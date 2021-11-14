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30 картинок из сообщества Weird History, которые изменят ваш взгляд на историю

30 картинок из сообщества Weird History, которые изменят ваш взгляд на историю (31 фото)

Автор:
14 ноября 2021 17:02
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   занимательные факты   интересные исторические факты   интересные факты   удивительно но факт   фото. исторические факты   
1998
31
История - это совокупность многих факторов, но скука точно не входит в их число. Нам нравится думать о себе лучше, чем о тех, кто был до нас. Но когда вы посмотрите в прошлое, то поймете, что тогда всё было чертовски круто.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   занимательные факты   интересные исторические факты   интересные факты   удивительно но факт   фото. исторические факты   
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12  комментариев
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10k
Шурум-бурум 2 часа назад
но в истории человечества колин пауэлл останется лишь негром с пробиркой, который всех обманул
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6k
BenderRodriguez 3 минуты назад
Слава Богу, что стрижку запретили!
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3k
dampfer 11 минут назад
Women Air Force Pilots (WASP)- правильное написание Women Airforce Service Pilots, тогда получается WASP. А в вашем варианте получается аббревиатура WAFP, а это уже Washington Academy of Family Physicians. Ну как-то так
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2k
Decapitated Headbanger 22 минуты назад
Я и не знал, что "придурок" - это древнегреческое имя (самая нижняя запись)
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−1
Oleg Час назад
Парень, который изобрел садовых гномов, сделал это в надежде, что к нему на чай придут настоящие гномы.Гномики прикольные,классно смотрелись бы в саду.
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65k
Viktor Час назад
Не изменили!
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−1
Oleg Час назад
Древнеримские детские ботиночки из кожи.Как раньше шили обувь в 31 гг. до н.э сохранилась,а сейчас на ногах развалиться может.Класс.
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59k
Андрей Час назад
"28. В 2010 году Иран запретил стрижку "маллет""
А сейчас что, она где-то разрешена??!! Я вызываю полицию!
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−1
Oleg Час назад
Система бронирования билетов в докомпьютерную эпоху, 1945 год.Вот это компьютер, сравнить с нашими 2021 год , время не стоит на месте.Супер.
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0
Андрей Час назад
19 век вообще времечко весёлое, особенно в Британии. Почитать хотя бы как люди в Лондоне жили.
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−1
Oleg Час назад
Спортсмены делятся сигаретой. Тур де Франс, 1920 г.Как ровно едут,не виляют по дороге.Профи.Класс.
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