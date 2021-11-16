Самое странное место Нью-Йорка: квартира в Сохо, почти полвека заполненная землей

Современное искусство требует своего зрителя, и, как показывает практика, всегда его находит, несмотря даже на то, что художник создал на первый взгляд абсурдное и невероятно странное произведение. Например, банан, который он приклеил скотчем, или невидимую скульптуру.

И нью-йоркская квартира, заполненная землей, тоже находит своих зрителей, причем постоянно: каждый день в галерею приезжают до сотни посетителей.