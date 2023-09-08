FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6880 постов • 3068 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Китайцы за три дня раскупили новый кофе со вкусом водки

Китайцы за три дня раскупили новый кофе со вкусом водки

Автор:
08 сентября 2023 09:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Kweichow Mouta   Luckin Coffee   Moutai   Китай   алкоголь   водка   кофе   спиртное   
1122
4

Компания Luckin Coffee совместно с производителем алкоголя запустила продажу нового продукта: кофе с водкой. Спрос на напиток оказался колоссальным.

Китайцы любят выпить, а еще они не чужды экспериментам. Вот и новый кофе, в состав которого входит молоко и водка, принялись дегустировать так активно, что за три дня выпили всё, что было произведено. Компании Luckin Coffee даже пришлось объявить о некоторых сложностях с дальнейшим производством напитка.


В кофе добавлялась водка крепостью 53%, но алкоголя в напитке было так мало (0,5%), что опьянеть от одной чашки оказалось невозможно. Тем не менее спрос на напиток оказался колоссальным: в первый же день было выпито 5,42 млн чашек. Эта акция принесла компании прибыль 13,6 млн долларов. И сейчас производитель попросил клиентов набраться терпения. Как только все ингредиенты будут закуплены, продажи необычного кофе возобновятся.


Стоимость этого напитка составляла 38 юаней (515 рублей), однако для привлечения клиентов в первый день продаж на кофе действовала скидка 19 юаней (257 рублей). Производители довольно потирают руки. Этой коллаборации особенно радуется Kweichow Mouta - производитель алкогольных напитков. Тенденция к снижению употребления крепкого алкоголя молодежью в Китае набирает обороты Так, по статистике только 11,2% молодых людей предпочитают напитки с содержанием алкоголя более 30% - в основном они пьют пиво, фруктовые вина.


Поэтому Kweichow Mouta изо всех сил старается привлечь внимание молодёжи к своей продукции - пусть и таким своеобразным способом. В прошлом году компания совместно с Mengniu Dairy выпускала алкогольное мороженное, в этом - кофе.


Moutai, который добавляли в этот кофе, — крепкий бесцветный спиртной напиток. Некоторые говорят, что у него весьма специфический вкус, напоминающий соевый соус. Кофе с молоком и соевым соусом - довольно странное сочетание. Впрочем, производитель алкоголя знал, что молодёжь восприимчива ко всему новому, а потому получил закономерный результат.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Kweichow Mouta   Luckin Coffee   Moutai   Китай   алкоголь   водка   кофе   спиртное   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Babangdida 2 часа назад
- чашечка очень горячего кофе (100 мл)
- сахар по вкусу
- рюмка водки 25 мл
- жидкие сливки 25 мл
- колотый лед по желанию

Приготовление:

1. Сначала простой кофе. Напиток должен быть сильным.
2. Добавьте сахар по вкусу. Если есть тростниковый сахар, вкус будет богаче.
3. Пока кофе ещё горячий влейте водку.
4. Добавьте сливки и колотый лёд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
banzai7 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
bigkoss Час назад
А можно и ликерчику бахнуть, типа Амаретто :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tambabashi Час назад
это они еще с коньяком не пробовали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

184958



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
25 приветов из прошлого, случайно обнаруженных в старых домах
25 приветов из прошлого, случайно обнаруженных в старых домах
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#Ynews#Китай#США#дети#факты#Москва#Великобритания
#в мире#животные#история#подборка#новости#конфликт#сарказм#чтение#интересное#задержание
#интересно#Прикол#кино#фильм#позитив#книга#СССР#Разное#съемка#знаменитости
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор В Китае за правонарушения пьяниц будут наказывать и их собутыльников В Китае за правонарушения пьяниц будут наказывать и их собутыльников Почему водку принято пить именно залпом Почему водку принято пить именно залпом «Наркомовские 100 грамм»: правда и миф «Наркомовские 100 грамм»: правда и миф Миллионы воздушных пузырьков и лёгкое кислородное голодание: неоднозначные свойства шампанского Миллионы воздушных пузырьков и лёгкое кислородное голодание: неоднозначные свойства шампанского В России стали меньше пить. Европа в лидерах В России стали меньше пить. Европа в лидерах

На что жалуетесь?

Вернуться