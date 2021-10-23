Дети семьи Соддер: одна из величайших загадок Америки

После этого в дом наведался другой человек, который якобы искал работу. Он указал Джорджу на два предохранителя в доме и предупредил об угрозе их возгорания. Джорджа это удивило, поскольку он совсем недавно заменил проводку в доме, и рабочие сказали ему, что беспокоиться не о чем.

За несколько недель до Рождества старшие сыновья Соддера заметили подозрительный автомобиль, припаркованный вдоль главной дороги, проходящей через город. Люди в машине наблюдали за младшими детьми, когда те возвращались домой из школы.

Пожар на Рождество

Наступил долгожданный канун Рождества 1945 года. Старшая дочь, Мэрион, порадовала трех младших сестер новыми игрушками, и они играли ними допоздна. Дженни напомнила детям, что им еще нужно закончить работу по дому, после чего ушла спать. В 00:30 ее разбудил телефонный звонок: какая-то женщина ошиблась номером. Спустя полчаса она снова проснулась от стука на крыше, но заснула вновь.