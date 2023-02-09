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Мигрантам хотят ужесточить условия пребывания на территории России

Мигрантам хотят ужесточить условия пребывания на территории России

Автор:
09 февраля 2023 16:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   виза   контроль   мигранты   плата   сбор   ужесточение   
992
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Изменения могут коснуться сроков безвиза и миграционного сбора.

Об ужесточении миграционного контроля говорили ещё в октябре 2022. Тогда секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что планируются масштабные мероприятия.

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«Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране.

Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов».

А сейчас Baza сообщает о возможных шагах в этом направлении. По её данным, МВД разрабатывает предложения к изменению федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Могут изменить бизвизовое пребывание: сейчас это 90 суток за полгода. Планируется дать 3 месяца на весь год.

Заодно обсуждается введение миграционного сбора для граждан из безвизовых стран. Это похоже на плату за визу, которую вносят иностранцы. Сумму пока не называли.

Будут ли ещё какие-то поправки к закону - пока неизвестно. Но данные предложения уже отправили на согласования в смежные ведомства.


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Метки: Россия   виза   контроль   мигранты   плата   сбор   ужесточение   
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14  комментариев
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2k
Fiverknot 55 минут назад
Все эти законопроекты о мигрантах опоздали с их рассмотрением минимум лет на 5-7.
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195
Джаван Минуту назад
в такси.
остановились,красный.
по зебре переходят курсанты в форме типо ментовской,славянской внешности % 20.остальные кавказцы,азиаты.
спрашиваю у шефа -"это кто?"
-"да,лицей милиции на той стороне."
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1k
ChePaev 10 минут назад
ну как сюда не добавить старый- добрый мем?
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2k
Алекс Чебурашкин Полчаса назад
Еще контроль установить за лицами которые сдают квартиры нелегалам. В квартирах по 10 - 15 человек живут.
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147
Виталий Понаморев Полчаса назад
Маловато будет.
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4k
Трям Полчаса назад
Чипировать капсулами с GPS и взрывчаткой! А главное из такси и ОТ всех выгнать.
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1k
Иван Иванович Полчаса назад
Сколько же макак в России.
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7k
Slowly 36 минут назад
Это ж на сколько порядков мзда вырастет, м?
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10k
Shtoppi 48 минут назад
Да они один хрен как тараканы тут сидят по щелям нелегально целыми кишлаками, главное вовремя мусорам заносить мзду за слепоту, глухоту и прикрытие, и все будет нормально. Они даже заявы от местных жителей и те под ковер заметать умудряются. Это уже кормушка которую просто так не прикроешь.
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47k
Элек Мек 55 минут назад
Категорически согласен.
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August

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