Дети семьи Соддер: одна из величайших загадок Америки

Нет ничего страшнее неизвестности, и именно благодаря ей дело детей Соддеров является одной из величайших загадок в истории США. Хотя официальное заключение гласит, что пятеро детей погибли в огне, многие считают, что за их исчезновением стояло что-то гораздо более зловещее. Так что же на самом деле произошло в ту ночь: несчастный случай или страшное преступление?
Семья Соддер
Джордж Соддер иммигрировал в Соединенные Штаты из Италии, когда ему было 13 лет. Он женился на Дженни Чиприани и поселился в городе Фейетвилль, Западная Виргиния, который славился большим итальянским сообществом. У Джорджа был собственный бизнес, который позволял ему содержать большую семью: у них с супругой было 10 детей.
Все считали Соддерров «одной из самых уважаемых семей среднего класса». Однако у Джорджа была привычка открыто высказывать свое мнение по самым разным вопросам, чем он отталкивал многих в Фейетвилле. Например, он испытывал сильную неприязнь к итальянскому диктатору Бенито Муссолини, из-за чего нередко ссорился с другими итальянскими мигрантами.
Предзнаменование
В октябре 1945 года в дом к Соддерам заглянул страховой агент, который пытался убедить Джорджа приобрести страховку. Получив отпор и возмутившись словами Джорджа о Муссолини, страховщик пригрозил, что дом Соддеров «будет охвачен дымом... а дети будут уничтожены».
После этого в дом наведался другой человек, который якобы искал работу. Он указал Джорджу на два предохранителя в доме и предупредил об угрозе их возгорания. Джорджа это удивило, поскольку он совсем недавно заменил проводку в доме, и рабочие сказали ему, что беспокоиться не о чем.
За несколько недель до Рождества старшие сыновья Соддера заметили подозрительный автомобиль, припаркованный вдоль главной дороги, проходящей через город. Люди в машине наблюдали за младшими детьми, когда те возвращались домой из школы.
Пожар на Рождество
Наступил долгожданный канун Рождества 1945 года. Старшая дочь, Мэрион, порадовала трех младших сестер новыми игрушками, и они играли ними допоздна. Дженни напомнила детям, что им еще нужно закончить работу по дому, после чего ушла спать. В 00:30 ее разбудил телефонный звонок: какая-то женщина ошиблась номером. Спустя полчаса она снова проснулась от стука на крыше, но заснула вновь.
В третий раз Мэрион проснулась от сильного запаха дыма и обнаружила, что кабинет мужа горит. Она разбудила Джорджа, и они успели выбежать из дома, а с ними и четверо их детей. Но они так и не смогли добраться до остальных – Дженни, Марты, Мориса, Луиса и Бетти – поскольку лестница на второй этаж уже была охвачена пламенем.
Попытки позвать на помощь не увенчались успехом – кто-то перерезал телефонную линию, а соседи просто не смогли дозвониться в пожарную часть. Джордж попытался залезть в дом через верхние окна, но куда-то пропала лестница. Он хотел подогнать к окну один из своих грузовиков, чтобы вскарабкаться по ним, но оба не заводились.
Семья беспомощно наблюдала, как горит их дом. Когда прибыли пожарные, начальник пожарной части Ф. Дж. Моррис сказал Соддерам, что им не удалось найти скелеты детей, и предположил, что они сгорели в огне. Моррис попросил Джорджа не трогать то, что осталось от дома, чтобы можно было провести дальнейшее расследование, но убитый горем мужчина сравнял развалины с землей.
Официальное заключение
Коронерское расследование установило, что причиной пожара была неисправная проводка. Однако по странному стечению обстоятельств одним из членов жюри был страховщик, который угрожал Джорджу. 30 декабря Соддерам выдали свидетельства о смерти Мориса, Луиса, Марты, Дженни и Бетти.
Ф. Дж. Моррис признался местному священнику, что на самом деле нашел на месте пожара человеческое сердце и похоронил его. Однако, когда орган выкопали, оказалось, что это была свежая говяжья печень, не тронутая огнем, а Моррис просто выдумал историю.
Джордж отказывался верить заключению коронера. Он написал письмо в ФБР, но директор бюро Эдгар Гувер сказал, что это находится вне его юрисдикции. Позже, когда появилась версия, что детей могли похитить, ФБР все же занялось этим делом, но прекратило расследование спустя два года.
Соддеры считали, что на момент пожара детей уже не было в доме. Они наняли частного детектива и установили большой рекламный щит вдоль главной магистрали с обещанием награды за информацию о детях. Джордж путешествовал по стране, проверяя каждый слух.
Вопросы к официальному расследованию
Немало вопросов вызывала исчезнувшая лестница, которая обычно стояла у дома, но в ночь пожара оказалась у ближайшего водоема. Также было неясно, как оборвалась телефонная линия. Позже один мужчина признался в том, что перерезал ее, когда осматривал владения Соддеров, но отрицал свою причастность к пожару.
Дженни же не могла понять, как пожар мог сжечь скелеты дотла. В местном крематории ей объяснили, что температура огня была недостаточно высокой, о чем свидетельствовала бытовая техника, которые благополучно уцелела в пожаре.
Джордж убедил патологоанатома из Вашингтона провести раскопки на месте дома. В ходе поисков они обнаружили несколько мелких предметов и небольшие фрагменты костей. Их передали в Смитсоновской институт, где специалисты сделали заключение, что осколки костей принадлежали ребенку гораздо старше пропавших без вести детей.
«Люблю брата Фрэнки»
В 1967 году Дженни получила письмо, отмеченное почтовым штемпелем в Централ-Сити, штат Кентукки, но без обратного адреса. Внутри была фотография молодого человека примерно 30-ти лет. Чертами лица он напомнил ей Луиса, которому как раз было бы около 30, если бы он выжил в пожаре. На оборотной стороне снимок был подписан «Луис Соддер. Я люблю брата Фрэнки. Илил Бойз. A90132 (или A90135)».
Соддеры наняли еще одного частного детектива, чтобы тот отправился на поиски в Централ-Сити, однако он так и не сообщил им, удалось ли ему что-нибудь найти. Соддеры добавили на рекламный щит новую фотографию Луиса, но не стали упоминать город, боясь навредить сыну.
Основная версия
Джордж и Дженни продолжали поиски детей до конца своих дней и скончались в 1969 и 1989 годах соответственно. Со дня пожара Дженни носила траур и занималась садиком, который разбила на месте сгоревшего дома.
После ее смерти оставшиеся в живых дети Соддеров убрали рекламный щит, но продолжили предавать дело огласке и расследовать новые версии. Одна из главных версий, которой придерживались как они, так и другие жители Фейетвилля, касалась сицилийской мафии.
Сторонники этой теории утверждают, что члены мафии вымогали деньги у Джорджа, и что детей забрал кто-то, кто знал, что произойдет поджог. Если это так, то их, возможно, увезли в Италию, и дети избегали контактировать с родными, чтобы не поставить их под удар.
Источник:
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