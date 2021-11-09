QR-коды могут остаться в России на постоянной основе

Об этом сообщил источник, близкий к правительству РФ telegram-каналу «ГлавМедиа».

По словам источника, система QR-идентификации гражданина (транспортного средства) достаточно удобна в случаях необходимости "координации или ограничения логистики граждан и транспорта, контроля доступа в пандемических и иных неблагополучных ситуациях".

По мнению чиновника, россияне начинают привыкать к QR-кодам и благодаря этому, в случае ЧП , требующего оперативного ввода ограничений, произойдет возвращение к ним..