30 исторических фактов, которые могут вас поразить

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Твиттер-аккаунт Weird History - бесконечный источник занимательных исторических фактов, от курьезных до серьезных. Надеюсь, эта подборка вам понравится.
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3. В 1900 году 40% американских автомобилей приводились в движение паром и 38% - электричеством
4. «Если вы не читаете газету, вы не информированы. Если вы читаете газету, вы дезинформированы». -Марк Твен
5. В начале Первой мировой войны торговый флот Германии был застрахован британской компанией Lloyd's, в том числе на случай войны
6. Существовала легенда, что если на Гибралтаре не останется обезьян, британцы его потеряют. Так что во время Второй мировой войны туда отправили побольше обезьян
8. После поражения и потери флота в Копенгагене в 1807 году датчане посадили 90 000 дубов в знак возрождения флота. Датское агентство природы, преемник королевского лесничества, проинформировало министерство обороны в 2007 году, что деревья готовы
9. Японский термин «Сэнгоку Дзидай» (период Сражающихся царств 1467–1603 гг.) - источник слова «Джедаи» из «Звездных войн»
10. Бенджамину Франклину не доверили написать Декларацию независимости, потому что опасались, что он по привычке ввернет в текст пару шуточек
12. Во время войны британцы тренировали чаек, чтобы те слетались к перископам подводных лодок. Так их легче было обнаружить
14. В ходе операции «Акустическая кошечка» 1960-х годов ЦРУ пыталось оснастить кошек радиопередатчиками, чтобы подслушивать разговоры граждан СССР. Это не сработало
16. Дублин изначально назывался Dubhlinn (Dubh = черный; Linn = пруд). Таким образом, Дублин означает «Черный пруд»
17. Учитель и ученики в Самарканде - Российская Империя, 1905 год (колоризированный снимок)
18. Викинги жили в Гренландии почти 500 лет с 980 по 1450 год - всего за 40 лет до Колумба
19. Средневековый Атлас, 1375 год. Линии широты и долготы еще не изобретены, но для того времени атлас довольно хорош
20. На стенах Рейхстага (парламента Германии) в Берлине до сих пор остались надписи советских солдат как напоминание о Второй мировой войне
21. Первые поселенцы в Северной Америке высадились в Массачусетсе, а не в Вирджинии, потому что заблудились и у них закончилось пиво
22. Революционный российский самолет "Илья Муромец" - 4 двигателя, салон, санузел. Чудо техники 1913 года
23. Когда у сестры Наполеона Полины Бонапарт мерзли ноги, она иногда согревала их в декольте одной из своих фрейлин
24. Во время Второй мировой войны племянник Гитлера (Уильям Патрик Гитлер) переехал в Соединенные Штаты и вступил в ВМС США
25. В 1995 году, потратив 17 лет и более 20 миллионов долларов, ЦРУ отказалось от попыток использовать экстрасенсорные способности
26. Семья Фомы Аквинского заперла его в башне и отправила ему проститутку - лишь бы он не стал священником
29. Король Англии Георг I объявил, что весь голубиный помет является собственностью короны (он использовался для производства пороха и удобрений)
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Новости партнёров
Подозреваю, что не выплатили страховку :) Хороший бизнес.
"11. Сатирическая карта Европы накануне Первой мировой войны"
Одни животные и только царь как цивилизованный на паровом катке.
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Колумб родился в 1451 году, так что за год до Колумба.