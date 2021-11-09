FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Пандемия 747 постов • 132 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
QR-коды могут остаться в России на постоянной основе

QR-коды могут остаться в России на постоянной основе (2 фото)

Автор:
09 ноября 2021 11:34
Сообщество : Пандемия
Метки: Ynews   qr-код   Россия   идентификация   мнение   пандемия   чиновник   
6046
2

Из-за удобной системы QR-идентификации граждан в России, коды могут остаться в стране навсегда. Даже после того, как коронавирусная инфекция сойдёт на нет, QR-коды могут использовать для идентификации граждан.

Об этом сообщил источник, близкий к правительству РФ telegram-каналу «ГлавМедиа».

По словам источника, система QR-идентификации гражданина (транспортного средства) достаточно удобна в случаях необходимости "координации или ограничения логистики граждан и транспорта, контроля доступа в пандемических и иных неблагополучных ситуациях".


По мнению чиновника, россияне начинают привыкать к QR-кодам и благодаря этому, в случае ЧП , требующего оперативного ввода ограничений, произойдет возвращение к ним..

"Коронавирус рано или поздно станет обычным заболеванием и через 10 лет никто и не задумается, надо или нет от него прививаться - не обсуждают же, надо ли прививаться от оспы или гриппа. Но пост-коронавирусная реальность - останется, например - то же использование санитайзеров или, вероятно, масок в общественных местах (так поступали туристы ряда стран еще до пандемии), потребление через доставки и рост услуг "шеринговой экономики", повсеместную работу систем распознавания, цифровые паспорта и всевозможные рейтинги - пояснил источник. Эксперт добавил, что при этом особое внимание нужно уделять сохранности личных данных граждан "в любых обстоятельствах", - отметил источник.

Чиновник посмеялся над теми, кто сравнивает QR-коды со штрихкодом, как у товара.

"Мы сталкивались с подобным при введении ИНН, а наши предшественники - при паспортизации населения в СССР. Странно говорить о кодировании и числах, когда каждый носит с собой телефон с номером, паспорт с номером, ИНН опять же, а на почти любой вещи или одежде есть лейбл или наклейка со штрих-кодом" - заключил он.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: Ynews   qr-код   Россия   идентификация   мнение   пандемия   чиновник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
120
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
120  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Nyash 7 часов назад
Собственно для этого коды и вводили. а вирус просто как повод удобный попался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
1
Dlynx Полчаса назад
Когда евреям велели желтые звезды нашить на одежду, они тоже думали, что этим все и ограничится. Подумаешь мол, нас посчитают и перепишут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
yuriyakpp Полчаса назад
[мат] сравнивать человека с вещью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Онотолей 45 минут назад
Вот и всплыло то зачем этот ковид был нужен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Михаил 49 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex75r Час назад
В данном случае это ссылка на страницу Госулуг, что бы любой по телефону мог просмотреть информацию. Если нужна идентификация у каждого есть номера паспорта, снилс, инн, ... Рано или поздно перестанут множить сущности и оставят только один номер по которому человек будет идентифицироваться во всех специализированных или в одной общей базе с разграничением доступа. Как у пиндосов номер соц.страховки. Этот номер можно записать как угодно. Хоть в бесконтактную ключ-карту, хоть обычным штрих кодом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
эмосурикат прямоползающий Час назад
главмедиа очень авторитетный канал видимо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
556
Bassreflex 2 часа назад
А чего плохого? Вот я сегодня пошел в обед подарок присмотреть в один ТЦ. Какая благодать, товарищи! Народу никого! Это ж так классно! Ходишь наслаждаешься, не натыкаясь на разные неприятные рожи. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
14
вадим юрченко Bassreflex Час назад
только в зеркалах))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Иван Драго Алексей 56 минут назад
Ты не пиши больше ничего в инете..... Не твоё это. Мозги немного должны быть для такого дела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Иван Драго Bassreflex 52 минуты назад
Не правильно ты надумал, в тц арендаторы предполагают, что к ним придут покупатели, а если без кода покупатель не зайдёт в тц, то и предпринимателей там не будет, ты анализируй немного. Все ипешники уйдут на доставку, а там вайлдберрис царствует, так что люди разорятся. Голову то включи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
votu 2 часа назад
Нюрбергский кодекс ни кто не отменял и рано или поздно все кто причастен к введению кодов будут висеть на столбах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Николай 3 часа назад
Хорошо было ПОЛТОРА МЕСЯЦА назад. Ни смертности, ни заражаемости, ни QR кодов.
Всё для электората.
А тут вона как резко поплохело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Михаил 3 часа назад
ни к чему не призываю но пора бы вилы доставать из сарая... у кого их нет, их пока еще не запретили и их можно без разрешения все еще купить :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Михаил 3 часа назад
хаха, а кто то смеялся над чипизацией :) не это ли вам и чипизация... неважно как она выгладит для вас главное как работает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Jearom 4 часа назад
всякая временная хейня - она навечно в нашей стране. Что-то хорошее - разовое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 4 часа назад
Ну вот собсна и дождались. Потом будешь получать разрешение на выход из дома с последующим посещением магазинов. Государство защищает себя всеми силами)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
LCroft 4 часа назад
Этому "чиновнику" для начала жидо-код на 2.7бале царской водкой выжечь, а потом посмотрим как он будет посмеиваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Carex 4 часа назад
Наконец то до людей начинает доходить, что спектакль -модная болезнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим 4 часа назад
Итак, вот то, что каждый из вас может проверить лично, так как это открытые данные, с ссылками и новостными заметками. Ну а выводы каждый сделает сам.

Первое.

Тридцатисемилетний учёный Бинг Лю был обнаружен застреленным в собственном доме к северу от американского Питтсбурга. В китайского учёного стреляли два раза: в голову и шею. Сейчас вы видите официальную публикацию NBC news. Преступление было раскрыто уже через час. Полиция обнаружила тело предполагаемого убийцы. Он застрелился в своём автомобиле, припаркованном менее чем в километре от дома учёного. Известно, что в последнее время Лю работал над расшифровкой клеточных механизмов, лежащих в основе COVID-19. Он был руководителем отдела вычислительной и системной биологии и, по его же собственным словам, был готов сделать важное открытие относительно этого вируса. Однако этим планам не суждено было сбыться. Что же он хотел поведать миру, что его так быстро упаковали?
**

Второе.

Компания Microsoft двадцать шестого марта две тысячи двадцатого года получила патент за номером, очень символичный номер – № WO/2020/060606. Он называется, этот патент, «Криптовалютная система, использующая данные о физической активности организма» - это официальное название. В чём суть идеи? Возьмём цитаты из официального описания данного патента:

«Деятельность человеческого организма, связанная с поставленной перед пользователем задачей, может быть использована в процессе майнинга криптовалюты. Если данные о вашей активности удовлетворяют условиям, то система наградит криптовалютой пользователя. Вознаграждается только деятельность человеческого организма, связанная с поставленной перед пользователем задачей».

Третье.

ГОСДУМА уже одобрила Закон, он называется так «Об экспериментальном правовом режиме для внедрения технологий искусственного интеллекта в городе Москве». Вот что это будет? На самом деле, в реальности никто не знает. Даже авторы этого закона.

Четвёртое

Госдума утвердила во втором чтении закон о едином государственном реестре всех граждан России.

Мишустин уже реализовал единый реестр всех налогоплательщиков, теперь это реестр вообще всех граждан. То есть на каждого гражданина нашей страны у государства будет полное досье.

При этом, Фсб уже предупреждает о риске утечек из создающейся единой базы персональных данных.

Никогда такого не было - и вот опять!

Пятое

Apple и Google объявили о совместной программе, это абсолютно официальная информация, которая висит на сайте Apple.

Объявили о том, что они объединяют свои усилия с целью создать систему отслеживания всех контактов каждого конкретного человека. То есть, телефон с которым вы ходите, будет по блютузу связываться со всеми остальными телефонами, с которыми он находится рядом, и определять, строить так называемый "граф", как в математике, граф ваших всех контактов.

Ну, естественно это делается для нашей безопасности. Чтобы отслеживать, кто контактировал с зараженными людьми. Всё добровольно и анонимно, конечно, куда же без анонимности-то у нас в 21 веке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Иван Драго Сергей 2 часа назад
А что не так? Или ты думаешь, что все вернутся к старому образу жизни, без кодов и уколов? Нееее, это навсегда. Ну, до момента, пока в холодильнике есть че пожрать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим 4 часа назад
к этому все и идет а вы коронавирус ... корона это предлог
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Элек Мек 4 часа назад
Может просто всех чипануть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Raush 4 часа назад
За что умирали деды? Что бы все пришло к тому же?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
314
Бухтей Toxictofa 2 часа назад
ты уже удалил из СИСТЕМЫ свой СНИЛС, ИНН и номер паспорта?
банковские счета закрыл?
за коммунальные услуги платишь не имея абонентского номера?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 52 комментария (из 71)
Показать ещё
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии 6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии "Мы здесь власть": противники QR-кодов в Нижнекамске "захватили" торговый центр "Мы здесь власть": противники QR-кодов в Нижнекамске "захватили" торговый центр У берегов Находки контейнеровоз сел на мель и переломился пополам У берегов Находки контейнеровоз сел на мель и переломился пополам «QR – это не русское слово!»: пенсионерки в Бурятии взяли штурмом торговый центр «QR – это не русское слово!»: пенсионерки в Бурятии взяли штурмом торговый центр Россияне обвалили сайт "Госуслуги" из-за обнуления сертификатов о вакцинации Россияне обвалили сайт "Госуслуги" из-за обнуления сертификатов о вакцинации Российско-украинские киберспортсмены Natus Vincere выиграли чемпионат мира по CS:GO Российско-украинские киберспортсмены Natus Vincere выиграли чемпионат мира по CS:GO
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5273



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пользователи отжигают: убойные комментарии из соцсетей
4
94
Пользователи отжигают: убойные комментарии из соцсетей
Раднэр Муратов: шиковал в молодости, а в старости спал на газетах
2
18
Раднэр Муратов: шиковал в молодости, а в старости спал на газетах
Набирающие популярность в сообществах
Хочется, но колется: когда ребенку следует ограничить употребление сладкого?
0
9
Хочется, но колется: когда ребенку следует ограничить употребление сладкого?
Новые рабочие места - Вакансия проверяющего QR-коды появилась в Алтайском крае
0
15
Новые рабочие места - Вакансия проверяющего QR-коды появилась в Алтайском крае
Потеряла маму в 12 лет: что стало с дочкой Юлии Началовой (18 фото)
Потеряла маму в 12 лет: что стало с дочкой Юлии Началовой (18 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшее свидание
0
0

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Ynews#животные#дтп#автомир#новости#приколы#Разное#фотографии
#Юмор#подборка#факты#прикол#кино#аварии#интересное#СССР#дети#прикольные
#интересно#картинки#Россия#автомобили#люди#авто аварии#фильм#в мире#мигранты#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться