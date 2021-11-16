Самое странное место Нью-Йорка: квартира в Сохо, почти полвека заполненная землей

Квартира, наполовину заполненная землей, — весьма странное распоряжение недвижимостью Нью-Йорка, согласитесь. Однако такая квартира действительно существует, и считается она… художественной галереей.
Современное искусство требует своего зрителя, и, как показывает практика, всегда его находит, несмотря даже на то, что художник создал на первый взгляд абсурдное и невероятно странное произведение. Например, банан, который он приклеил скотчем, или невидимую скульптуру.
И нью-йоркская квартира, заполненная землей, тоже находит своих зрителей, причем постоянно: каждый день в галерею приезжают до сотни посетителей.
Земляная комната находится в престижном нью-йоркском районе Сохо в одном из старинных роскошных домов на Манхэттене. Причем квартиру заполнили землей давно, еще в 1970-х годах. Идея принадлежит местному художнику Волтеру Де Мария (Walter De Maria), и помог ему воплотить ее в жизнь фонд искусства Dia Art Foundation. Именно они выкупили квартиру, которую впоследствии «похоронили». И стоит отметить, это весьма выгодное вложение: с тех пор цена на недвижимость тут выросла как минимум в два раза.
Итак, что же сделал художник? В 1977 году при поддержке фонда искусств Де Мария попросту завез в квартиру на втором этаже 140 тонн хорошей и отборной почвы. Спустя три года место открылось для широкой публики, которая на удивление всегда есть: каждый день на квартиру, заполненную землей, приходит кто-нибудь посмотреть.
Главное правило для всех зрителей ― землю нельзя трогать, на нее нельзя наступать и ее даже нельзя фотографировать. В арт-галерее есть и экскурсовод, который проводит до земляных комнат, собственно, лишь в этом и состоит его обязанность. На вопрос, зачем Де Мария превратил роскошную недвижимость в земляной склад, гид просто пожимает плечами. После чего обычно добавляет, что Вольтер никогда не задавался поискам причин, и они не имеют никакого значения.
К слову, ухаживать за квартирой, заполненной землей, не так-то просто: смотрители регулярно опрыскивают почву, рыхлят ее и периодически удаляют грибы, которые в ней вырастают. Поддерживать почву в первозданном состоянии на протяжении десятилетий не особо легко.
А вы бы хотели увидеть самую знаменитую квартиру Манхэттена, заполненную землей?
Источник:
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Интересно, как это перекрытия выдерживают???
По нашим СНиПам нагрузка на 1м2 в панельках вроде 250 кг?