Впечатляющие кадры встречи громадной серой бычьей акулы с фридайвером

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Ошеломляющие фотографии показывают гигантскую бычью акулу, обнажающую ряды своих острых как бритва зубов, в ужасно-близкой встрече с фридайвером у побережья Флориды, США.
Джон Мур (John Moore) погружался под воду у берегов Джупитера, когда в начале этого месяца столкнулся лицом к лицу с огромной хищницей.
Зверюга обнажила перед ныряльщиком и фотографом ряды своих зубов и сверкнула своими блестящими жёлтыми глазами, чем явно дала понять, что с ней шутки плохи.
На одном из потрясающих снимков запечатлена бычья акула, задравшая во время кормления свою голову вверх.
На одном из потрясающих снимков запечатлена бычья акула, задравшая во время кормления свою голову вверх.
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На других кадрах эта же огромная беременная рыба всем своим массивным телом просто берёт и затмевает как фотографа, так и других морских обитателей.
«Она была аномально крупной самкой. Скорее всего, беременной и уж точно не пропускающей приёмы пищи», — отметил 55-летний Джон.
«Она была аномально крупной самкой. Скорее всего, беременной и уж точно не пропускающей приёмы пищи», — отметил 55-летний Джон.
«Она была очень доминирующей акулой и уверенно подходила ко мне на протяжении всего нашего погружения.»
В серии сообщений, загруженных в Instagram, фотограф написал, что как-то более мелкая рыба схватила кусок приманки и подплыла к нему в поисках укрытия, так как зверь, похоже, сильно её напугал.
В серии сообщений, загруженных в Instagram, фотограф написал, что как-то более мелкая рыба схватила кусок приманки и подплыла к нему в поисках укрытия, так как зверь, похоже, сильно её напугал.
Бычьи акулы обычно встречаются по всему миру в тёплых водах, часто появлясь на мелководье и даже реках.
Эти существа, как правило, едят костную рыбу, но могут также поедать другие виды акул и черепах.
Бычьи акулы обычно спариваются в конце лета и в начале осени. Во время беременности на свет они могут воспроизводить до 13 детёнышей.
Принято считать, что именно люди составляют для этой разновидности акул наибольшую угрозу.
Эти существа, как правило, едят костную рыбу, но могут также поедать другие виды акул и черепах.
Бычьи акулы обычно спариваются в конце лета и в начале осени. Во время беременности на свет они могут воспроизводить до 13 детёнышей.
Принято считать, что именно люди составляют для этой разновидности акул наибольшую угрозу.
Бычьи акулы считаются одними из самых опасных акул в мире из-за их агрессивного темперамента и способности плавать в солёной и пресной водах.
Длина — около 4 м
Вес — от 90 кг до 270 кг
Средняя продолжительность жизни — 16 лет
Территория — Северная и Южная Америка, Африка, Австралия и Юго-Восточная Азия
Зубы — 350
Сила укуса — 5914 ньютонов
Длина — около 4 м
Вес — от 90 кг до 270 кг
Средняя продолжительность жизни — 16 лет
Территория — Северная и Южная Америка, Африка, Австралия и Юго-Восточная Азия
Зубы — 350
Сила укуса — 5914 ньютонов
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Я то действительно подумал, что акула размером с кита, если по фото судить.
Рыбаки, такие рыбаки....
что в принципе, не отменяет наличие железных яиц у этих парней))
1. Как перевести килограммы в километры?
2. Дальность - на одной зарядке или на чем?