Странные предметы, простые объяснения

"Это очень распространено у нас в Германии, мы называем это «Вексельбад». Вы должны сначала опустить ноги в горячую воду, а затем быстро опустить их в холодную, и повторить несколько раз. Это должно помогать с циркуляцией крови, хотя я не уверен, есть ли этому научные доказательства".