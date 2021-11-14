30 картинок из сообщества Weird History, которые изменят ваш взгляд на историю

История - это совокупность многих факторов, но скука точно не входит в их число. Нам нравится думать о себе лучше, чем о тех, кто был до нас. Но когда вы посмотрите в прошлое, то поймете, что тогда всё было чертовски круто.

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1. Спортсмены делятся сигаретой. Тур де Франс, 1920 г. 0 Источник:

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2. Когда жена попросила Уинстона Черчилля сесть на диету, он специально купил весы, которые занижали показания 0 Источник:

3. Древние Египтяне ловили преступников с помощью дрессированных бабуинов 0 Источник:

4. Бывший Государственный секретарь США Колин Пауэлл делал селфи за 60 лет до того, как они вошли в моду 0 Источник:

5. В 19 веке женщин предостерегали от езды на велосипеде, пугая тем, что у них будет "велосипедное лицо" - глаза навыкате и выступающий вперед подбородок 0 Источник:

6. Бомба-унитаз на Skyraider A-1, 1965 год 0 Источник:

7. Остракон - обломок керамики, на котором в Древней Греции писали имена людей, подлежащих изгнанию. Отсюда понятие "подвергнуть остракизму" 0 Источник:

8. Большая лестница в самом старом дворце Европы. Этому месту 4 000 лет. Кносский дворец, минойская эпоха 0 Источник:

9. В том месте, где убили Юлия Цезаря, теперь убежище для кошек 0 Источник:

10. До 20 века мальчиков в детстве одевали в розовое, а девочек - в голубое 0 Источник:

11. Собачья кличка Фидо происходит от латинского слова "fidus", означающего "верность" 0 Источник:

12. Мечелом (шпаголоматель), парирующий кинжал - при фехтовании использовался для блокировки меча (рапиры) противника. Западная Европа, 15-17 вв. 0 Источник:

13. Ханна Стилли, родилась в 1746 году, снимок 1840 года. Возможно, первая дама в мире, получившая портрет на пленке 0 Источник:

14. Одна из первых женщин-пилотов истребителей - турчанка Сабиха Гёкчен, 1937 г. 0 Источник:

15. Географ и путешественник Александр фон Гумбольдт выучил язык, который исчез за 40 лет до этого, благодаря попугаю, помнившему несколько слов 0 Источник:

16. Книжный ранец из средневековой Италии. Выглядит как рюкзак ребенка, фанатеющего от хеви-метала 0 Источник:

17. В колледже Селвин в Кембридже запрещены собаки, и бассет-хаунд сотрудника колледжа проходит как "очень большая кошка" 0 Источник:

18. Средневековые "птичьи" доспехи, Пражский замок 0 Источник:

19. Во время Великого лондонского смога 1952 года незрячие люди помогали зрячим добраться до дома 0 Источник:

20. Утро после отмены сухого закона в США, 1933 год 0 Источник:

21. Телефонная башня в Стокгольме, 5000 линий, 1890 год 0 Источник:

22. Хейзел Ин Ли - первая американка-пилот китайского происхождения, летала в составе Women Air Force Pilots (WASP) во время Второй мировой войны 0 Источник:

23. Во время причастия, давая облатку, католические священники произносят слова "Hoc est corpus" (сие есть тело), отсюда "фокус-покус" 0 Источник:

24. Парень, который изобрел садовых гномов, сделал это в надежде, что к нему на чай придут настоящие гномы 0 Источник:

25. Древнеримские детские ботиночки из кожи 0 Источник:

26. Шлем и забрало воина элитной древнеримской кавалерии 0 Источник:

27. Одна из самых ранних фотографий в истории - баррикады на улицах Парижа во время французской революции 1848 года 0 Источник:

28. В 2010 году Иран запретил стрижку "маллет" 0 Источник:

29. Такие лезвия в Индии прикрепляли к бивням военных слонов во время сражения 0 Источник: