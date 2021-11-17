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Африканскую деревню запугал волк-оборотень

Африканскую деревню запугал волк-оборотень (2 фото)

Автор:
17 ноября 2021 08:30
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: загадки   оборотни   расследование   слухи   таинственный убийца   тайны   чья работа   южная африка   
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После того, как житель деревни Квакангокота в Южной Африке был обнаружен искусанным дикими зверями, по селению поползли упорные слухи о том, что в окрестностях поселился волк-оборотень. И хотя полиция и родственники погибшего считают иначе, деревенские жители им не верят.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: загадки   оборотни   расследование   слухи   таинственный убийца   тайны   чья работа   южная африка   
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