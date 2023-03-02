FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10050 постов • 1404 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Преступление и самонаказание — китаец дважды будет наказан за воровство

Преступление и самонаказание — китаец дважды будет наказан за воровство

Автор:
02 марта 2023 22:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   интересно   кража   наказание   необычно   неудачник   преступление   
1584
2
1

Просто оцените уровень самого честного и справедливого суда в мире от которого люди готовы прятаться десятилетиями.

Несколько дней назад в Китае был задержан особо опасный преступник, которому годами удавалось укрываться от правосудия. Впрочем, мужчина, который ограбил вместе с подельниками в состоянии алкогольного опьянения заправку, решил сам сдаться.

Четырнадцать лет назад он с друзьями перебрал горячительного и пошел на ограбление, правда, удалось выручить от этого предприятия всего 22,5 долларов. Эти деньги преступники потратили на фейерверки и еду. Знатно погуляв, его подельников схватила полиция, а Лю Моуфу удалось скрыться от правосудия.

Все это время мужчина прятался в необитаемой пещере. Только представьте себе, ему удалось пережить столько всего, даже коронавирус, но в конечном итоге Моуфу не выдержал одиночества и пришел с повинной. Правда, это не избавит его от тюремного заключения. Ему грозит еще 10 лет жизни в заточении. Ну тут хотя бы с людьми, да и условия, явно куда лучше, чем были в его "берлоге".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Китай   интересно   кража   наказание   необычно   неудачник   преступление   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Bill 49 минут назад
И ссылка на самодельный клип на ютубе с нулевым количеством посетителей (похоже, я был первым).
Александр! Хватит постить фуету!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
АнтонПолднев 45 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36599



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 февраля
Слепую кошку подобрали на улице — и показали ей, что такое любовь
Слепую кошку подобрали на улице — и показали ей, что такое любовь
Набирающие популярность в сообществах
VAG работает над созданием собственного магазина приложений для автомобилей
VAG работает над созданием собственного магазина приложений для автомобилей
В поисках второй серии. Газ 21 1959 года
В поисках второй серии. Газ 21 1959 года
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Теперь не отвертится

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#Жизнь#дтп#аварии#познавательно#новости#Китай#Ynews
#интересно#Прикол#забавно#интересное#авто аварии#шоу бизнес#Россия#Прошлое#Приколы#неудача
#Юмор#животные#люди#история#подборка#удивительно#дом#природа#США#авария
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Канга: мудрость Китая в нестандартном наказании Канга: мудрость Китая в нестандартном наказании В Китае за правонарушения пьяниц будут наказывать и их собутыльников В Китае за правонарушения пьяниц будут наказывать и их собутыльников Необычные лифты, которые могут вызвать панику при выборе кнопки Необычные лифты, которые могут вызвать панику при выборе кнопки Аутодафе для последней грешницы Аутодафе для последней грешницы Молчащие в маске Молчащие в маске

На что жалуетесь?

Вернуться