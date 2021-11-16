На Кубани женщина "выгодно" вложила деньги в дорогостоящих котов и теперь судится с заводчицей

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Жительница Краснодарского края прикупила двух кошек редкой и дорогой породы каракет почти за 2,5 млн рублей, чтобы в будущем зарабатывать на разведении, но не тут-то было.
Пять лет назад Алла отдала за котят Элизабет и Мишель 1,5 млн и 900 тыс соответственно. Женщина растила кошечек и вложила в них очень много денег и сил. Но по достижении половой зрелости животные неприятно удивили её. Оказалось, что Элизабет – бесплодна, а у Мишель нашёлся племенной брак и та не может воспроизвести потомство каракета (порода каракет произошла от скрещивания каракала и домашней кошки).
Из-за того, что все планы Аллы на успешный и прибыльный бизнес рухнули, она обратилась в суд. На руках у неё имеется договор купли-продажи и медицинское свидетельство о бесплодии кошек. Женщина хочет вернуть с заводчицы каракетов 2 млн рублей и 50 тыс за моральный ущерб, но кошек оставить себе, т.е. постфактум выбить себе большую скидку за "бракованных" животных.
Как вы считаете, у неё есть шанс выиграть суд?
Как вы считаете, у неё есть шанс выиграть суд?
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Вопрос лишь в том, что ей обещали при продажи и зафиксировано ли это.