с кита, если по фото судить.
Рыбаки, такие рыбаки....
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2k
andrey morozov Полчаса назад
Повезло фридайверу что перед встречей с ним акулка плотно покушала
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1k
Константин Полчаса назад
если длинна акулы 4 метра (ну эта очень крупная, допустим даже 6), то на фотке дайвер находится явно дальше от оператора, чем акула. Т.е. пасть она открывает явно не вблизи дайвера.
что в принципе, не отменяет наличие железных яиц у этих парней))
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3k
Ув. Алексей Николаевич 56 минут назад
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