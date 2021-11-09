QR-коды могут остаться в России на постоянной основе

Из-за удобной системы QR-идентификации граждан в России, коды могут остаться в стране навсегда. Даже после того, как коронавирусная инфекция сойдёт на нет, QR-коды могут использовать для идентификации граждан.
Об этом сообщил источник, близкий к правительству РФ telegram-каналу «ГлавМедиа».
По словам источника, система QR-идентификации гражданина (транспортного средства) достаточно удобна в случаях необходимости "координации или ограничения логистики граждан и транспорта, контроля доступа в пандемических и иных неблагополучных ситуациях".
По мнению чиновника, россияне начинают привыкать к QR-кодам и благодаря этому, в случае ЧП , требующего оперативного ввода ограничений, произойдет возвращение к ним..
"Коронавирус рано или поздно станет обычным заболеванием и через 10 лет никто и не задумается, надо или нет от него прививаться - не обсуждают же, надо ли прививаться от оспы или гриппа. Но пост-коронавирусная реальность - останется, например - то же использование санитайзеров или, вероятно, масок в общественных местах (так поступали туристы ряда стран еще до пандемии), потребление через доставки и рост услуг "шеринговой экономики", повсеместную работу систем распознавания, цифровые паспорта и всевозможные рейтинги - пояснил источник. Эксперт добавил, что при этом особое внимание нужно уделять сохранности личных данных граждан "в любых обстоятельствах", - отметил источник.
Чиновник посмеялся над теми, кто сравнивает QR-коды со штрихкодом, как у товара.
"Мы сталкивались с подобным при введении ИНН, а наши предшественники - при паспортизации населения в СССР. Странно говорить о кодировании и числах, когда каждый носит с собой телефон с номером, паспорт с номером, ИНН опять же, а на почти любой вещи или одежде есть лейбл или наклейка со штрих-кодом" - заключил он.
Источник:
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Всё для электората.
А тут вона как резко поплохело.
На авто - два раза в неделю и по записи.
Первое.
Тридцатисемилетний учёный Бинг Лю был обнаружен застреленным в собственном доме к северу от американского Питтсбурга. В китайского учёного стреляли два раза: в голову и шею. Сейчас вы видите официальную публикацию NBC news. Преступление было раскрыто уже через час. Полиция обнаружила тело предполагаемого убийцы. Он застрелился в своём автомобиле, припаркованном менее чем в километре от дома учёного. Известно, что в последнее время Лю работал над расшифровкой клеточных механизмов, лежащих в основе COVID-19. Он был руководителем отдела вычислительной и системной биологии и, по его же собственным словам, был готов сделать важное открытие относительно этого вируса. Однако этим планам не суждено было сбыться. Что же он хотел поведать миру, что его так быстро упаковали?
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Второе.
Компания Microsoft двадцать шестого марта две тысячи двадцатого года получила патент за номером, очень символичный номер – № WO/2020/060606. Он называется, этот патент, «Криптовалютная система, использующая данные о физической активности организма» - это официальное название. В чём суть идеи? Возьмём цитаты из официального описания данного патента:
«Деятельность человеческого организма, связанная с поставленной перед пользователем задачей, может быть использована в процессе майнинга криптовалюты. Если данные о вашей активности удовлетворяют условиям, то система наградит криптовалютой пользователя. Вознаграждается только деятельность человеческого организма, связанная с поставленной перед пользователем задачей».
Третье.
ГОСДУМА уже одобрила Закон, он называется так «Об экспериментальном правовом режиме для внедрения технологий искусственного интеллекта в городе Москве». Вот что это будет? На самом деле, в реальности никто не знает. Даже авторы этого закона.
Четвёртое
Госдума утвердила во втором чтении закон о едином государственном реестре всех граждан России.
Мишустин уже реализовал единый реестр всех налогоплательщиков, теперь это реестр вообще всех граждан. То есть на каждого гражданина нашей страны у государства будет полное досье.
При этом, Фсб уже предупреждает о риске утечек из создающейся единой базы персональных данных.
Никогда такого не было - и вот опять!
Пятое
Apple и Google объявили о совместной программе, это абсолютно официальная информация, которая висит на сайте Apple.
Объявили о том, что они объединяют свои усилия с целью создать систему отслеживания всех контактов каждого конкретного человека. То есть, телефон с которым вы ходите, будет по блютузу связываться со всеми остальными телефонами, с которыми он находится рядом, и определять, строить так называемый "граф", как в математике, граф ваших всех контактов.
Ну, естественно это делается для нашей безопасности. Чтобы отслеживать, кто контактировал с зараженными людьми. Всё добровольно и анонимно, конечно, куда же без анонимности-то у нас в 21 веке.
а теперь вот уже что-то не смешно..........
банковские счета закрыл?
за коммунальные услуги платишь не имея абонентского номера?
А последний свой номер вы не увидите: он будет на вашей ноге висеть
Точнее в школу отправлять, чтобы добрые учителя развивали логику.
Тогда может поймете, что без паспорта, СНИЛСа и ИНН Вы спокойно можете выйти из дома в магазин.