Африканскую деревню запугал волк-оборотень

Жители южноафриканской деревни обеспокоены появлением в своих краях волка-оборотня. человека, на теле которого в прошлом месяце были обнаружены следы укусов. Слухи о чудовище появились после того, как рядом с поселком было найдено тело местного жителя с многочисленными следами укусов.

59-летний Дизель Майкл Макамби был обнаружен мертвым возле реки Баффало в деревне Кваконгкота. Правда, его семья отвергла утверждения о том, что в его смерти виноват оборотень. По их мнению, скорее всего, на него напали питбули. Полиция Восточно-Капской провинции также сообщила, что господина Макамби искусали дикие собаки. Но жители местных деревень по-прежнему боятся оборотня. Они делятся сообщениями о нем в социальных сетях, предупреждая других держаться подальше от Кваконгкота.

В частности, в одном из предупреждений, сделанном сотрудниками бегового клуба Qonce, членам клуба было предписано не бегать трусцой рядом с этим районом, пока оборотень не будет схвачен или убит.