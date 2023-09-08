Китайцы за три дня раскупили новый кофе со вкусом водки

Компания Luckin Coffee совместно с производителем алкоголя запустила продажу нового продукта: кофе с водкой. Спрос на напиток оказался колоссальным.
Китайцы любят выпить, а еще они не чужды экспериментам. Вот и новый кофе, в состав которого входит молоко и водка, принялись дегустировать так активно, что за три дня выпили всё, что было произведено. Компании Luckin Coffee даже пришлось объявить о некоторых сложностях с дальнейшим производством напитка.
В кофе добавлялась водка крепостью 53%, но алкоголя в напитке было так мало (0,5%), что опьянеть от одной чашки оказалось невозможно. Тем не менее спрос на напиток оказался колоссальным: в первый же день было выпито 5,42 млн чашек. Эта акция принесла компании прибыль 13,6 млн долларов. И сейчас производитель попросил клиентов набраться терпения. Как только все ингредиенты будут закуплены, продажи необычного кофе возобновятся.
Стоимость этого напитка составляла 38 юаней (515 рублей), однако для привлечения клиентов в первый день продаж на кофе действовала скидка 19 юаней (257 рублей). Производители довольно потирают руки. Этой коллаборации особенно радуется Kweichow Mouta - производитель алкогольных напитков. Тенденция к снижению употребления крепкого алкоголя молодежью в Китае набирает обороты Так, по статистике только 11,2% молодых людей предпочитают напитки с содержанием алкоголя более 30% - в основном они пьют пиво, фруктовые вина.
Поэтому Kweichow Mouta изо всех сил старается привлечь внимание молодёжи к своей продукции - пусть и таким своеобразным способом. В прошлом году компания совместно с Mengniu Dairy выпускала алкогольное мороженное, в этом - кофе.
Moutai, который добавляли в этот кофе, — крепкий бесцветный спиртной напиток. Некоторые говорят, что у него весьма специфический вкус, напоминающий соевый соус. Кофе с молоком и соевым соусом - довольно странное сочетание. Впрочем, производитель алкоголя знал, что молодёжь восприимчива ко всему новому, а потому получил закономерный результат.
Источник:
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- сахар по вкусу
- рюмка водки 25 мл
- жидкие сливки 25 мл
- колотый лед по желанию
Приготовление:
1. Сначала простой кофе. Напиток должен быть сильным.
2. Добавьте сахар по вкусу. Если есть тростниковый сахар, вкус будет богаче.
3. Пока кофе ещё горячий влейте водку.
4. Добавьте сливки и колотый лёд.