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"Ja, ja, Kemska volost!": где это и из-за чего сыр-бор?

"Ja, ja, Kemska volost!": где это и из-за чего сыр-бор? (8 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 22:29
Метки: Кемска волость   интересно   история   кино   фильм   
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Помните легендарный фильм "Иван Васильевич меняет профессию", в котором шведский посол очень активно интересуется Кемской волостью? Что за "Kemska volost" такая и из-за чего, собственно, волновались шведы?

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Метки: Кемска волость   интересно   история   кино   фильм   
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TirAn 2 часа назад
2016. Кемска волость. Рабочеостровск, по пути на Соловки...
2016. Кемска волость. Рабочеостровск, по пути на Соловки...
2016. Кемска волость. Рабочеостровск, по пути на Соловки...
2016. Кемска волость. Рабочеостровск, по пути на Соловки...
2016. Кемска волость. Рабочеостровск, по пути на Соловки...
2016. Кемска волость. Рабочеостровск, по пути на Соловки...
2016. Кемска волость. Рабочеостровск, по пути на Соловки...
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