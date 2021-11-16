На Кубани женщина "выгодно" вложила деньги в дорогостоящих котов и теперь судится с заводчицей

Из-за того, что все планы Аллы на успешный и прибыльный бизнес рухнули, она обратилась в суд. На руках у неё имеется договор купли-продажи и медицинское свидетельство о бесплодии кошек. Женщина хочет вернуть с заводчицы каракетов 2 млн рублей и 50 тыс за моральный ущерб, но кошек оставить себе, т.е. постфактум выбить себе большую скидку за "бракованных" животных.



Как вы считаете, у неё есть шанс выиграть суд?