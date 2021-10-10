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Странные предметы, простые объяснения

Странные предметы, простые объяснения (21 фото)

Автор:
10 октября 2021 18:17
Сообщество : Факты
Метки: акты   загадки   интересно   познавательно   странные вещи   тайны   удивительное рядом   удивительные штуки   
5738
21
Мир то и дело преподносит нам загадки, которые мы не в силах разгадать. Хорошо, что в сети всегда можно найти знатоков, которые разъяснят нам смысл и предназначение странных вещей, которые встретились нам на пути!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: акты   загадки   интересно   познавательно   странные вещи   тайны   удивительное рядом   удивительные штуки   
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38  комментариев
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57k
Андрей 3 часа назад
Большинство ответов порождают ещё больше вопросов: кто так переводил и что всё это значит?!
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15k
Злобный Члегр 3 минуты назад
Комментарий к фото
Разберитесь в кухонном ящике.
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15k
Злобный Члегр 3 минуты назад
Комментарий к фото
Это вешалка для кухонных полотенец.
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15k
Злобный Члегр 5 минут назад
Комментарий к фото
в комиссионном магазине нет ящика с кухонной утварью, идиотка.
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138
Rom 6 минут назад
Тупые вопросы, и наитупейшие ответы
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15k
Злобный Члегр 7 минут назад
Комментарий к фото
Там рядом грибы какие нибудь росли? А то Вас как-то вштырило.
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15k
Злобный Члегр 8 минут назад
Комментарий к фото
Там рядом грибы какие ни-будь росли? А то Вас как-то вштырило.
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15k
Злобный Члегр 20 минут назад
Комментарий к фото
Это армейская раковина для мойки ног. Очень была распростроннена в СССР. Там можно и портянки стирать.
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1k
имя пользователя 22 минуты назад
Это блюда для индейки. Вы фаршируете индейку, а затем вставляете тарелку в отверстие.
Переведите, я не понял, как и многое другое))
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19k
BARS_777 40 минут назад
Мотыга судьбы...
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9k
Михаил 41 минуту назад
опять тупой перевод зарубежного ресурса
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3k
a_komolow 44 минуты назад
Потрясный ответ!

Сразу всё ясно стало
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1k
Sam 44 минуты назад
После описания, начинающегося со слов "Прямоугольный конический стальной объект..." у меня случился геометрический инфаркт.
Не пытайтесь представить себе прямоугольный конус!
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166
Triton 53 минуты назад
на первом фото - электрофорная машина, при СССР в каждом кабинете физики такие были (подскажите, если я ошибаюсь)
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14k
Мария Коненкова Час назад
"Это называется UpDux".
Все всё поняли? По-видимому, так называется вентиляционное отверстие, которое не выполняет никакой функции, накрытое куском белого картона, который не может выдвигаться и задвигаться.
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174
Misanthrop75 2 часа назад
"Похоже на лезвие машины для расчистки полосы отвода трубопровода"
Чего?!
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18k
Anna 2 часа назад
Комментарий к фото
админ: мат под картинкой
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665
да пох 2 часа назад
Ну так если взять по соотношению к доскам стола, это гриль для лилипутов
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18k
Anna 2 часа назад
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"Это маркер исследования". - очень [мат] познавательно, только позавчера объясняли - геометка
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18k
Anna 2 часа назад
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вот с этим уже реально задрали уже 10й раз на фишках
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28k
Игорь 2 часа назад
Это должно помогать с циркуляцией крови, хотя я не уверен, есть ли этому научные доказательства
===========

Научные доказательства имеются. На подобном принципе основано закаливание контрастным душем. Когда-то это популяризировали. Потом государству стало пох, а медицине выгодней лечить чем чаще тем лучше.
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