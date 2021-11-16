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В России не хватает трудовых мигрантов. Без них экономику не «поднять»

В России не хватает трудовых мигрантов. Без них экономику не «поднять» (5 фото)

Автор:
16 ноября 2021 18:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   мигранты   миграция   пандемия   работа   
2381
5


Так считает агентство Bloomberg. Наши чиновники с ним согласны.

В России сейчас — дефицит рабочей силы. Особенно в сфере «низкоквалифицированного труда»: не хватает курьеров, строителей, фасовщиков, таксистов и остальных мигрантов. Так заявляет Bloomberg, и делает вывод, что без этой «силы», мы не сможем восстановить экономику. Ну никак.

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Когда в 2020 году началась пандемия, многие мигранты уехали — их численность сократилась с 4,5 до 3 миллионов человек. По-моему, это свист) в одной Мск. их побольше будет, но это ладно. И теперь нужен новый завоз! А то победы не видать...

Кстати, так не только Bloomberg чирикает: об этом же говорила Татьяна Голикова, зампред правительства РФ.

И наша «любимица» — Эльвира Сахипзадовна Набиуллина.

Обе утверждают, что в стране дефицит рабочей силы и нам необходим приток мигрантов.

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Метки: Россия   мигранты   миграция   пандемия   работа   
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11k
кира 3 часа назад
А то, что своих безработных больше 3 миллионов не считается? Местные с удовольствием раньше работали в супермаркетах, Магнитах-Пятерочках, пока их не выжили мигранты. А теперь администрация местных не берет, им платить надо, а не половину зарплаты себе в карман складывать. И водители на маршрутки и автобусы у нас найдутся, и таксисты.
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1k
Yow Минуту назад
Сериал "южный парк" как-то обыграл эту тему: все мексиканцы дружно собрались и в один день уехали в месику... Можно писать "я б пошёл батрачить, пусть дадут зп побольше". Это пишут те, кто не работал на стройке. Один месяц бы выгнать этих "комментаторов" на вязку арматуры, сварочные работы, штукатурку 10тыс квадратов... Да на любой участок! Посмотрел бы как они запели? Пришёл со смены: ноги-руки ноют, ужинать даже не хочется, поскорее бы упасть в кровать, но завтра опять в 6 подъём, а потом опять вечер, сон, на смену... "Давайте придерживаться закона о труде, платить большую зп", скажите? Ну давайте: в 5 вечера стройка закрывается, сроки горят, куча доделок-переделок, но автобус везёт богатых работяг домой... Сроки строительства увеличиваются, цена квадратного метра тоже. Я так думаю, как в известном анекдоте, что если солнце утром встаёт, а вечером садится и это работает, то ничего не надо трогать.
Просто копают не в том направлении: полиции просто нет! Навести надо порядок в полиции и ИМ повысить зп, дать льготы и муниципальное жильё, чтобы им не поиходилось крышевать мигрантский безпредел.
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656
zenon 12 минут назад
А тем которых хватает для трудовой деятельности нужно платить зарплату и вообще. Страна вернулась в феодализм не для того что бы платить рабам зарплату, если можно нанять строителей пирамид и платить им только за еду. Когда-то россияне могли изготавливать всё, притом сами, но это было в прошлом тысячелетии. Кроме пирамид, изготовляли от иголок до космических ракет. Но самая удачная продукция конечно были калоши из просроченных презервативов и даже использованных. Африка заказывала презервативные калоши миллиардами штук, на этом и держалась экономика прошлого тысячелетия СССР. Так сказал один человек, который знает всё обо всём, сомневающихся будут мочить в туалетах, и окунать в лужах. Наше дело правее всех, ура!
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1k
manul74 12 минут назад
Надо просто деньги тратить не на войны в Сирии, Украине не тратить на народные республики которых развелось пруд-пруди. Ничего не производят только расходы на них. Кредиты не прощать 3им странам типа кубы и зимбабве. Тогда экономика будет развиваться....
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804
Миша 15 минут назад
Хлопок одной ладонью. Пока свою рабочую силу не вырастите, и не сделаете им нормальные условия жизни - будете поднимать экономику других стран. Жадность всегда наказуема - скупой платит дважды, дурак - трижды.
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734
Карл Такойто Полчаса назад
Естественно,мигранты же способствуют вывозу денег из России,они же большую часть заработанного отправляют домой,а это в годовом выражении миллиарды долларов
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938
Alex 39 минут назад
Да везите, везите. Средство найдено ;)
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57k
Парагвайский шпион 43 минуты назад
Блумберг это либеральное агенство. Рупор, так сказать. Все его рекомендации должны исполняться, чтобы не понизился рейтинг. Голикова - либерал, про Набиулину даже говорить не стану. Она, по моему даже зарплату в РФ не получает - на содержании МВФ. Силуанов, Хуснуллин и прочая шушера - это все либеральная отрыжка 90-х. Вот пока этих тварей не уберут из топ-менеджмента страны, налоги и штрафы будут расти, зарплаты падать и так далее... Мне приснился сон недавно - Чубайса казнили у кремлевской страны, а потом выставили его труп на всеобщее обозрение и целый год народ ходил со всей страны смотреть на ненавистные останки.
ЧУДНЫЙ сон...
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219
Brontozavr1 46 минут назад
В добрых традициях быдло ватника манера речи. А ведь и без этого быдлоганского жаргона понятно, что пздц происходит. Бизнес на мигрантах на гос уровне. Что голикова, что набиулина обе говорящие головы. Хозяин прикажет, эти передают его волю.
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1k
Walther 55 минут назад
Побольше всяких тик-токеров и прочих инстабл@дей поощряйте, а то походу у многих складывается впечатление, что заводы и фабрики исключительно благодаря им функционируют!!!
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−10
Abycat Час назад
Идите работайте
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4
Leonid Час назад
Голикову надо хотя-бы на недельку в пятёрочку на кассу посадить
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−10
Abycat Час назад
Епaные эксперты. Вы откуда берете информацию что"русских не берут на работу"? Как обычно - брат сестры рассказал?
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−61
Lux Indique Час назад
местных вытесняют, нет денег нет семьи, нет семьи нет детей.. ага всего хо ро ше го
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36k
Alex Час назад
Пусть эту б**дь толпа черных трахнет
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5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
Простите, кого не хватает? Курьеров и таксистов? Работаю в районе Строгино, там есть ЭмСи Дональдс. Так как нимо не пройдёшь, там животинки толпой стоят в своих жёлтых/зелёных одеяниях в ожидании заказа. Таксистов говорите не хватает... Ну да, ну да. Как не заказываю периодически таксомотор, так все как один трындят что конкуренция дикая, цены падают. А так да, чумазеков ваще не видел в Москве последние 40 лет.
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11k
Типа граф 2 часа назад
Конечно , сейчас молодёжи абы какую работу не предлагать , большинство из них хотят них.уя не делать и деньги лопатой грести .
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−22
POLYCARP 2 часа назад
[мат] чиновничье. Своим нужно нормально платить.
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183
Алишер Алиевич ИбрагимоFF 2 часа назад
Мрази во власти.... У нас безработица порядка 10%
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3k
RALEXXX 2 часа назад
В застойные времена аналогичная ситуация была с «лимитчиками», которые работали на стройках, заводах, милиции. Т. е. в местах, куда коренные жители работать не шли.
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6k
SR 2 часа назад
Нужно своим нормально платить, а не за гроши папуасов брать.
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