Преступление и самонаказание — китаец дважды будет наказан за воровство

Все это время мужчина прятался в необитаемой пещере. Только представьте себе, ему удалось пережить столько всего, даже коронавирус, но в конечном итоге Моуфу не выдержал одиночества и пришел с повинной. Правда, это не избавит его от тюремного заключения. Ему грозит еще 10 лет жизни в заточении. Ну тут хотя бы с людьми, да и условия, явно куда лучше, чем были в его "берлоге".