Парфюмеры создадут серию запахов России

Парфюмерами уже разработана первая пробная линейка этой продукции для Калининградской области. В нее входят запахи Куршской косы, кёнигсбергского марципана, исторического центра города, янтаря и Калининградского морского порта. В течение 2022 года парфюмеры хотят разработать ароматы для еще 20 регионов России.

Ну что ж, давайте пофантазируем, каким может аромат вашего региона?