Мигрантам хотят ужесточить условия пребывания на территории России

А сейчас Baza сообщает о возможных шагах в этом направлении. По её данным, МВД разрабатывает предложения к изменению федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Могут изменить бизвизовое пребывание: сейчас это 90 суток за полгода. Планируется дать 3 месяца на весь год.