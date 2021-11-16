В России не хватает трудовых мигрантов. Без них экономику не «поднять»

Когда в 2020 году началась пандемия, многие мигранты уехали — их численность сократилась с 4,5 до 3 миллионов человек. По-моему, это свист) в одной Мск. их побольше будет, но это ладно. И теперь нужен новый завоз! А то победы не видать...