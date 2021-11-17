"Ja, ja, Kemska volost!": где это и из-за чего сыр-бор?

В итоге в волости был организован острог, в котором засел воевода Киприян Оничков, да не один, а с сотней стрельцов (в Москве поняли, что сил в Кемской волости нужно побольше), пушкарями, "тутошними и охочими людьми". И когда в декабре 1580 года шведы снова заявились в Кемскую волость, их там встретили более обученные люди. Присуп тогда был отбит, русские смогли даже устроить успешные вылазки, разгромив отряды неприятелей. Результатом этого стала благодарность от царя дважды раненому Киприяну Оничкову.



Набеги даже после этого не прекращались, и в 1591 году в волости построили еще более совершенный и большой острог, который окаймлял не только монастырь, но и побережье у устья реки Кемь.