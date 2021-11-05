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Парфюмеры создадут серию запахов России

Парфюмеры создадут серию запахов России (4 фото)

Автор:
05 ноября 2021 10:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   интересное   новости   парфюм   смешное   странное   
402
4
Калининградские парфюмеры будут работать над ароматами, отражающими идентичность каждого региона, исходя из природных достопримечательностей, сооружений, героев литературы и мифов.

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Метки: Россия   интересное   новости   парфюм   смешное   странное   
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14k
Hairy. 2 часа назад
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3k
A 58 минут назад
Хоспадя, чем же будет пахнуть Саратов?
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63k
Нанук Паналык Час назад
Череповец в акуе!
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110
Liberman Час назад
приколы про г.... должны быть))) но. как бэ... лучше запах "тосканской кожи"(том форд) сделайте задешево, чем запах Калининграда)
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1k
Viktor 2 часа назад
Вот только запахи масквы не надо - уж больно много там п.и.д.о.р.а.с.о.в . А они только с одним запахом ассоциируются .
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15k
Вася Александрович 2 часа назад
Аромат родного подъезда
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611k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Интересно, чем будет пахнуть Челябинск?
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10k
Шурум-бурум 2 часа назад
хорошо в краю родном пахнет сеном и
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60k
Опиум для народа 3 часа назад
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−34
малюта 3 часа назад
запах мочи, овна, спирта, духовных скреп, подъездов, метро, заблеваных дворов
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216
Мурчелло малюта 2 часа назад
Точно хохлостан описал.Забыл про газ добавить.Теперь вы только понюхать можете.
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771
олег 3 часа назад
Дезодоранты ,а если оплатит всё это бюджет ,вообще,сказка.
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21k
Андрей Иванов 3 часа назад
"Парадное №5", "Кустики у дискотеки" и т.д.
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242
Киса Кацман Андрей Иванов 2 часа назад
ПАРАДНАЯ!!!
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