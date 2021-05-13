Впечатляющие кадры встречи громадной серой бычьей акулы с фридайвером

Бычьи акулы обычно встречаются по всему миру в тёплых водах, часто появлясь на мелководье и даже реках.



Эти существа, как правило, едят костную рыбу, но могут также поедать другие виды акул и черепах.



Бычьи акулы обычно спариваются в конце лета и в начале осени. Во время беременности на свет они могут воспроизводить до 13 детёнышей.



Принято считать, что именно люди составляют для этой разновидности акул наибольшую угрозу.