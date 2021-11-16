В России не хватает трудовых мигрантов. Без них экономику не «поднять»

Так считает агентство Bloomberg. Наши чиновники с ним согласны.
В России сейчас — дефицит рабочей силы. Особенно в сфере «низкоквалифицированного труда»: не хватает курьеров, строителей, фасовщиков, таксистов и остальных мигрантов. Так заявляет Bloomberg, и делает вывод, что без этой «силы», мы не сможем восстановить экономику. Ну никак.
Когда в 2020 году началась пандемия, многие мигранты уехали — их численность сократилась с 4,5 до 3 миллионов человек. По-моему, это свист) в одной Мск. их побольше будет, но это ладно. И теперь нужен новый завоз! А то победы не видать...
Кстати, так не только Bloomberg чирикает: об этом же говорила Татьяна Голикова, зампред правительства РФ.
Обе утверждают, что в стране дефицит рабочей силы и нам необходим приток мигрантов.
Источник:
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Просто копают не в том направлении: полиции просто нет! Навести надо порядок в полиции и ИМ повысить зп, дать льготы и муниципальное жильё, чтобы им не поиходилось крышевать мигрантский безпредел.
Вообще, это самый идиотский мотив для нытья, который я слышал. Когда молодежь отказывается работать за копейки, она прежде всего повышает стоимость труда старших поколений. Но вам, видимо, деньги не нужны...
Старше 40 лет не берут!
П.С. Мне в этом году исполнилось 42. Работы завались, приходиться отказывать.