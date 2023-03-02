Преступление и самонаказание — китаец дважды будет наказан за воровство

Просто оцените уровень самого честного и справедливого суда в мире от которого люди готовы прятаться десятилетиями.
Несколько дней назад в Китае был задержан особо опасный преступник, которому годами удавалось укрываться от правосудия. Впрочем, мужчина, который ограбил вместе с подельниками в состоянии алкогольного опьянения заправку, решил сам сдаться.
Четырнадцать лет назад он с друзьями перебрал горячительного и пошел на ограбление, правда, удалось выручить от этого предприятия всего 22,5 долларов. Эти деньги преступники потратили на фейерверки и еду. Знатно погуляв, его подельников схватила полиция, а Лю Моуфу удалось скрыться от правосудия.
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Все это время мужчина прятался в необитаемой пещере. Только представьте себе, ему удалось пережить столько всего, даже коронавирус, но в конечном итоге Моуфу не выдержал одиночества и пришел с повинной. Правда, это не избавит его от тюремного заключения. Ему грозит еще 10 лет жизни в заточении. Ну тут хотя бы с людьми, да и условия, явно куда лучше, чем были в его "берлоге".
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Александр! Хватит постить фуету!