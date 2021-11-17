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30 исторических фактов, которые могут вас поразить

30 исторических фактов, которые могут вас поразить (31 фото)

Автор:
17 ноября 2021 15:17
Сообщество : Исторические факты
Метки: weird history   Исторические факты   интересные факты   подборка фактов   самые интересные факты   удивительно но факт   факты   
1984
31
Твиттер-аккаунт Weird History - бесконечный источник занимательных исторических фактов, от курьезных до серьезных. Надеюсь, эта подборка вам понравится.
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Метки: weird history   Исторические факты   интересные факты   подборка фактов   самые интересные факты   удивительно но факт   факты   
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4k
au3 2 часа назад
"5. В начале Первой мировой войны торговый флот Германии был застрахован британской компанией Lloyd's, в том числе на случай войны"

Подозреваю, что не выплатили страховку :) Хороший бизнес.

"11. Сатирическая карта Европы накануне Первой мировой войны"

Одни животные и только царь как цивилизованный на паровом катке.
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66k
Максим 16 секунд назад
Комментарий к фото
А как проститутка помешает ему стать священником? Епископы по бабам гуляли только в путь.
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66k
Максим 2 минуты назад
Комментарий к фото
Белый дом говорите.. хм..
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12k
VM Varga 23 минуты назад
Слово «джедай», было адаптировано Джорджем Лукасом из японского 時代 劇 (jidaigeki) (что означает «историческая драма», после просмотра кинофильмов о самураях)... И то это очень приблизительно. Точные истоки слова "джедай" сейчас не укажет никто...
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23k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
18. Викинги жили в Гренландии почти 500 лет с 980 по 1450 год - всего за 40 лет до Колумба
---
Колумб родился в 1451 году, так что за год до Колумба.
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