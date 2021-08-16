«Это кошмар»: скульптуру в виде 12-метровой фекалии установили в Москве

Прохожие не оценили 12‑метровый «комок глины» в центре Москвы.
В центре Москвы установили инсталляцию, которая похожа на фекалии. Против скульптуры из Италии выступил пародист Максим Галкин, который назвал ее «стопкой д...».
Как пишет РИА Новости, инсталляция под названием «Большая глина № 4» появилась на Болотной площади. Огромный ком глины водрузили напротив здания электростанции ГЭС-2. Сейчас там ведутся работы по открытию арт-центра.
Возле главного входа в здание и установили «Большую глину № 4» Урса Фишера. До Москвы она была установлена в 2017 году во Флоренции.
По замыслу создателя, «Большая глина № 4» отражает осмысление акта созидания и преображения материи в руках человека. Это 12-метровая композиция – копия комка глины, который автор разминал в руках.
Российский пародист Максим Галкин у себя на странице в «Инстаграме» попросил извинения у создателя «глины» и фонда, который ставит инсталляцию хотя бы не за счет налогоплательщиков.
«Но это не отменяет того, что это просто выглядит как 12-метровая стопка не очень аккуратного д...а. Это кошмар», - заявил Галкин.
Пародист отметил, что итальянцы могли отдохнуть хотя бы от такой скульптуры около произведений Микеланджело и Гиберти.
«А нам только до ближайшего князя, если добежать передохнуть. Это отвратительно, там нет никакого искусства. И почему никто не скажет, что король голый? Такие художники – просто бездарные люди, которые прячут свою бесталанность за какой-то свободой формы: я так вижу», - был резок Максим Галкин.
Российского артиста поддержали его подписчики, которые в комментариях начали шутить по поводу «Большой глины № 4».
«Тот случай, когда автора не понесло, а пронесло»
«Вот и показатель того, как с каждым столетием люди деградируют! Даже по статуям и картинам это заметно»
«Навалили)) Ой, то есть наваяли»
«Я его слепила из того, что было»
«Оказывается, быть модным скульптором совсем несложно..» , - пишут комментаторы.
Источник:
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собянин: Это памятник говну!
Люди: ааа, ну тогда неплохо!
Оленевод решил сделать по-большому! Похоже ему действительно насрать на людей.
Это всё, что он думает о москвичах.
Это грёбаное творение Царители? С оплывшими кусками говна??
Да давным давно нужно ввести цензуру на сии "произведения искусства"!! Во всяком случае делать ЭТО не за государственный бюджет!!!
Видишь льва, не увидишь золота!
А тут ни того, ни другого...
Жуть!!! Кто такие фекалии откладывает?
Может 12-метровая скульптура в виде фекалии...
=
ну собсна так оно и есть.