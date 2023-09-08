Китайцы за три дня раскупили новый кофе со вкусом водки

Поэтому Kweichow Mouta изо всех сил старается привлечь внимание молодёжи к своей продукции - пусть и таким своеобразным способом. В прошлом году компания совместно с Mengniu Dairy выпускала алкогольное мороженное, в этом - кофе.





Moutai, который добавляли в этот кофе, — крепкий бесцветный спиртной напиток. Некоторые говорят, что у него весьма специфический вкус, напоминающий соевый соус. Кофе с молоком и соевым соусом - довольно странное сочетание. Впрочем, производитель алкоголя знал, что молодёжь восприимчива ко всему новому, а потому получил закономерный результат.