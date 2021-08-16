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«Это кошмар»: скульптуру в виде 12-метровой фекалии установили в Москве

«Это кошмар»: скульптуру в виде 12-метровой фекалии установили в Москве (2 фото)

Автор:
16 августа 2021 14:15
Сообщество : Искусство
Метки: art   Москва   в мире   забавно   искусство   новости   фото   
13714
2


Прохожие не оценили 12‑метровый «комок глины» в центре Москвы.

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Метки: art   Москва   в мире   забавно   искусство   новости   фото   
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135  комментариев
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10k
K7OO 13 часов назад
Отличная реклама нового арт-центра. Люди посмотрят и скажут: "Прикинь, если они снаружи такой кусок говна выставили, то что там внутри? Айда позырим по приколу!" Люди падки на говно, иначе Моргенштерн с Бузовой давно бы с голоду померли.
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233
vic333 14 минут назад
Галкин к ночи попытался "взяться за старое", обломился и, со скуки, точно оределил сие "произведение искусства" Знаком зодиака. "Овном". Забавно, но я с ним соглсен. "Овно, оно и есть овно". Где ни выставляй. Другой вопрос... Даже задавать его не буду...
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18k
Сергей Костюнин 36 минут назад
Он так видит ... гашиш и кокаин делают своё дело ((
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−21
байхун байхунович тархун 45 минут назад
отражает состояние путлерстана ...
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183k
Winnie Час назад
Не знаю, чего пиплы возмущаются ! В мире поставили памятники всему на свете, а вот памятника дерьму еще не было. А ведь дерьмо из важная часть функционирования организма. А что такое огромное - то это может коллективное дерьмо все жителей Москвы, раз в этом городе установлен этот памятник. Учитесь смотреть шире, товарищи, и прежде чем критиковать этот памятник человеческим испражнениям , вспомните, как вы себя чувствуете, если не посрете хоть один день и вы поймете, какой это важный для человеческого организма памятник.)))
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1k
Павел Астахов 2 часа назад
Не обязательно было цитировать мужа престарелой певицы. И без него видно, что это памятник "оппозиционэрам"
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20
Freddy Krugger 2 часа назад
Памятник глиномесам ))))
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631
Rabie Liz 3 часа назад
Зачем ставить скульптуру глине?? Скульптор - таджик чтоле? Ни ума, ни фантазии
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6k
mbr 4 часа назад
Люди: ваш памятник говно!
собянин: Это памятник говну!
Люди: ааа, ну тогда неплохо!

Оленевод решил сделать по-большому! Похоже ему действительно насрать на людей.
Это всё, что он думает о москвичах.
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107k
Москвичка 4 часа назад
А Центральный Зоопарк вам ничего не напоминает??
Это грёбаное творение Царители? С оплывшими кусками говна??
Да давным давно нужно ввести цензуру на сии "произведения искусства"!! Во всяком случае делать ЭТО не за государственный бюджет!!!
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1
Mamf Sled 4 часа назад
Просто покрасьте эту какашку в жёлто блакитный цвет и она заиграет смыслом. Шуму буде море и какашек прибавится. Унижения и смеха, конечно тоже прибавиться. Это в отместку за снесенные памятники.
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496
да пох 4 часа назад
Ну тут еще маленький нюанс ..Кто что видит ...
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2
mkg 4 часа назад
Скульптура на Болотной площади, там часто митинги проходят. Пусть будет памятником Навальному.
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21k
Russo Turisto 4 часа назад
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6k
Летучий Мыш 5 часов назад
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945
анатолий горленко 5 часов назад
скульптуру в виде 12-метровой фекалии...................))))))))

Жуть!!! Кто такие фекалии откладывает?
Может 12-метровая скульптура в виде фекалии...
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1k
integral11 6 часов назад
Хороший символ нынешней Москвы! Не физический, а морально - этический!
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367
КакогоХу 6 часов назад
Галкин сам еще то д...
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3k
Юра Гагарин 6 часов назад
И почему никто не скажет, что король голый? Такие художники – просто бездарные люди, которые прячут свою бесталанность за какой-то свободой формы: я так вижу
=
ну собсна так оно и есть.
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945
анатолий горленко 6 часов назад
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4k
Vlad 6 часов назад
Как раз к выборам в тему!
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