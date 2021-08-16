«Это кошмар»: скульптуру в виде 12-метровой фекалии установили в Москве

В центре Москвы установили инсталляцию, которая похожа на фекалии. Против скульптуры из Италии выступил пародист Максим Галкин, который назвал ее «стопкой д...».





Как пишет РИА Новости, инсталляция под названием «Большая глина № 4» появилась на Болотной площади. Огромный ком глины водрузили напротив здания электростанции ГЭС-2. Сейчас там ведутся работы по открытию арт-центра.





Возле главного входа в здание и установили «Большую глину № 4» Урса Фишера. До Москвы она была установлена в 2017 году во Флоренции.





По замыслу создателя, «Большая глина № 4» отражает осмысление акта созидания и преображения материи в руках человека. Это 12-метровая композиция – копия комка глины, который автор разминал в руках.