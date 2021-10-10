Странные предметы, простые объяснения

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Мир то и дело преподносит нам загадки, которые мы не в силах разгадать. Хорошо, что в сети всегда можно найти знатоков, которые разъяснят нам смысл и предназначение странных вещей, которые встретились нам на пути!
Это стояло в подвале физического факультета
"Совершенно уверен, что это какой-то статический генератор".
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"Остановились в модном отеле, нашли в номере такую странную ванну. При нажатии кнопки одна наполняется горячей водой около 30 секунд, а затем в другую льется холодная вода в течение такого же времени"
"Это очень распространено у нас в Германии, мы называем это «Вексельбад». Вы должны сначала опустить ноги в горячую воду, а затем быстро опустить их в холодную, и повторить несколько раз. Это должно помогать с циркуляцией крови, хотя я не уверен, есть ли этому научные доказательства".
Прямоугольный конический стальной объект весом около 10 килограммов с отверстием, упавший с неба на крышу дома"
"Похоже на лезвие машины для расчистки полосы отвода трубопровода. Могло отлететь во время работы".
"Устройство из тяжелого металла, которое имеет инструкции по установке на плиту. На ручке ролика указан 1880 год"
"Эту утюг для рифления и плиссирования".
"Не имею ни малейшего представления, что это может быть. Он согнут из двух металлических стержней, покрытых желтым пластиком с резиновыми колпачками на разных концах"
"Он идеально подходит для сверления, пиления, завинчивания, шлифования, шлифования, строгания, склеивания, покраски, пайки, монтажа и т. д."
"Нашел эту желтую кругляху в лесу. Не подумал поднять ее. Моя малышка предположила, что она может открыть где-нибудь секретный вход! Судя по мху, она была там какое-то время"
"Это маркер исследования".
"Нашла его в ящике с кухонной утварью в комиссионном магазине. Есть идеи, для чего нужен этот странный объект?"
"Это для приготовления мяса гриль на жаровне или костре. Еда помещается внутрь, а затем ее можно легко перевернуть".
"Этот значок хранится в семье несколько поколений"
"Это герб города Сомбор на севере Сербии".
" У этой безделушки явно есть какой-то функционал. Найдено в комиссионном магазине"
"Я видел такое, это механический звонок. Когда дверь открывается, шары начинают стучать по струнам".
"Плоские металлические детали трех размеров с перфорированными крючками с одной стороны. Скорее всего, нержавеющая сталь». Найдено в кухонном ящике"
"Это блюда для индейки. Вы фаршируете индейку, а затем вставляете тарелку в отверстие. Вырезы предназначены для захвата кожи, чтобы удерживать пластину на месте. Моя мама получила такой набор на свадьбу в 1957 году, и мы использовали его каждый День Благодарения".
"За фальшивой розеткой обнаружена металлическая коробка с красной лампочкой"
"Это пассивный инфракрасный датчик движения".
"Эта мелкая ванна находится в подвале старого дома, который собираются снести. Прямо под лестницей в большом открытом помещении с ковровым покрытием. Дом примерно 1960-х годов, находится в Канаде"
"Это фонтан. Возможно, раньше в нем стояли статуи, был нанесен какой-либо орнамент".
"Маленькие (4,5 см) трубочки, запакованные в водонепроницаемый контейнер"
"Это капсюли-детекторы".
"Неизвестный предмет мебели с краном и помпой. Верхняя часть с ручкой и краном не соединяется с нижним шкафом. Ручка не двигается и может показаться, что она открывается верх"
"Похоже, это насос для сидра".
"Их несколько размером с парковочное место на дороге возле моего дома. Ехать по ним очень неудобно. Верхнее покрытие, похоже, резиновое"
"Это установка для замедления дорожного движения".
"Вентиляционное отверстие в потолке, но, похоже, оно не выполняет никакой функции. Его накрывает кусок белого картона, который не может выдвигаться и задвигаться"
"Это называется UpDux".
"Необычный знак на крупном шоссе - кто-нибудь знает, о чем идет речь? Сделанный из дерева и свисающий с дерева. Огайо, США"
"Похоже на простенькое изображение гильотины".
"Волнистые металлические пластины вставлены в деревянную садовую скульптуру"
"Это стяжки, которые удерживают древесину вместе и помогают предотвратить ее дальнейшее расслоение".
"2 перекрывающихся куска пластика с табличным рисунком, прикрепленных к стене дома"
"Это датчик трещин. Устройство будет двигаться со временем, если трещина, которую оно закрывает, расширится. При установке он выставлен по центру таблички, и со временем можно отследить любое медленное движение".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: акты загадки интересно познавательно странные вещи тайны удивительное рядом удивительные штуки
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Переведите, я не понял, как и многое другое))
Сразу всё ясно стало
Относительно этой метки идет разметка территории исследования.
Составили карту 2х2 км , отстреляли рельеф, мож че копали, нужны высоты / глубины.
Эта метка - условный 0
Не пытайтесь представить себе прямоугольный конус!
Все всё поняли? По-видимому, так называется вентиляционное отверстие, которое не выполняет никакой функции, накрытое куском белого картона, который не может выдвигаться и задвигаться.
Судя по гуглю, это общеизвестный в США клапан системы кондиционирования коттеджа. При включении кондиционер картонка поднимается и нагретый воздух из-под потолка уходит на чердак.
Чего?!
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Научные доказательства имеются. На подобном принципе основано закаливание контрастным душем. Когда-то это популяризировали. Потом государству стало пох, а медицине выгодней лечить чем чаще тем лучше.