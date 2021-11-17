"Ja, ja, Kemska volost!": где это и из-за чего сыр-бор?

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Помните легендарный фильм "Иван Васильевич меняет профессию", в котором шведский посол очень активно интересуется Кемской волостью? Что за "Kemska volost" такая и из-за чего, собственно, волновались шведы?
Что это за Кемская волость такая, зачем она сдалась шведам и лишь по счастливой случайности осталась в целости и сохранности?
Между тем, "Кемска волост" - вполне реальное место, существующее и поныне. Располагалось волость, названная по реке Кемь, на берегу Белого моря и граничила со шведскими землями. Изначально эта территория была новгородской, принадлежала знаменитой Марфе Борецкой, известной, как "Марфа-посадница". В 1450 году она подарила Кемскую волость Соловецкому монастырю, а когда Новгород все-таки перешел под власть Москвы, эти земли, как и остальные новгородские волости, стали московскими.
Шведы действительно имели виды на эту часть Русского царства. Во время Ливонской войны при царствовании Иоанна Грозного тогдашний король Швеции Юхан III предъявлял свои права на эту территорию. Во-первых, она была богата ресурсами, во-вторых, если бы шведы все-таки ее заняли, то смогли бы отрезать Кольский полуостров, который также перешел вместе с волостью к иноземцам.
Эти притязания, причем в воинственной форме набегов, подтверждены историческими данными. Шведы регулярно наведывались в Кемскую волость даже после смерти Грозного в 1584 году, неся хаос и разорение. На эти набеги нужно было как-то реагировать.
Эти притязания, причем в воинственной форме набегов, подтверждены историческими данными. Шведы регулярно наведывались в Кемскую волость даже после смерти Грозного в 1584 году, неся хаос и разорение. На эти набеги нужно было как-то реагировать.
Ручницы
Москва послала сюда стрельцов. В 1578 году в Соловецкий монастырь был отправлен воевода Михаил Озеров вместе с пушкарями и десятками стрельцов. С ними обозами приехало много оружия: пищалей и ручниц. Также из Вологды прислали четырех пушкарей и 4 пищали, а также 400 ядер и 115 пудов пороха, точнее, как его тогда называли "зелья". Озерову была поставлена задача не только охранять монастырь, но и нападать на врага. Однако воевода со своей миссией не справился, и летом следующего 1579 года шведы разгромили русских и успешно разграбили волость.
В итоге в волости был организован острог, в котором засел воевода Киприян Оничков, да не один, а с сотней стрельцов (в Москве поняли, что сил в Кемской волости нужно побольше), пушкарями, "тутошними и охочими людьми". И когда в декабре 1580 года шведы снова заявились в Кемскую волость, их там встретили более обученные люди. Присуп тогда был отбит, русские смогли даже устроить успешные вылазки, разгромив отряды неприятелей. Результатом этого стала благодарность от царя дважды раненому Киприяну Оничкову.
Набеги даже после этого не прекращались, и в 1591 году в волости построили еще более совершенный и большой острог, который окаймлял не только монастырь, но и побережье у устья реки Кемь.
Набеги даже после этого не прекращались, и в 1591 году в волости построили еще более совершенный и большой острог, который окаймлял не только монастырь, но и побережье у устья реки Кемь.
Если вернуться к фильму, то шведский посол, конечно, мог требовать "Кемску волост", но вряд ли подобное происходило на самом деле.
Улицы Кемского уезда
Во времена Российской Империи Кемская волость вошла в виде Кемского уезда в состав Архангельской губернии. Позднее, в 1927 году Кемский уезд упразднили, разобщив его на разные административные районы.
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Метки: Кемска волость интересно история кино фильм
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