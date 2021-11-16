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На Кубани женщина "выгодно" вложила деньги в дорогостоящих котов и теперь судится с заводчицей

На Кубани женщина "выгодно" вложила деньги в дорогостоящих котов и теперь судится с заводчицей (2 фото)

Автор:
16 ноября 2021 18:59
Сообщество : Животные
Метки: Каракеты   деньги   животные   каракал   кошки   краснодарский край   суд   
3069
2
Жительница Краснодарского края прикупила двух кошек редкой и дорогой породы каракет почти за 2,5 млн рублей, чтобы в будущем зарабатывать на разведении, но не тут-то было.
Пять лет назад Алла отдала за котят Элизабет и Мишель 1,5 млн и 900 тыс соответственно. Женщина растила кошечек и вложила в них очень много денег и сил. Но по достижении половой зрелости животные неприятно удивили её. Оказалось, что Элизабет – бесплодна, а у Мишель нашёлся племенной брак и та не может воспроизвести потомство каракета (порода каракет произошла от скрещивания каракала и домашней кошки).
Из-за того, что все планы Аллы на успешный и прибыльный бизнес рухнули, она обратилась в суд. На руках у неё имеется договор купли-продажи и медицинское свидетельство о бесплодии кошек. Женщина хочет вернуть с заводчицы каракетов 2 млн рублей и 50 тыс за моральный ущерб, но кошек оставить себе, т.е. постфактум выбить себе большую скидку за "бракованных" животных.

Как вы считаете, у неё есть шанс выиграть суд?

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Метки: Каракеты   деньги   животные   каракал   кошки   краснодарский край   суд   
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
А что коты думают по этому поводу?
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398
Mr White Man 9 минут назад
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14k
vikklu 11 минут назад
Кошек она купила. А кота?
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656
zenon 20 минут назад
По такому делу и если она обратится в единственно правильную партию, можно считать, что ей вернут с наваром, лишь бы в живых остаться.
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−7
Ulunga Sisop Полчаса назад
А что скажут катаны по этому вопросу ?
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804
Миша 40 минут назад
Без шансов, без вариантов.
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1k
Бич Бичовский 59 минут назад
Мне кажется, что если у тебя есть свободные несколько миллионов, можно вложиться в куда менее рискованную тему. Вот так вот покупать породистых котят за такие деньги и надеяться, что все пройдет идеально, ну это прям большим оптимистом нужно быть. Тем более такой вот породы. Это не деревенских котов размножать
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33k
Опаньки Час назад
у меня папа в 90-х продавал щенков пуделя на "Птичке" закрашивая на них "пятна" на шерсти (метиз с двор-терьером) гуашью ...
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1k
Autumn2015 Час назад
Она купила наверняка котят, откуда заводчик знает - что у котёнка во взрослом возрасте по репродукции вылезет? Кстати, многие недавние породы как породы и не зарегистрированы вовсе, ибо слишком много среди них генетических дефектов встречается. Например, такая популярная порода "британская вислоухая" в Британии не рекомендуется к разведению, т.к. у них генетический дефект - рано развивается дисплазия суставов, животное основную часть жизни проведёт в мучениях , пока не усыпят. Чтобы снизить процент дисплазии их скрещивают с британцем, но тогда таких милых вислоушек только половина, а они стоят гораздо дороже, кто на это пойдёт?
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4k
avix Час назад
Сильно зависит от адвоката, но шанс на успех близок к нулю. Даже если животные покупаются под разведение и это указывается в договоре (а это обязательно), то ответчик должен будет всего лишь доказать, что не знал о дефектах здоровья. Для этого достаточно - "да мы вообще не знали, мы были уверены, что всё получится". И вот тут, если таки доказать умысел (частные детективы, дорогие консультации), то можно выиграть суд и повесить все расходы на ответчика, но шансы что-то накопать крайне малы. А вообще, котиков жалко, они то не при делах. Надеюсь их хозяева не поменяют к ним отношения. Просто иногда люди работающие в сфере разведения бывают довольно жестокими.
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29k
Fat Lynx Час назад
Если по договору они идут как племенные, то прокатит... если нет, то нет.
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367
Mixan Час назад
Эти кашатницы ,те еще разводилы ..Помнится тут по моему статья была ,покрасили котов дворовых в сиреневый цвет ,типо редкая филипинская порода ..))) Короче продавлаи за пару лямов ,всяким лягархам и говорили что все привиты и нельзя мыть в течении месяца ..

Развели на пару десятков лямов Любителей понтов хе хе Крвсиво все было !
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27k
Aqueronte Час назад
Надо в этот бизнес с кошек попроще лезть, чтобы разбираться в теме.
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11k
Александр 2 часа назад
Ни чего не отсудит. Животных получила- получила. Здоровых- здоровых! А то, что потомство не дают- так это возможно сама покупательница их не так кормила, не так растила, не так ухаживала, не уберегла от стрессов! Так и скажут продавцы на суде.
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8k
djinn 2 часа назад
все зависит от того что написано в договоре купли-продажи или как это у котов называется
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10k
Олегbl4 2 часа назад
В начале 90-х у меня тренер решил на собачках денег заработать. Купил парочку мастифов в своею "двушку", где уже жили жена, мать и дочка. Мастифы разродились пятью щенками. Тренер от радости руки потирал, что вот-вот денюжку большую получит, но время шло, а щенят никто не покупал. Время шло и шло, и эти щенки уже вымахали в здоровенных кобелей... Под них отдали одну из комнат, запах стоял... Тут даже не запах, этому явлению было сложно подобрать определение, видимо поэтому во всей квартире обои стали отваливаться от стен. Уж не знаю, как и куда он сбагрил семь "животин", но больше он не решался заниматься подобным бизнесом.
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37k
Андрей 2 часа назад
В ДКП были какие-нибудь пункты про бесплодие кошек и компенсацию за это?
Ссылка vk.com
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78
VanDeath Андрей 2 часа назад
Чего вдруг? Некачественный товар. Продавец обязан сообщить покупателю информацию о товаре. И передать товар соответствующий использованию
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78
VanDeath Андрей Полчаса назад
Такие гарантии даст ветеринарная экспертиза которая покажет приобретенное это заболевание или врожденное.
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