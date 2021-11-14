30 картинок из сообщества Weird History, которые изменят ваш взгляд на историю

1998
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История - это совокупность многих факторов, но скука точно не входит в их число. Нам нравится думать о себе лучше, чем о тех, кто был до нас. Но когда вы посмотрите в прошлое, то поймете, что тогда всё было чертовски круто.
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2. Когда жена попросила Уинстона Черчилля сесть на диету, он специально купил весы, которые занижали показания
4. Бывший Государственный секретарь США Колин Пауэлл делал селфи за 60 лет до того, как они вошли в моду
5. В 19 веке женщин предостерегали от езды на велосипеде, пугая тем, что у них будет "велосипедное лицо" - глаза навыкате и выступающий вперед подбородок
7. Остракон - обломок керамики, на котором в Древней Греции писали имена людей, подлежащих изгнанию. Отсюда понятие "подвергнуть остракизму"
8. Большая лестница в самом старом дворце Европы. Этому месту 4 000 лет. Кносский дворец, минойская эпоха
12. Мечелом (шпаголоматель), парирующий кинжал - при фехтовании использовался для блокировки меча (рапиры) противника. Западная Европа, 15-17 вв.
13. Ханна Стилли, родилась в 1746 году, снимок 1840 года. Возможно, первая дама в мире, получившая портрет на пленке
15. Географ и путешественник Александр фон Гумбольдт выучил язык, который исчез за 40 лет до этого, благодаря попугаю, помнившему несколько слов
16. Книжный ранец из средневековой Италии. Выглядит как рюкзак ребенка, фанатеющего от хеви-метала
17. В колледже Селвин в Кембридже запрещены собаки, и бассет-хаунд сотрудника колледжа проходит как "очень большая кошка"
19. Во время Великого лондонского смога 1952 года незрячие люди помогали зрячим добраться до дома
22. Хейзел Ин Ли - первая американка-пилот китайского происхождения, летала в составе Women Air Force Pilots (WASP) во время Второй мировой войны
23. Во время причастия, давая облатку, католические священники произносят слова "Hoc est corpus" (сие есть тело), отсюда "фокус-покус"
24. Парень, который изобрел садовых гномов, сделал это в надежде, что к нему на чай придут настоящие гномы
27. Одна из самых ранних фотографий в истории - баррикады на улицах Парижа во время французской революции 1848 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А сейчас что, она где-то разрешена??!! Я вызываю полицию!