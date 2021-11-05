Парфюмеры создадут серию запахов России

402
4
Калининградские парфюмеры будут работать над ароматами, отражающими идентичность каждого региона, исходя из природных достопримечательностей, сооружений, героев литературы и мифов.
Скорее всего эти ароматы будут использоваться в краеведческих музеях, на официальных приемах, библиотеках и других учреждениях. Купить их для личного пользования также будет возможным.
Разработчики уверены, что проект положительно скажется на популяризацию внутреннего туризма и решит проблему самоидентификации региона или города на уровне администраций. Ну и узнаваемость повысит, конечно же. Также ароматы планируется использовать в качестве сувениров и корпоративных подарков.
При сборе ароматов учитывалось, чем известен район, какие травы растут на его территорий, что является гордостью местных жителей и даже какие исторические личности и герои художественной литературы характеры для того, или иного региона.
Парфюмерами уже разработана первая пробная линейка этой продукции для Калининградской области. В нее входят запахи Куршской косы, кёнигсбергского марципана, исторического центра города, янтаря и Калининградского морского порта. В течение 2022 года парфюмеры хотят разработать ароматы для еще 20 регионов России.
Ну что ж, давайте пофантазируем, каким может аромат вашего региона?
Ну что ж, давайте пофантазируем, каким может аромат вашего региона?
Источник:
Ссылки по теме:
- Жительница Черногории побила рекорд по безделью
- Зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт"
- В ЮАР выступили с предложением разрешить женщинам многомужество
- Мужчина повстречал на дороге трех тигрят
- Миллион долларов: вот за сколько продают салфетку со слезами Месси
14
Понравилось14
Новости партнёров
Мы боялись войти в тёмное парадное, из которого доносились звуки.
Он вышел из парадного и сел в чёрный автомобиль.
Парадное выходило во двор соседнего дома.
Сунул руку почесать свое лицо .
Именно параднаЯ!
Готов поспорить на 10.000$