Африканскую деревню запугал волк-оборотень

60
2
После того, как житель деревни Квакангокота в Южной Африке был обнаружен искусанным дикими зверями, по селению поползли упорные слухи о том, что в окрестностях поселился волк-оборотень. И хотя полиция и родственники погибшего считают иначе, деревенские жители им не верят.
Жители южноафриканской деревни обеспокоены появлением в своих краях волка-оборотня. человека, на теле которого в прошлом месяце были обнаружены следы укусов. Слухи о чудовище появились после того, как рядом с поселком было найдено тело местного жителя с многочисленными следами укусов.
59-летний Дизель Майкл Макамби был обнаружен мертвым возле реки Баффало в деревне Кваконгкота. Правда, его семья отвергла утверждения о том, что в его смерти виноват оборотень. По их мнению, скорее всего, на него напали питбули. Полиция Восточно-Капской провинции также сообщила, что господина Макамби искусали дикие собаки. Но жители местных деревень по-прежнему боятся оборотня. Они делятся сообщениями о нем в социальных сетях, предупреждая других держаться подальше от Кваконгкота.
В частности, в одном из предупреждений, сделанном сотрудниками бегового клуба Qonce, членам клуба было предписано не бегать трусцой рядом с этим районом, пока оборотень не будет схвачен или убит.
59-летний Дизель Майкл Макамби был обнаружен мертвым возле реки Баффало в деревне Кваконгкота. Правда, его семья отвергла утверждения о том, что в его смерти виноват оборотень. По их мнению, скорее всего, на него напали питбули. Полиция Восточно-Капской провинции также сообщила, что господина Макамби искусали дикие собаки. Но жители местных деревень по-прежнему боятся оборотня. Они делятся сообщениями о нем в социальных сетях, предупреждая других держаться подальше от Кваконгкота.
В частности, в одном из предупреждений, сделанном сотрудниками бегового клуба Qonce, членам клуба было предписано не бегать трусцой рядом с этим районом, пока оборотень не будет схвачен или убит.
Мать г-на Макамби, 96-летняя Нонгенил Лизиве Макамби, заявила: «Одна женщина видела, как на моего сына напали собаки, и кричала, чтобы люди спасли его, но к тому времени, когда мальчики добрались туда, было уже слишком поздно. Собаки разорвали моего сына на куски».
Представитель полицейских сил сказал, что полиция Ндеваны открыла «дело об убийстве» для расследования в связи с его смертью. Тем временем власти призывают жителей провинции Кваконгкота прекратить распространять мифы об оборотнях и сказал, что Макамби был убит питбулями из соседнего города.
Представитель полицейских сил сказал, что полиция Ндеваны открыла «дело об убийстве» для расследования в связи с его смертью. Тем временем власти призывают жителей провинции Кваконгкота прекратить распространять мифы об оборотнях и сказал, что Макамби был убит питбулями из соседнего города.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Загадочные вопросы древности: можно ли вручную выкопать озеро 8 на 2 километра?
- Удивительные факты о средневековых замках
- Странные предметы, простые объяснения
- 15 разгадок «неразгаданных» тайн
- Тайна меча, воткнутого рыцарем Гальгано в камень
13
Понравилось13
Новости партнёров