Мигрантам хотят ужесточить условия пребывания на территории России

Изменения могут коснуться сроков безвиза и миграционного сбора.
Об ужесточении миграционного контроля говорили ещё в октябре 2022. Тогда секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что планируются масштабные мероприятия.
«Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране.
Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов».
А сейчас Baza сообщает о возможных шагах в этом направлении. По её данным, МВД разрабатывает предложения к изменению федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Могут изменить бизвизовое пребывание: сейчас это 90 суток за полгода. Планируется дать 3 месяца на весь год.
Заодно обсуждается введение миграционного сбора для граждан из безвизовых стран. Это похоже на плату за визу, которую вносят иностранцы. Сумму пока не называли.
Будут ли ещё какие-то поправки к закону - пока неизвестно. Но данные предложения уже отправили на согласования в смежные ведомства.
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остановились,красный.
по зебре переходят курсанты в форме типо ментовской,славянской внешности % 20.остальные кавказцы,азиаты.
спрашиваю у шефа -"это кто?"
-"да,лицей милиции на той стороне."